https://ria.ru/20220724/sochi-1804635374.html

Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды

Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 24.07.2022

Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:17

2022-07-24T16:17

2022-07-24T21:48

сочи

происшествия

жкх

донской

следственный комитет россии (ск рф)

последствия сильных ливней в сочи

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СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом он сообщил в Telegram-канале."Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район", — написал глава города.Мэр добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы: расчищаются дороги и пляжи, обследуются территории. На береговой линии работают свыше 400 человек, а в целом последствия стихии устраняют более тысячи специалистов.В эти выходные на Сочи обрушились мощные ливни. За час в городе выпадало не менее 76 миллиметров осадков. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. Из-за непогоды на Донской улице погибла женщина.На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.

https://ria.ru/20220724/sochi-1804601602.html

сочи

донской

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, происшествия, жкх, донской, следственный комитет россии (ск рф), последствия сильных ливней в сочи