Рейтинг@Mail.ru
Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/dzhonson-1804903346.html
Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов
Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов - РИА Новости, 26.07.2022
Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов
Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в частном разговоре, что не хочет уходить с поста лидера... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-25T21:37
2022-07-26T00:02
борис джонсон
великобритания
в мире
тереза мэй
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в частном разговоре, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов, сообщает газета Telegraph.Отмечается, что Джонсон в разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что "стер бы все", что мешает ему оставаться премьер-министром."Он хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии... Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился", - рассказал лорд Краддас газете.Как сообщает издание, Краддас ранее запустил кампанию по поддержке Джонсона, петицию к которой за несколько дней подписали более 10 тысяч человек. Некоторые считают, что подписать петицию могли бы больше человек, чем проголосуют за оставшихся двух кандидатов на выборах главы консервативной партии. Как заявил лорд Краддас, Джонсон "с удовольствием следит" за новостями об этой петиции.Джонсон, по заявлению Краддаса, также считает, что "Консервативная партия совершит огромную ошибку", если проигнорирует желания своих членов.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.В минувшую среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
https://ria.ru/20220724/dzhonson-1804641596.html
https://ria.ru/20220725/zelenskiy-1804773966.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7b3984a150a23d78a197a6239e0f4e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис джонсон, великобритания, в мире, тереза мэй, лиз трасс
21:37 25.07.2022 (обновлено: 00:02 26.07.2022)
 
Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов

Telegraph: Джонсон не хочет уходить с поста лидеров консерваторов до следующих выборов

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в частном разговоре, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов, сообщает газета Telegraph.
Отмечается, что Джонсон в разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что "стер бы все", что мешает ему оставаться премьер-министром.
Премьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 17:01
Джонсон надеется вернуться на пост премьера Британии, пишут СМИ
"Он хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии... Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился", - рассказал лорд Краддас газете.
Как сообщает издание, Краддас ранее запустил кампанию по поддержке Джонсона, петицию к которой за несколько дней подписали более 10 тысяч человек. Некоторые считают, что подписать петицию могли бы больше человек, чем проголосуют за оставшихся двух кандидатов на выборах главы консервативной партии. Как заявил лорд Краддас, Джонсон "с удовольствием следит" за новостями об этой петиции.
Джонсон, по заявлению Краддаса, также считает, что "Консервативная партия совершит огромную ошибку", если проигнорирует желания своих членов.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
В минувшую среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 13:45
"Свидания все дороже": британцы уличили Джонсона в "романе" с Зеленским
 
Борис ДжонсонВеликобританияВ миреТереза МэйЛиз Трасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала