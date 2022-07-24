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Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 24.07.2022
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Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды
Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 24.07.2022
Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды
Мэр Сочи Алексей Копайгородский ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:17
2022-07-24T21:48
сочи
происшествия
жкх
донской
следственный комитет россии (ск рф)
последствия сильных ливней в сочи
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СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом он сообщил в Telegram-канале."Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район", — написал глава города.Мэр добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы: расчищаются дороги и пляжи, обследуются территории. На береговой линии работают свыше 400 человек, а в целом последствия стихии устраняют более тысячи специалистов.В эти выходные на Сочи обрушились мощные ливни. За час в городе выпадало не менее 76 миллиметров осадков. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. Из-за непогоды на Донской улице погибла женщина.На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, происшествия, жкх, донской, следственный комитет россии (ск рф), последствия сильных ливней в сочи
16:17 24.07.2022 (обновлено: 21:48 24.07.2022)
 
Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды

Мэр Сочи Копайгородский ввел режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоследствия сильного наводнения в Сочи
Последствия сильного наводнения в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Последствия сильного наводнения в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Мэр Сочи Алексей Копайгородский ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район", — написал глава города.
Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
11:24
В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней
Мэр добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы: расчищаются дороги и пляжи, обследуются территории. На береговой линии работают свыше 400 человек, а в целом последствия стихии устраняют более тысячи специалистов.
В эти выходные на Сочи обрушились мощные ливни. За час в городе выпадало не менее 76 миллиметров осадков. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. Из-за непогоды на Донской улице погибла женщина.
На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.
Последствия наводнения в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
1 из 10

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

Девушка идет по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Соч
2 из 10

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
3 из 10

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
4 из 10

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

Мужчина у автомобиля, пострадавшего из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
5 из 10

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

Здание пиццерии, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
6 из 10

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, в Виноградном переулке в Сочи
7 из 10

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

Последствия сильного наводнения в Сочи
8 из 10

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

Улица Донская в Сочи, пострадавшая из-за сильного наводнения
9 из 10

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
10 из 10

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
5 из 10

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
6 из 10

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
10 из 10

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
СочиПроисшествияЖКХДонскойСледственный комитет России (СК РФ)Последствия сильных ливней в Сочи
 
 
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