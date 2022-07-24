https://ria.ru/20220724/polya-1804581126.html
В ЛНР восстанавливаются поля после боев
В ЛНР восстанавливаются поля после боев - РИА Новости, 24.07.2022
В ЛНР восстанавливаются поля после боев
Поля Луганской Народной Республики восстанавливаются после ожесточенных боев, следует из видео, снятого дроном РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T07:08
2022-07-24T07:08
2022-07-24T09:17
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. Поля Луганской Народной Республики восстанавливаются после ожесточенных боев, следует из видео, снятого дроном РИА Новости.Так, по краям воронок выросли подсолнухи. Они отделяют ярко-зеленой полосой черную выжженную землю от желтых колосьев.По словам корреспондента агентства, последствия боев теперь видны только с высоты птичьего полета — с земли кажется, что поля почти вернулись в норму после восьми лет регулярных обстрелов со стороны Украины.Как говорил в интервью РИА Новости глава глава ЛНР Леонид Пасечник, с учетом освобожденных территорий в этом году республика сможет полностью обеспечить себя зерном и даже готова поставлять его в Сирию. Десятого июля ЛНР отправила в Ростов-на-Дону первую партию пшеницы со Старобельского элеватора, а всего с начала года экспортировала 26 тысяч тонн.
https://ria.ru/20220719/lugansk-1803520169.html
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Зарастающие зеленью следы от артобстрелов: поля Луганщины восстанавливаются после ожесточенных боев
Зарастающие зеленью следы от артобстрелов: поля Луганщины восстанавливаются после ожесточенных боев
2022-07-24T07:08
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РИА Новости
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луганская народная республика, в мире
07:08 24.07.2022 (обновлено: 09:17 24.07.2022)
В ЛНР восстанавливаются поля после боев
Поля в ЛНР восстанавливаются после ожесточенных боев