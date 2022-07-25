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Убийцу экс-премьера Японии Абэ перевели в центр заключения - РИА Новости, 25.07.2022
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Убийцу экс-премьера Японии Абэ перевели в центр заключения
Убийцу экс-премьера Японии Абэ перевели в центр заключения - РИА Новости, 25.07.2022
Убийцу экс-премьера Японии Абэ перевели в центр заключения
Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами был переведен в понедельник в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:19
2022-07-25T08:19
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами был переведен в понедельник в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения освидетельствования, сообщает агентство Киодо.На прошлой неделе окружной суд Нары одобрил прошение прокуратуры о заключении Ямагами в специальном учреждении для прохождения освидетельствования, в том числе психиатрического. Таким образом, после перевода у специалистов будет четыре месяца – вплоть до 29 ноября – для того, чтобы определить, способен ли Ямагами отвечать перед судом за свой поступок.Кроме того, в это же время не исключено проведение баллистических экспертиз найденного в доме мужчины самодельного оружия. Если будет установлена его возможная летальность, то к обвинению в убийстве ему также может быть вменено обвинение в нарушении законодательства относительно оборота оружия.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Экс-премьер умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Ямагами считал, что, так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с этой церковью. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси - способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. При этом сама организация отрицает какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как тот не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.Известно также, что в 2005 году Ямагами, находясь на службе в военно-морских силах самообороны, совершал попытку самоубийства. Как он объяснил, сделано это было для того, чтобы его брат и сестра после разорения матери могли поправить свое финансовое положение за счет страховых выплат в случае его смерти.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/abe-1803005378.html
https://ria.ru/20220722/abe-1804204501.html
япония
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в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ
08:19 25.07.2022
 
Убийцу экс-премьера Японии Абэ перевели в центр заключения

Убийцу экс-премьера Японии Абэ перевели в центр заключения для освидетельствования

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 41-летний Тэцуя Ямагами был переведен в понедельник в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения освидетельствования, сообщает агентство Киодо.
На прошлой неделе окружной суд Нары одобрил прошение прокуратуры о заключении Ямагами в специальном учреждении для прохождения освидетельствования, в том числе психиатрического. Таким образом, после перевода у специалистов будет четыре месяца – вплоть до 29 ноября – для того, чтобы определить, способен ли Ямагами отвечать перед судом за свой поступок.
Кроме того, в это же время не исключено проведение баллистических экспертиз найденного в доме мужчины самодельного оружия. Если будет установлена его возможная летальность, то к обвинению в убийстве ему также может быть вменено обвинение в нарушении законодательства относительно оборота оружия.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Экс-премьер умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 08:34В мире
Стрелявший в Абэ перед нападением написал письмо, в котором раскрыл планы
Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Ямагами считал, что, так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с этой церковью. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси - способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. При этом сама организация отрицает какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как тот не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.
Известно также, что в 2005 году Ямагами, находясь на службе в военно-морских силах самообороны, совершал попытку самоубийства. Как он объяснил, сделано это было для того, чтобы его брат и сестра после разорения матери могли поправить свое финансовое положение за счет страховых выплат в случае его смерти.
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В миреСиндзо АбэЯпонияНара (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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