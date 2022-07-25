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Столтенберг заявил о стратегическом значении Западных Балкан для НАТО - РИА Новости, 25.07.2022
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Столтенберг заявил о стратегическом значении Западных Балкан для НАТО
Столтенберг заявил о стратегическом значении Западных Балкан для НАТО - РИА Новости, 25.07.2022
Столтенберг заявил о стратегическом значении Западных Балкан для НАТО
Западные Балканы имеют стратегическое значение для НАТО, которая полностью уважает политику военного нейтралитета Сербии и поддерживает мир и безопасность в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:10
2022-07-25T12:10
в мире
сербия
косово
нато
йенс столтенберг
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БЕЛГРАД, 25 июл - РИА Новости. Западные Балканы имеют стратегическое значение для НАТО, которая полностью уважает политику военного нейтралитета Сербии и поддерживает мир и безопасность в Косово, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Почти все государства региона Западных Балкан являются членами НАТО. Сербия и Босния Герцеговина участвуют в программе "Партнерство ради мира" и проводят совместные учения и мероприятия с альянсом и его странами-членами, в самопровозглашенной республике Косово с 1999 года размещен миротворческий контингент KFOR."НАТО и Сербия – близкие и долгосрочные партнеры. Наше партнерство основано на политическом диалоге и практическом сотрудничестве, с полным уважением к провозглашенной политике военного нейтралитета Сербии", - заявил Столтенберг в интервью сербскому массовому изданию Kurir."В новой стратегической концепции НАТО, одобренной на саммите в Мадриде, еще раз отмечено стратегическое значение Западных Балкан для нашего альянса. Учитывая это, послы стран-членов и партнеров НАТО, которые своими силами вносят вклад в миссию KFOR, недавно посетили Команду по связи KFOR и НАТО в Косово", - указал генсек альянса.По его словам, KFOR продолжает поддерживать безопасность и гарантировать свободу передвижения для благополучия всех общин в Косово в сотрудничестве с ООН, миссией ЕС по верховенству закона EULEX, структурами безопасности в Косово, а также армией Сербии. "Любые изменения в численном составе KFOR будут основываться на условиях на месте, а не на заранее определенных сроках", - подчеркнул Столтенберг.Президент Сербии Александр Вучич в апреле упрекнул Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР, при этом Великобритания поставляет ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Перед тем официальный Лондон передал властям в Приштине противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и противотанковые управляемые ракеты NLAW. По данным источников СМИ планировалась передача 70 единиц и обучение косовских бойцов пользованию этими системами.Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении в альянс в свете событий на Украине.
https://ria.ru/20220625/serbiya-1798082333.html
https://ria.ru/20220530/zakharova-1791799326.html
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в мире, сербия, косово, нато, йенс столтенберг
12:10 25.07.2022
 
Столтенберг заявил о стратегическом значении Западных Балкан для НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил о стратегическом значении Западных Балкан для альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 июл - РИА Новости. Западные Балканы имеют стратегическое значение для НАТО, которая полностью уважает политику военного нейтралитета Сербии и поддерживает мир и безопасность в Косово, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Почти все государства региона Западных Балкан являются членами НАТО. Сербия и Босния Герцеговина участвуют в программе "Партнерство ради мира" и проводят совместные учения и мероприятия с альянсом и его странами-членами, в самопровозглашенной республике Косово с 1999 года размещен миротворческий контингент KFOR.
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"НАТО и Сербия – близкие и долгосрочные партнеры. Наше партнерство основано на политическом диалоге и практическом сотрудничестве, с полным уважением к провозглашенной политике военного нейтралитета Сербии", - заявил Столтенберг в интервью сербскому массовому изданию Kurir.
"В новой стратегической концепции НАТО, одобренной на саммите в Мадриде, еще раз отмечено стратегическое значение Западных Балкан для нашего альянса. Учитывая это, послы стран-членов и партнеров НАТО, которые своими силами вносят вклад в миссию KFOR, недавно посетили Команду по связи KFOR и НАТО в Косово", - указал генсек альянса.
По его словам, KFOR продолжает поддерживать безопасность и гарантировать свободу передвижения для благополучия всех общин в Косово в сотрудничестве с ООН, миссией ЕС по верховенству закона EULEX, структурами безопасности в Косово, а также армией Сербии. "Любые изменения в численном составе KFOR будут основываться на условиях на месте, а не на заранее определенных сроках", - подчеркнул Столтенберг.
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Президент Сербии Александр Вучич в апреле упрекнул Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР, при этом Великобритания поставляет ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Перед тем официальный Лондон передал властям в Приштине противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и противотанковые управляемые ракеты NLAW. По данным источников СМИ планировалась передача 70 единиц и обучение косовских бойцов пользованию этими системами.
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении в альянс в свете событий на Украине.
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