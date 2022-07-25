https://ria.ru/20220725/bolnitsa-1804778432.html
СК завел дело после нападения на пациентов больницы в Петербурге
СК завел дело после нападения на пациентов больницы в Петербурге - РИА Новости, 25.07.2022
СК завел дело после нападения на пациентов больницы в Петербурге
Следователи завели уголовное дело против мужчины, подозреваемого в нападении на четырех пациентов больницы в Колпино (Санкт-Петербург), сообщили в региональном... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:05
2022-07-25T14:05
2022-07-25T14:05
происшествия
санкт-петербург
колпино
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против мужчины, подозреваемого в нападении на четырех пациентов больницы в Колпино (Санкт-Петербург), сообщили в региональном главке СК России.В региональном управлении Росгвардии сообщали, что ранее судимый пациент из больницы в Колпино (Санкт-Петербург) доставлен в полицию после того, как нанес ранения четверым людям, проходящим лечение там же."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "а, и" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), в отношении мужчины 1987 года рождения", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.По данным следствия, подозреваемый ночью 25 июля, находясь в хирургическом отделении одной из больниц Колпинского района, без видимого повода напал на четырех пациентов и нанес им суммарно не менее девяти ударов ножом в область туловища и головы. Подчеркивается, преступный умысел мужчине не удалось довести до конца из-за активного сопротивления потерпевших и очевидцев. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.Правоохранителями выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220506/ubiystvo-1787289889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, колпино, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
СК завел дело после нападения на пациентов больницы в Петербурге
СК завел дело после нападения на пациентов больницы в петербургском Колпино