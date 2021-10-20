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"Кидался проклятиями": На актера из "Великолепного века" подали в суд

"Кидался проклятиями": На актера из "Великолепного века" подали в суд - РИА Новости, 20.10.2021

"Кидался проклятиями": На актера из "Великолепного века" подали в суд

На турецкого актера Бурака Озчивита, известного зрителям по роли Бали-бея в "Великолепного века", подали в суд за то, что он устроил скандал на съемках... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T02:10

2021-10-20T02:10

2021-10-20T02:10

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На турецкого актера Бурака Озчивита, известного зрителям по роли Бали-бея в "Великолепного века", подали в суд за то, что он устроил скандал на съемках исторического сериала "Основание: Осман", сообщает Sol TV. Инцидент произошел в декабре 2020 года, но в суд коллеги Озчивита обратились только сейчас. Несколько сотрудников со съемочной площадки пожаловались на то, что в один из дней актер стал кричать в их адрес нецензурные и оскорбительные фразы. Он добавил, что остальные рабочие были потрясены поведением известного актера. Но тогда все промолчали. "Он и раньше так общался с разными людьми", — пожаловался источник телеканала. Бурак Озчивит, показания которого были приняты в рамках расследования, все отрицает и говорит, что ничего подобного не произносил. Этим делом занимается прокурата Бейкоза. Сейчас против актера возбуждено уголовное дело по обвинению в "публичном оскорблении более одного человека".

https://ria.ru/20200715/1574389271.html

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новости культуры, кино и сериалы, турция