Столтенберг заявил о стратегическом значении Западных Балкан для НАТО
Генсек НАТО Столтенберг заявил о стратегическом значении Западных Балкан для альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 июл - РИА Новости. Западные Балканы имеют стратегическое значение для НАТО, которая полностью уважает политику военного нейтралитета Сербии и поддерживает мир и безопасность в Косово, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Почти все государства региона Западных Балкан являются членами НАТО. Сербия и Босния Герцеговина участвуют в программе "Партнерство ради мира" и проводят совместные учения и мероприятия с альянсом и его странами-членами, в самопровозглашенной республике Косово с 1999 года размещен миротворческий контингент KFOR.
"НАТО и Сербия – близкие и долгосрочные партнеры. Наше партнерство основано на политическом диалоге и практическом сотрудничестве, с полным уважением к провозглашенной политике военного нейтралитета Сербии", - заявил Столтенберг в интервью сербскому массовому изданию Kurir.
"В новой стратегической концепции НАТО, одобренной на саммите в Мадриде, еще раз отмечено стратегическое значение Западных Балкан для нашего альянса. Учитывая это, послы стран-членов и партнеров НАТО, которые своими силами вносят вклад в миссию KFOR, недавно посетили Команду по связи KFOR и НАТО в Косово", - указал генсек альянса.
По его словам, KFOR продолжает поддерживать безопасность и гарантировать свободу передвижения для благополучия всех общин в Косово в сотрудничестве с ООН, миссией ЕС по верховенству закона EULEX, структурами безопасности в Косово, а также армией Сербии. "Любые изменения в численном составе KFOR будут основываться на условиях на месте, а не на заранее определенных сроках", - подчеркнул Столтенберг.
Президент Сербии Александр Вучич в апреле упрекнул Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР, при этом Великобритания поставляет ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Перед тем официальный Лондон передал властям в Приштине противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и противотанковые управляемые ракеты NLAW. По данным источников СМИ планировалась передача 70 единиц и обучение косовских бойцов пользованию этими системами.
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении в альянс в свете событий на Украине.
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