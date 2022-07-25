https://ria.ru/20220725/dzhonson-1804903346.html

Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов

Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов - РИА Новости, 26.07.2022

Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов

Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в частном разговоре, что не хочет уходить с поста лидера... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-25T21:37

2022-07-25T21:37

2022-07-26T00:02

борис джонсон

великобритания

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тереза мэй

лиз трасс

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в частном разговоре, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов, сообщает газета Telegraph.Отмечается, что Джонсон в разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что "стер бы все", что мешает ему оставаться премьер-министром."Он хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии... Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился", - рассказал лорд Краддас газете.Как сообщает издание, Краддас ранее запустил кампанию по поддержке Джонсона, петицию к которой за несколько дней подписали более 10 тысяч человек. Некоторые считают, что подписать петицию могли бы больше человек, чем проголосуют за оставшихся двух кандидатов на выборах главы консервативной партии. Как заявил лорд Краддас, Джонсон "с удовольствием следит" за новостями об этой петиции.Джонсон, по заявлению Краддаса, также считает, что "Консервативная партия совершит огромную ошибку", если проигнорирует желания своих членов.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.В минувшую среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.

https://ria.ru/20220724/dzhonson-1804641596.html

https://ria.ru/20220725/zelenskiy-1804773966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

борис джонсон, великобритания, в мире, тереза мэй, лиз трасс