https://ria.ru/20220724/ukraina-1804634404.html
В Никополе пообещали платить за доносы на жителей, "работающих на Россию"
В Никополе пообещали платить за доносы на жителей, "работающих на Россию" - РИА Новости, 24.07.2022
В Никополе пообещали платить за доносы на жителей, "работающих на Россию"
Глава Никопольской районной администрации в Днепропетровской области Евгений Евтушенко пообещал сто долларов за задержание или передачу данных о подозрительных... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:08
2022-07-24T16:08
2022-07-24T17:07
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава Никопольской районной администрации в Днепропетровской области Евгений Евтушенко пообещал сто долларов за задержание или передачу данных о подозрительных лицах, "работающих на Россию". Об этом он написал в Telegram-канале."Дополнительный заработок для тех, кто имеет время и вдохновение. Что нужно делать? Проводить гражданское задержание людей", — пояснил Евтушенко.Уточняется, что сумма выплаты будет эквивалентна 100 уловных единиц по курсу Национального банка Украины на день задержания, при этом получить ее можно только в случае подтверждения незаконной деятельности подозреваемого.В пятницу сотрудник одного из российских силовых ведомств сообщил РИА Новости, что СБУ готовит в Николаеве масштабную операцию по выявлению "неблагонадежных" граждан, имеющих связи с Россией и не лояльных киевскому режиму. Там также пообещали вознаграждение в сто долларов за доносы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804632405.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, николаев (украина), днепропетровская область, служба безопасности украины
16:08 24.07.2022 (обновлено: 17:07 24.07.2022)
В Никополе пообещали платить за доносы на жителей, "работающих на Россию"
В украинском Никополе пообещали платить сто долларов за доносы на жителей, лояльных России