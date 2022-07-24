https://ria.ru/20220724/sochi-1804668761.html

В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи

В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи - РИА Новости, 24.07.2022

В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи

Силовики в Москве задержали ещё одного участника драки на сочинском пляже "Фрегат", ранее находившийся в розыске мужчина даже не знал, что его ищут, сообщила... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T20:40

2022-07-24T20:40

2022-07-24T20:40

происшествия

сочи

москва

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Силовики в Москве задержали ещё одного участника драки на сочинском пляже "Фрегат", ранее находившийся в розыске мужчина даже не знал, что его ищут, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.Драка на сочинском пляже "Фрегат" произошла в начале июля. Сотрудники пляжа избили мужчину палками и металлическими прутьями. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Избитым оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. Однако по версии сотрудников пляжа, Гораев с сестрами пытались незаконно торговать фруктами. Трое участников драки арестованы в Сочи, ещё один участник был объявлен в розыск.ОНК Москвы в воскресенье сообщила о задержании 39-летнего Армена Антоняна, сейчас он в отделе полиции Тверского района столицы."Антоняна задержали на основании федерального розыска, он проходит подозреваемым по громкому уголовному делу по факту драки на пляже, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказала Дружинина.По ее словам, задержанный сообщил правозащитникам, что ему не было известно о своем статусе подозреваемого и он не скрывался от силовиков – просто не знал, что его кто-то ищет.Член московской ОНК добавила, что Антонян в ближайшее время будет отправлен в Сочи. Как он заявил правозащитникам, на иждивении у него восемь малолетних детей."Правозащитники обращаются к прокурору Краснодарского края, начальнику полиции и уполномоченному по правам человека в регионе с просьбой проконтролировать ход расследования громкого дела и возможные нарушения прав человека", - добавила Дружинина.

https://ria.ru/20220724/sochi-1804635374.html

сочи

москва

краснодарский край

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