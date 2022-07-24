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В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней - РИА Новости, 24.07.2022
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В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней
В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней - РИА Новости, 24.07.2022
В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней
Во время сильных ливней в Сочи получили повреждения более 50 легковых машин, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:24
2022-07-24T11:47
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
последствия сильных ливней в сочи
донской
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СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Во время сильных ливней в Сочи получили повреждения более 50 легковых машин, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.Он добавил, что сейчас аварийные службы проводят обход мест, попавших в зону выпадения осадков. Пляжи остаются закрытыми для купания, там идет санитарная обработка. Энергетики восстанавливают на улицах города свет.Мощные ливни обрушились на Сочи в последние два дня. Вечером 22 июля в городе за два часа выпало почти 90 миллиметров осадков, а минувшей ночью — более 50 миллиметров за час. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. Из-за непогоды на Донской улице погибла женщина.На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, последствия сильных ливней в сочи, донской
11:24 24.07.2022 (обновлено: 11:47 24.07.2022)
 
В Сочи более 50 автомобилей пострадали в результате ливней

Мэр Копайгородский: более 50 автомобилей пострадали в результате ливней в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАвтомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Во время сильных ливней в Сочи получили повреждения более 50 легковых машин, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"По каждому случаю составлены протоколы о дорожно-транспортном происшествии. Машины перевозим на спецстоянки. Окажем автовладельцам содействие, чтобы страховые выплаты были получены как можно раньше", — написал он.

Он добавил, что сейчас аварийные службы проводят обход мест, попавших в зону выпадения осадков. Пляжи остаются закрытыми для купания, там идет санитарная обработка. Энергетики восстанавливают на улицах города свет.
Мощные ливни обрушились на Сочи в последние два дня. Вечером 22 июля в городе за два часа выпало почти 90 миллиметров осадков, а минувшей ночью — более 50 миллиметров за час. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. Из-за непогоды на Донской улице погибла женщина.
На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.
 
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