https://ria.ru/20220724/sobaka-1804577812.html
Кинолог назвал пять хитростей обращения с собаками
Кинолог назвал пять хитростей обращения с собаками - РИА Новости, 24.07.2022
Кинолог назвал пять хитростей обращения с собаками
У каждого собаковода может возникнуть такая ситуация, когда при подходе к собаке потребуется хитрость, вне зависимости от того, обладает он непослушным щенком... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T03:05
2022-07-24T03:05
2022-07-24T06:41
владимир голубев
российская кинологическая федерация (ркф)
собаки
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572870171_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6cd714c8e5c2f83690186ab95cffee44.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У каждого собаковода может возникнуть такая ситуация, когда при подходе к собаке потребуется хитрость, вне зависимости от того, обладает он непослушным щенком или взрослой собакой, в таких случаях хозяевам могут помочь пять советов, о которых РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он уточнил, что собака иногда может съесть кармашек, при этом оставив его содержимое. Он предложил скатать сырные или мясные шарики и кидать собаке, чтобы она их ловила. Когда собака увлечется игрой, не в самом начале и не в самом конце, ей можно бросить съедобный шарик, начиненный таблеткой. Причем следом необходимо бросить еще один, но без лекарства. Таким образом собака не успеет выплюнуть таблетку, даже если поймет подвох.Кроме того, с помощью игр можно контролировать аппетит питомца. Если собака очень быстро ест, в миску можно положить теннисный мяч, который будет мешать питомцу и замедлять процесс поглощения пищи."Есть еще одна хитрость, вместо этого вы можете задействовать поисковую игру. Для этого разделите прием пищи на несколько равных частей, затем спрячьте корм в разных частях помещения, в котором обычно ест собака. Для начала не прячьте корм очень далеко, чтобы собака могла легко его найти, постепенно усложняйте задачу. Таким образом вы сможете контролировать аппетит животного", — добавил кинолог.Он отметил, что у собак нередко бывают заболевания полости рта, они стоят в одном ряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и нарушением обмена веществ. Чаще всего собаки страдают от наличия зубного камня, который образуется из налета — тонкой пленки, содержащей бактерии, которая с течением времени вступает в реакцию с содержащимися в слюне собаки минеральные веществами. Если этой проблемой не заниматься, она может привести к серьезным нарушениям здоровья животного.Как правило, собакам чистят зубы один раз в неделю, для этого нужна зубная щетка, специальная зубная паста и щетка для массажа десен, рассказал Голубев. Если собака не дает провести процедуру, можно попробовать намазать специальную пасту на прорезиненную игрушку, поиграть с собакой и дать ей как следует покусать ее. В то же время нужно иметь в виду, что этот способ не заменит полноценной чистки зубов.Чтобы эффективно убрать собачью шерсть с мебели, одежды и пола, помогут резиновые изделия, такие как перчатки, валик, щетка для мытья окон с резиновой частью, рассказал он. Также поможет периодическая обработка ворсистых поверхностей в доме, например, мебели и ковров, антистатиком. Поскольку выпавшие волоски заряжены статическим электричеством, они сильно приклеиваются к любой поверхности, пояснил Голубев. Также антистатик поможет удалить шерсть с деревянной мебели.Кинолог также призвал забыть о "страшилке", которой пугают начинающих собаководов — о том, что гулять с собакой нужно с утра как можно раньше. В реальности же собака с радостью поваляется подольше, если она будет к этому приучена.Кинолог уточнил, что для всех собак важны не ранние утренние прогулки, а сами ритуалы. Они не подстраивают свои биологические ритмы под восход или заход солнца, а предпочитают следовать определенным заученным схемам. Чтобы не вставать рано утром на прогулку, достаточно выстроить график, к которому привыкнет питомец. Например, если собаковод хочет выгуливать собаку в 10 утра, то вечерняя прогулка должна быть не ранее 10 часов вечера."Пытаясь переучить собаку, не забывайте о системности, животное должно примерно понимать, когда его выведут на прогулку, организм в таком случае адаптируется к режиму, и это не приведет к проблемам с внутренними органами. Постоянное сдерживание чревато воспалением мочевого пузыря и другими заболеваниями мочевыводящих путей и пищеварительной системы", — подытожил Голубев.
https://ria.ru/20220612/shashlyk-1794826328.html
https://ria.ru/20220508/zhizn-1787456001.html
https://ria.ru/20220409/progulka-1782633248.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572870171_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dfe2734256ed16ca57efddcff2ade88b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф), собаки, общество
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У каждого собаковода может возникнуть такая ситуация, когда при подходе к собаке потребуется хитрость, вне зависимости от того, обладает он непослушным щенком или взрослой собакой, в таких случаях хозяевам могут помочь пять советов, о которых РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Наверняка у каждого собаковода есть свои особенные способы, которые помогают ему комфортно жить с собакой. Такие полезные мелочи иногда действительно выручают в нужную минуту. Например, если собака отказывается съесть таблетку, не всегда нужно ее заставлять насильно. Конечно, можно приобрести в ветеринарной аптеке маскировочные карманы для лекарств, но куда проще дать собаке таблетку, когда она сильно увлечена игрой", — сказал Голубев.
Он уточнил, что собака
иногда может съесть кармашек, при этом оставив его содержимое. Он предложил скатать сырные или мясные шарики и кидать собаке, чтобы она их ловила. Когда собака увлечется игрой, не в самом начале и не в самом конце, ей можно бросить съедобный шарик, начиненный таблеткой. Причем следом необходимо бросить еще один, но без лекарства. Таким образом собака не успеет выплюнуть таблетку, даже если поймет подвох.
Кроме того, с помощью игр можно контролировать аппетит питомца. Если собака очень быстро ест, в миску можно положить теннисный мяч, который будет мешать питомцу и замедлять процесс поглощения пищи.
"Есть еще одна хитрость, вместо этого вы можете задействовать поисковую игру. Для этого разделите прием пищи на несколько равных частей, затем спрячьте корм в разных частях помещения, в котором обычно ест собака. Для начала не прячьте корм очень далеко, чтобы собака могла легко его найти, постепенно усложняйте задачу. Таким образом вы сможете контролировать аппетит животного", — добавил кинолог.
Он отметил, что у собак нередко бывают заболевания полости рта, они стоят в одном ряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и нарушением обмена веществ. Чаще всего собаки страдают от наличия зубного камня, который образуется из налета — тонкой пленки, содержащей бактерии, которая с течением времени вступает в реакцию с содержащимися в слюне собаки минеральные веществами. Если этой проблемой не заниматься, она может привести к серьезным нарушениям здоровья животного.
Как правило, собакам чистят зубы один раз в неделю, для этого нужна зубная щетка, специальная зубная паста и щетка для массажа десен, рассказал Голубев. Если собака не дает провести процедуру, можно попробовать намазать специальную пасту на прорезиненную игрушку, поиграть с собакой и дать ей как следует покусать ее. В то же время нужно иметь в виду, что этот способ не заменит полноценной чистки зубов.
Чтобы эффективно убрать собачью шерсть с мебели, одежды и пола, помогут резиновые изделия, такие как перчатки, валик, щетка для мытья окон с резиновой частью, рассказал он. Также поможет периодическая обработка ворсистых поверхностей в доме, например, мебели и ковров, антистатиком. Поскольку выпавшие волоски заряжены статическим электричеством, они сильно приклеиваются к любой поверхности, пояснил Голубев. Также антистатик поможет удалить шерсть с деревянной мебели.
Кинолог также призвал забыть о "страшилке", которой пугают начинающих собаководов — о том, что гулять с собакой нужно с утра как можно раньше. В реальности же собака с радостью поваляется подольше, если она будет к этому приучена.
"Если между прогулками проходит не более 12 часов, животное спокойно дождется прогулки в удобное для вас время. Не так важно погулять в 6 часов утра, как соблюсти стереотип поведения. Собака может терпеть без вреда для здоровья максимум 12-14 часов, не больше, оптимальное время — 8-10 часов", — рассказал он.
Кинолог уточнил, что для всех собак важны не ранние утренние прогулки, а сами ритуалы. Они не подстраивают свои биологические ритмы под восход или заход солнца, а предпочитают следовать определенным заученным схемам. Чтобы не вставать рано утром на прогулку, достаточно выстроить график, к которому привыкнет питомец. Например, если собаковод хочет выгуливать собаку в 10 утра, то вечерняя прогулка должна быть не ранее 10 часов вечера.
"Пытаясь переучить собаку, не забывайте о системности, животное должно примерно понимать, когда его выведут на прогулку, организм в таком случае адаптируется к режиму, и это не приведет к проблемам с внутренними органами. Постоянное сдерживание чревато воспалением мочевого пузыря и другими заболеваниями мочевыводящих путей и пищеварительной системы", — подытожил Голубев
.