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"Кидался проклятиями": На актера из "Великолепного века" подали в суд
"Кидался проклятиями": На актера из "Великолепного века" подали в суд - РИА Новости, 20.10.2021
"Кидался проклятиями": На актера из "Великолепного века" подали в суд
На турецкого актера Бурака Озчивита, известного зрителям по роли Бали-бея в "Великолепного века", подали в суд за то, что он устроил скандал на съемках... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:10
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На турецкого актера Бурака Озчивита, известного зрителям по роли Бали-бея в "Великолепного века", подали в суд за то, что он устроил скандал на съемках исторического сериала "Основание: Осман", сообщает Sol TV. Инцидент произошел в декабре 2020 года, но в суд коллеги Озчивита обратились только сейчас. Несколько сотрудников со съемочной площадки пожаловались на то, что в один из дней актер стал кричать в их адрес нецензурные и оскорбительные фразы. Он добавил, что остальные рабочие были потрясены поведением известного актера. Но тогда все промолчали. "Он и раньше так общался с разными людьми", — пожаловался источник телеканала. Бурак Озчивит, показания которого были приняты в рамках расследования, все отрицает и говорит, что ничего подобного не произносил. Этим делом занимается прокурата Бейкоза. Сейчас против актера возбуждено уголовное дело по обвинению в "публичном оскорблении более одного человека".
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новости культуры, кино и сериалы, турция
"Кидался проклятиями": На актера из "Великолепного века" подали в суд
На Бурака Озчивита подали в суд за то, что он проклинал рабочих на съемочной площадке
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
На турецкого актера Бурака Озчивита, известного зрителям по роли Бали-бея в "Великолепного века", подали в суд за то, что он устроил скандал на съемках исторического сериала "Основание: Осман", сообщает
Sol TV.
Инцидент произошел в декабре 2020 года, но в суд коллеги Озчивита обратились только сейчас. Несколько сотрудников со съемочной площадки пожаловались на то, что в один из дней актер стал кричать в их адрес нецензурные и оскорбительные фразы.
"Я работал в день инцидента. Бурак Озчивит, ведущий актер сериала, вышел из палатки и проклял место, где находился персонал, прямо глядя нам глаза. Затем он покинул съемочную площадку, но вскоре опять вернулся и продолжил кидаться теми же проклятиями", — приводит слова ассистента оператора Sol TV.
Он добавил, что остальные рабочие были потрясены поведением известного актера. Но тогда все промолчали. "Он и раньше так общался с разными людьми", — пожаловался источник телеканала.
Бурак Озчивит, показания которого были приняты в рамках расследования, все отрицает и говорит, что ничего подобного не произносил.
"Это правда, что обстановка была напряженной, но я никогда не произносил бранных слов или оскорблений. Любой, кто хорошо меня знает, в курсе, что я не из тех, кто может произносить проклятия", — прокомментировал актер.
Этим делом занимается прокурата Бейкоза. Сейчас против актера возбуждено уголовное дело по обвинению в "публичном оскорблении более одного человека".