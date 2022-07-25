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Бузова похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век" - РИА Новости, 25.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220725/buzova-1804781448.html
Бузова похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век"
Бузова похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век" - РИА Новости, 25.07.2022
Бузова похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век"
Ольга Бузова в социальных сетях похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век" Бураком Озчивитом. Актер приехал в Москву и заглянул в один из... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:40
2022-07-25T14:40
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
ольга бузова
наталья рудова
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век" Бураком Озчивитом. Актер приехал в Москву и заглянул в один из ресторанов.В комментариях пользователи захотели себе такое же фото.Не только Бузова смогла пересечься с Озчивитом. С турецким актером сделала фото и Наталья Рудова.Она отметила, что актер воспитанный, вежливый и серьезный в жизни.Ранее стало известно, что на Озчивита подали в суд за то, что он устроил скандал на съемках исторического сериала "Основание: Осман".
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знаменитости, шоу-бизнес, ольга бузова, наталья рудова
14:40 25.07.2022
 
Бузова похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век"

Ольга Бузова похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век" Бураком Озчивитом

CC BY 3.0 / CASH / Актер Бурак Озчивит
Актер Бурак Озчивит - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
CC BY 3.0 / CASH /
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век" Бураком Озчивитом. Актер приехал в Москву и заглянул в один из ресторанов.

"Однажды вечером", – игриво подписала кадр Ольга.

В комментариях пользователи захотели себе такое же фото.

"Надеюсь с ним сфоткаюсь когда-нибудь тоже", "Невероятный он!", "Его замучили уже все барышни, но он красавчик", – отметили подписчики.

Не только Бузова смогла пересечься с Озчивитом. С турецким актером сделала фото и Наталья Рудова.
Она отметила, что актер воспитанный, вежливый и серьезный в жизни.
Ранее стало известно, что на Озчивита подали в суд за то, что он устроил скандал на съемках исторического сериала "Основание: Осман".
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