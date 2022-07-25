https://ria.ru/20220725/buzova-1804781448.html

Бузова похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век"

Бузова похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век" - РИА Новости, 25.07.2022

Бузова похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век"

Ольга Бузова в социальных сетях похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век" Бураком Озчивитом. Актер приехал в Москву и заглянул в один из... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:40

2022-07-25T14:40

2022-07-25T14:40

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях похвасталась встречей со звездой сериала "Великолепный век" Бураком Озчивитом. Актер приехал в Москву и заглянул в один из ресторанов.В комментариях пользователи захотели себе такое же фото.Не только Бузова смогла пересечься с Озчивитом. С турецким актером сделала фото и Наталья Рудова.Она отметила, что актер воспитанный, вежливый и серьезный в жизни.Ранее стало известно, что на Озчивита подали в суд за то, что он устроил скандал на съемках исторического сериала "Основание: Осман".

https://ria.ru/20220725/momoa-1804730150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, ольга бузова, наталья рудова