В Александринке завершился международный фестиваль "Глобальные ценности"
Международный фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Александринском театре с аншлагом прошел II Международный фестиваль "Глобальные ценности", сообщает пресс-служба.
За два дня смотр посетили около двух тысяч зрителей.
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
В фестивале участвовали артисты из 12 стран. В программе был итоговый концерт хореографической сессии международного просветительского проекта "Школа Иннопрактики и Русских сезонов". На ней хореографы и танцовщики из России, Италии, Венгрии, Румынии, Индии, США и не только на протяжении трех недель проходили обучение и работали над совместными постановками на базе Академии Бориса Эйфмана.
"Зарубежные балетмейстеры и танцовщики, участвующие в хореографической сессии, приезжают в Петербург – одну из крупнейших культурных и балетных столиц Европы. Знакомство с нашим городом, его великими художественными традициями становится для них незабываемым профессиональным опытом и помогает обогатить свой внутренний мир", – говорит Борис Эйфман, народный артист России, художественный руководитель хореографической сессии и фестиваля "Глобальные ценности".
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
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Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
Фестиваль "Глобальные ценности"
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Фестиваль "Глобальные ценности"
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
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Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
2 из 2
Фестиваль "Глобальные ценности"
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
Хореографами фестиваля и образовательной программы от России стали Константин Кейхель, Ольга Васильева, Эрнест Нургали, Александр Челидзе и Константин Матулевский. Иностранные хореографы в свою очередь получили возможность поработать с учениками и солистами театра Бориса Эйфмана.
Основная тема постановок — выбор между внутренними, собственными ценностями и тем, что воздействует на человека извне.
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
1 из 2
Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
"Глобальные ценности" в Александринском театре
2 из 2
"Глобальные ценности" в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
1 из 2
Фестиваль "Глобальные ценности" с аншлагом прошел в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
2 из 2
"Глобальные ценности" в Александринском театре
© Фото : Пресс-служба "Школы Иннопрактики и Русских сезонов"
Во втором отделении Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил эксклюзивную гала-программу. В нее вошли фрагменты из спектаклей "Русский Гамлет", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "Анна Каренина", "Эффект Пигмалиона" и другие.