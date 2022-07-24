02:12 24.07.2022 (обновлено: 11:15 24.07.2022)
Из-за сильных ливней в Сочи погиб один человек
Мэр Сочи Копайгородский сообщил о гибели женщины из-за сильных ливней в городе
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи
СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Из-за мощных ливней в Сочи погибла женщина, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.
"К большому сожалению, у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", — написал он.
По его словам, это произошло в районе Донской улицы.
Кубанский главк Следственного комитета начал проверку. По предварительным данным, погибшая оказалась зажата между машиной, унесенной потоком, и дорожным ограждением. Точную причину ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Сильные ливни обрушились на Сочи в последние два дня. Вечером 22 июля в городе за два часа выпало почти 90 миллиметров осадков, а минувшей ночью — более 50 миллиметров за час. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории.
На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.