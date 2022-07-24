https://ria.ru/20220724/sochi-1804601602.html
В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней
В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней - РИА Новости, 24.07.2022
В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней
Во время сильных ливней в Сочи получили повреждения более 50 легковых машин, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:24
2022-07-24T11:24
2022-07-24T11:47
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
последствия сильных ливней в сочи
донской
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804602571_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_382ab3fba2949b79a8b4bd99a22d7401.jpg
СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Во время сильных ливней в Сочи получили повреждения более 50 легковых машин, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.Он добавил, что сейчас аварийные службы проводят обход мест, попавших в зону выпадения осадков. Пляжи остаются закрытыми для купания, там идет санитарная обработка. Энергетики восстанавливают на улицах города свет.Мощные ливни обрушились на Сочи в последние два дня. Вечером 22 июля в городе за два часа выпало почти 90 миллиметров осадков, а минувшей ночью — более 50 миллиметров за час. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. Из-за непогоды на Донской улице погибла женщина.На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.
россия
сочи
краснодарский край
донской
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804602571_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ff85759c9cd71e5300a5903e58693eb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, последствия сильных ливней в сочи, донской
11:24 24.07.2022 (обновлено: 11:47 24.07.2022)
В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней
Мэр Копайгородский: более 50 автомобилей пострадали в результате ливней в Сочи