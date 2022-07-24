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В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи - РИА Новости, 24.07.2022
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В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи
В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи - РИА Новости, 24.07.2022
В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи
Силовики в Москве задержали ещё одного участника драки на сочинском пляже "Фрегат", ранее находившийся в розыске мужчина даже не знал, что его ищут, сообщила... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T20:40
2022-07-24T20:40
происшествия
сочи
москва
краснодарский край
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Силовики в Москве задержали ещё одного участника драки на сочинском пляже "Фрегат", ранее находившийся в розыске мужчина даже не знал, что его ищут, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.Драка на сочинском пляже "Фрегат" произошла в начале июля. Сотрудники пляжа избили мужчину палками и металлическими прутьями. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитым оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. Однако по версии сотрудников пляжа, Гораев с сестрами пытались незаконно торговать фруктами. Трое участников драки арестованы в Сочи, ещё один участник был объявлен в розыск.ОНК Москвы в воскресенье сообщила о задержании 39-летнего Армена Антоняна, сейчас он в отделе полиции Тверского района столицы."Антоняна задержали на основании федерального розыска, он проходит подозреваемым по громкому уголовному делу по факту драки на пляже, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказала Дружинина.По ее словам, задержанный сообщил правозащитникам, что ему не было известно о своем статусе подозреваемого и он не скрывался от силовиков – просто не знал, что его кто-то ищет.Член московской ОНК добавила, что Антонян в ближайшее время будет отправлен в Сочи. Как он заявил правозащитникам, на иждивении у него восемь малолетних детей."Правозащитники обращаются к прокурору Краснодарского края, начальнику полиции и уполномоченному по правам человека в регионе с просьбой проконтролировать ход расследования громкого дела и возможные нарушения прав человека", - добавила Дружинина.
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происшествия, сочи, москва, краснодарский край, онк
20:40 24.07.2022
 
В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи

Член ОНК Дружинина: в Москве задержали еще одного участника драки на пляже "Фрегат" в Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже в Сочи
Отдыхающая на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отдыхающая на пляже в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Силовики в Москве задержали ещё одного участника драки на сочинском пляже "Фрегат", ранее находившийся в розыске мужчина даже не знал, что его ищут, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
Драка на сочинском пляже "Фрегат" произошла в начале июля. Сотрудники пляжа избили мужчину палками и металлическими прутьями. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитым оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. Однако по версии сотрудников пляжа, Гораев с сестрами пытались незаконно торговать фруктами. Трое участников драки арестованы в Сочи, ещё один участник был объявлен в розыск.
Последствия сильного наводнения в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
16:17
Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды
ОНК Москвы в воскресенье сообщила о задержании 39-летнего Армена Антоняна, сейчас он в отделе полиции Тверского района столицы.
"Антоняна задержали на основании федерального розыска, он проходит подозреваемым по громкому уголовному делу по факту драки на пляже, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказала Дружинина.
По ее словам, задержанный сообщил правозащитникам, что ему не было известно о своем статусе подозреваемого и он не скрывался от силовиков – просто не знал, что его кто-то ищет.
Член московской ОНК добавила, что Антонян в ближайшее время будет отправлен в Сочи. Как он заявил правозащитникам, на иждивении у него восемь малолетних детей.
"Правозащитники обращаются к прокурору Краснодарского края, начальнику полиции и уполномоченному по правам человека в регионе с просьбой проконтролировать ход расследования громкого дела и возможные нарушения прав человека", - добавила Дружинина.
Последствия наводнения в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
1 из 10

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

Девушка идет по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Соч
2 из 10

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
3 из 10

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
4 из 10

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

Мужчина у автомобиля, пострадавшего из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
5 из 10

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

Здание пиццерии, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
6 из 10

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, в Виноградном переулке в Сочи
7 из 10

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

Последствия сильного наводнения в Сочи
8 из 10

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

Улица Донская в Сочи, пострадавшая из-за сильного наводнения
9 из 10

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
10 из 10

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
5 из 10

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
6 из 10

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
10 из 10

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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