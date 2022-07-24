https://ria.ru/20220724/sobaka-1804577812.html

Кинолог назвал пять хитростей обращения с собаками

Кинолог назвал пять хитростей обращения с собаками - РИА Новости, 24.07.2022

Кинолог назвал пять хитростей обращения с собаками

У каждого собаковода может возникнуть такая ситуация, когда при подходе к собаке потребуется хитрость, вне зависимости от того, обладает он непослушным щенком... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T03:05

2022-07-24T03:05

2022-07-24T06:41

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

собаки

общество

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У каждого собаковода может возникнуть такая ситуация, когда при подходе к собаке потребуется хитрость, вне зависимости от того, обладает он непослушным щенком или взрослой собакой, в таких случаях хозяевам могут помочь пять советов, о которых РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он уточнил, что собака иногда может съесть кармашек, при этом оставив его содержимое. Он предложил скатать сырные или мясные шарики и кидать собаке, чтобы она их ловила. Когда собака увлечется игрой, не в самом начале и не в самом конце, ей можно бросить съедобный шарик, начиненный таблеткой. Причем следом необходимо бросить еще один, но без лекарства. Таким образом собака не успеет выплюнуть таблетку, даже если поймет подвох.Кроме того, с помощью игр можно контролировать аппетит питомца. Если собака очень быстро ест, в миску можно положить теннисный мяч, который будет мешать питомцу и замедлять процесс поглощения пищи."Есть еще одна хитрость, вместо этого вы можете задействовать поисковую игру. Для этого разделите прием пищи на несколько равных частей, затем спрячьте корм в разных частях помещения, в котором обычно ест собака. Для начала не прячьте корм очень далеко, чтобы собака могла легко его найти, постепенно усложняйте задачу. Таким образом вы сможете контролировать аппетит животного", — добавил кинолог.Он отметил, что у собак нередко бывают заболевания полости рта, они стоят в одном ряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и нарушением обмена веществ. Чаще всего собаки страдают от наличия зубного камня, который образуется из налета — тонкой пленки, содержащей бактерии, которая с течением времени вступает в реакцию с содержащимися в слюне собаки минеральные веществами. Если этой проблемой не заниматься, она может привести к серьезным нарушениям здоровья животного.Как правило, собакам чистят зубы один раз в неделю, для этого нужна зубная щетка, специальная зубная паста и щетка для массажа десен, рассказал Голубев. Если собака не дает провести процедуру, можно попробовать намазать специальную пасту на прорезиненную игрушку, поиграть с собакой и дать ей как следует покусать ее. В то же время нужно иметь в виду, что этот способ не заменит полноценной чистки зубов.Чтобы эффективно убрать собачью шерсть с мебели, одежды и пола, помогут резиновые изделия, такие как перчатки, валик, щетка для мытья окон с резиновой частью, рассказал он. Также поможет периодическая обработка ворсистых поверхностей в доме, например, мебели и ковров, антистатиком. Поскольку выпавшие волоски заряжены статическим электричеством, они сильно приклеиваются к любой поверхности, пояснил Голубев. Также антистатик поможет удалить шерсть с деревянной мебели.Кинолог также призвал забыть о "страшилке", которой пугают начинающих собаководов — о том, что гулять с собакой нужно с утра как можно раньше. В реальности же собака с радостью поваляется подольше, если она будет к этому приучена.Кинолог уточнил, что для всех собак важны не ранние утренние прогулки, а сами ритуалы. Они не подстраивают свои биологические ритмы под восход или заход солнца, а предпочитают следовать определенным заученным схемам. Чтобы не вставать рано утром на прогулку, достаточно выстроить график, к которому привыкнет питомец. Например, если собаковод хочет выгуливать собаку в 10 утра, то вечерняя прогулка должна быть не ранее 10 часов вечера."Пытаясь переучить собаку, не забывайте о системности, животное должно примерно понимать, когда его выведут на прогулку, организм в таком случае адаптируется к режиму, и это не приведет к проблемам с внутренними органами. Постоянное сдерживание чревато воспалением мочевого пузыря и другими заболеваниями мочевыводящих путей и пищеварительной системы", — подытожил Голубев.

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https://ria.ru/20220409/progulka-1782633248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф), собаки, общество