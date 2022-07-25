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В Александринке завершился международный фестиваль "Глобальные ценности" - РИА Новости, 25.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220725/aleksandrinka-1804842666.html
В Александринке завершился международный фестиваль "Глобальные ценности"
В Александринке завершился международный фестиваль "Глобальные ценности" - РИА Новости, 25.07.2022
В Александринке завершился международный фестиваль "Глобальные ценности"
В Александринском театре с аншлагом прошел II Международный фестиваль "Глобальные ценности", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:40
2022-07-25T18:40
культура
новости культуры
театр
александринский театр
борис эйфман
алексей лебедев
ольга васильева
россия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Александринском театре с аншлагом прошел II Международный фестиваль "Глобальные ценности", сообщает пресс-служба. За два дня смотр посетили около двух тысяч зрителей. В фестивале участвовали артисты из 12 стран. В программе был итоговый концерт хореографической сессии международного просветительского проекта "Школа Иннопрактики и Русских сезонов". На ней хореографы и танцовщики из России, Италии, Венгрии, Румынии, Индии, США и не только на протяжении трех недель проходили обучение и работали над совместными постановками на базе Академии Бориса Эйфмана. "Зарубежные балетмейстеры и танцовщики, участвующие в хореографической сессии, приезжают в Петербург – одну из крупнейших культурных и балетных столиц Европы. Знакомство с нашим городом, его великими художественными традициями становится для них незабываемым профессиональным опытом и помогает обогатить свой внутренний мир", – говорит Борис Эйфман, народный артист России, художественный руководитель хореографической сессии и фестиваля "Глобальные ценности".Хореографами фестиваля и образовательной программы от России стали Константин Кейхель, Ольга Васильева, Эрнест Нургали, Александр Челидзе и Константин Матулевский. Иностранные хореографы в свою очередь получили возможность поработать с учениками и солистами театра Бориса Эйфмана. Основная тема постановок — выбор между внутренними, собственными ценностями и тем, что воздействует на человека извне. Во втором отделении Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил эксклюзивную гала-программу. В нее вошли фрагменты из спектаклей "Русский Гамлет", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "Анна Каренина", "Эффект Пигмалиона" и другие.
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новости культуры, театр, александринский театр, борис эйфман, алексей лебедев, ольга васильева, россия, италия, венгрия, санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана, румыния, сша, индия
18:40 25.07.2022
 
В Александринке завершился международный фестиваль "Глобальные ценности"

Международный фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре

© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
Фестиваль Глобальные ценности с аншлагом прошел в Александринском театре - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Александринском театре с аншлагом прошел II Международный фестиваль "Глобальные ценности", сообщает пресс-служба.
За два дня смотр посетили около двух тысяч зрителей.
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
Фестиваль Глобальные ценности с аншлагом прошел в Александринском театре - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
В фестивале участвовали артисты из 12 стран. В программе был итоговый концерт хореографической сессии международного просветительского проекта "Школа Иннопрактики и Русских сезонов". На ней хореографы и танцовщики из России, Италии, Венгрии, Румынии, Индии, США и не только на протяжении трех недель проходили обучение и работали над совместными постановками на базе Академии Бориса Эйфмана.
"Зарубежные балетмейстеры и танцовщики, участвующие в хореографической сессии, приезжают в Петербург – одну из крупнейших культурных и балетных столиц Европы. Знакомство с нашим городом, его великими художественными традициями становится для них незабываемым профессиональным опытом и помогает обогатить свой внутренний мир", – говорит Борис Эйфман, народный артист России, художественный руководитель хореографической сессии и фестиваля "Глобальные ценности".
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
Фестиваль Глобальные ценности с аншлагом прошел в Александринском театре
1 из 2
Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"

Фестиваль "Глобальные ценности"

Фестиваль Глобальные ценности с аншлагом прошел в Александринском театре
2 из 2

Фестиваль "Глобальные ценности"

© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
1 из 2
Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
2 из 2

Фестиваль "Глобальные ценности"

© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
Хореографами фестиваля и образовательной программы от России стали Константин Кейхель, Ольга Васильева, Эрнест Нургали, Александр Челидзе и Константин Матулевский. Иностранные хореографы в свою очередь получили возможность поработать с учениками и солистами театра Бориса Эйфмана.
Основная тема постановок — выбор между внутренними, собственными ценностями и тем, что воздействует на человека извне.
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
Фестиваль Глобальные ценности с аншлагом прошел в Александринском театре
1 из 2
Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"

"Глобальные ценности" в Александринском театре

Фестиваль Глобальные ценности с аншлагом прошел в Александринском театре
2 из 2

"Глобальные ценности" в Александринском театре

© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
1 из 2
Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
2 из 2

"Глобальные ценности" в Александринском театре

© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
Во втором отделении Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил эксклюзивную гала-программу. В нее вошли фрагменты из спектаклей "Русский Гамлет", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "Анна Каренина", "Эффект Пигмалиона" и другие.
Фестиваль Русские сезоны - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 18:26Культура
Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года
 
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