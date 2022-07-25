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В Александринке завершился международный фестиваль "Глобальные ценности"

В Александринке завершился международный фестиваль "Глобальные ценности" - РИА Новости, 25.07.2022

В Александринке завершился международный фестиваль "Глобальные ценности"

В Александринском театре с аншлагом прошел II Международный фестиваль "Глобальные ценности", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:40

2022-07-25T18:40

2022-07-25T18:40

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Александринском театре с аншлагом прошел II Международный фестиваль "Глобальные ценности", сообщает пресс-служба. За два дня смотр посетили около двух тысяч зрителей. В фестивале участвовали артисты из 12 стран. В программе был итоговый концерт хореографической сессии международного просветительского проекта "Школа Иннопрактики и Русских сезонов". На ней хореографы и танцовщики из России, Италии, Венгрии, Румынии, Индии, США и не только на протяжении трех недель проходили обучение и работали над совместными постановками на базе Академии Бориса Эйфмана. "Зарубежные балетмейстеры и танцовщики, участвующие в хореографической сессии, приезжают в Петербург – одну из крупнейших культурных и балетных столиц Европы. Знакомство с нашим городом, его великими художественными традициями становится для них незабываемым профессиональным опытом и помогает обогатить свой внутренний мир", – говорит Борис Эйфман, народный артист России, художественный руководитель хореографической сессии и фестиваля "Глобальные ценности".Хореографами фестиваля и образовательной программы от России стали Константин Кейхель, Ольга Васильева, Эрнест Нургали, Александр Челидзе и Константин Матулевский. Иностранные хореографы в свою очередь получили возможность поработать с учениками и солистами театра Бориса Эйфмана. Основная тема постановок — выбор между внутренними, собственными ценностями и тем, что воздействует на человека извне. Во втором отделении Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил эксклюзивную гала-программу. В нее вошли фрагменты из спектаклей "Русский Гамлет", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "Анна Каренина", "Эффект Пигмалиона" и другие.

https://ria.ru/20220721/gastroli-1804109104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, александринский театр, борис эйфман, алексей лебедев, ольга васильева, россия, италия, венгрия, санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана, румыния, сша, индия