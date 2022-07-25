https://ria.ru/20220725/chizhov-1804722137.html

Постпреда при ЕС Чижова выдвинули в сенаторы от Карелии

Постпреда при ЕС Чижова выдвинули в сенаторы от Карелии - РИА Новости, 25.07.2022

Постпреда при ЕС Чижова выдвинули в сенаторы от Карелии

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов предложен кандидатом в сенаторы действующим главой Карелии Артуром Парфенчиковым, сообщается на сайте республиканского... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:42

2022-07-25T10:42

2022-07-25T10:57

политика

совет федерации рф

россия

евросоюз

владимир чижов

республика карелия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов предложен кандидатом в сенаторы действующим главой Карелии Артуром Парфенчиковым, сообщается на сайте республиканского избиркома.В Карелии 11 сентября пройдут выборы главы республики, согласно действующему законодательству, при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора."22 июля в ЦИК Карелии пакет документов для регистрации представил Артур Олегович Парфенчиков, выдвинутый Карельским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия". В том числе представлены сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации: Чижов Владимир Алексеевич, министерство иностранных дел Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", - говорится на сайте.Также в тройку сенаторов от действующего главы Карелии вошли нынешний представитель исполнительной власти Карелии в Совфеде Александр Ракитин и главный врач городской детской поликлиники Надежда Дрейзис. Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации и будет делегирован сенатором от Карелии.

https://ria.ru/20220711/sovfed-1801790724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, россия, евросоюз, владимир чижов, республика карелия