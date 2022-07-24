https://ria.ru/20220724/sochi-1804576765.html

Из-за сильных ливней в Сочи погиб один человек

Из-за сильных ливней в Сочи погиб один человек - РИА Новости, 24.07.2022

Из-за сильных ливней в Сочи погиб один человек

Из-за мощных ливней в Сочи погибла женщина, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T02:12

2022-07-24T02:12

2022-07-24T11:15

происшествия

сочи

алексей копайгородский

россия

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СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Из-за мощных ливней в Сочи погибла женщина, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.По его словам, это произошло в районе Донской улицы.Кубанский главк Следственного комитета начал проверку. По предварительным данным, погибшая оказалась зажата между машиной, унесенной потоком, и дорожным ограждением. Точную причину ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза.Сильные ливни обрушились на Сочи в последние два дня. Вечером 22 июля в городе за два часа выпало почти 90 миллиметров осадков, а минувшей ночью — более 50 миллиметров за час. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.

https://ria.ru/20220723/sochi-1804571917.html

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происшествия, сочи, алексей копайгородский, россия