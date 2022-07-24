https://ria.ru/20220724/polya-1804581126.html

В ЛНР восстанавливаются поля после боев

В ЛНР восстанавливаются поля после боев - РИА Новости, 24.07.2022

В ЛНР восстанавливаются поля после боев

Поля Луганской Народной Республики восстанавливаются после ожесточенных боев, следует из видео, снятого дроном РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T07:08

2022-07-24T07:08

2022-07-24T09:17

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. Поля Луганской Народной Республики восстанавливаются после ожесточенных боев, следует из видео, снятого дроном РИА Новости.Так, по краям воронок выросли подсолнухи. Они отделяют ярко-зеленой полосой черную выжженную землю от желтых колосьев.По словам корреспондента агентства, последствия боев теперь видны только с высоты птичьего полета — с земли кажется, что поля почти вернулись в норму после восьми лет регулярных обстрелов со стороны Украины.Как говорил в интервью РИА Новости глава глава ЛНР Леонид Пасечник, с учетом освобожденных территорий в этом году республика сможет полностью обеспечить себя зерном и даже готова поставлять его в Сирию. Десятого июля ЛНР отправила в Ростов-на-Дону первую партию пшеницы со Старобельского элеватора, а всего с начала года экспортировала 26 тысяч тонн.

https://ria.ru/20220719/lugansk-1803520169.html

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Зарастающие зеленью следы от артобстрелов: поля Луганщины восстанавливаются после ожесточенных боев Зарастающие зеленью следы от артобстрелов: поля Луганщины восстанавливаются после ожесточенных боев 2022-07-24T07:08 true PT1M16S

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