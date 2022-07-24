https://ria.ru/20220724/sochi-1804669990.html

Уровень воды в реках в Сочи нормализовался

Уровень воды в реках в Сочи нормализовался - РИА Новости, 24.07.2022

Уровень воды в реках в Сочи нормализовался

В Сочи нормализовался уровень воды в реках, обстановка в городе стабильная, рассказали РИА Новости в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T20:50

2022-07-24T20:50

2022-07-24T22:05

происшествия

сочи

краснодарский край

последствия сильных ливней в сочи

алексей копайгородский

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Сочи нормализовался уровень воды в реках, обстановка в городе стабильная, рассказали РИА Новости в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Сейчас муниципальные службы и подрядные организации наводят порядок с использованием специальной техники: улицы очищают от ила и камней, расчищают ливневые стоки, распиливают аварийные деревья."В Главном управлении продолжает функционировать оперативный штаб. Силы и средства готовы к реагированию. Всего к ликвидации последствий привлечено более 460 человек и 50 единиц техники", — добавили в ведомстве.Ранее в воскресенье мэр Алексей Копайгородский ввел в Сочи режим чрезвычайной ситуации. В эти выходные на город обрушились мощные ливни. За час выпадало не менее 76 миллиметров осадков. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. Из-за непогоды погибла женщина.На курорте действует штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о возможности новых ливней, града, выхода рек из берегов и смерчей над морем.

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сочи

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