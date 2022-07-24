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Греческий политик решил продвигать свою партию лозунгом "Россия права" - РИА Новости, 24.07.2022
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Греческий политик решил продвигать свою партию лозунгом "Россия права"
Греческий политик решил продвигать свою партию лозунгом "Россия права" - РИА Новости, 24.07.2022
Греческий политик решил продвигать свою партию лозунгом "Россия права"
Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат c фразой "Россия права", пишет Pronews.gr. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T06:48
2022-07-24T09:30
в мире
греция
россия
народное единство
панайотис лафазанис
украина
сша
нато
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат c фразой "Россия права", пишет Pronews.gr.Так он собирается продвигать свою новую партию "Демократическое движение национального освобождения".Дальше идет фотография Лафазаниса, символ Z и призыв: "Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!"Завершает плакат название партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) и аббревиатура БРИКС.Лафазанис призвал сторонников делиться плакатом в интернете."Пошлите сигнал о том, что США — НАТО должны быть побеждены на Украине. Громко скажите, что должен быть положен конец американскому правлению в нашей стране, Европе и мире. Заявите о требовании плюралистического мира, где даже малые государства имеют право иметь голос и присутствие. Боритесь за свободную, независимую, эффективную и справедливую Грецию", — такими словами политик сопроводил публикацию плаката на сайте Iskra.gr.Лафазанис был министром энергетики в первом правительстве Алексиса Ципраса. В 2015 году он вышел из правящей коалиции СИРИЗА в знак протеста против резкого изменения ее политики и создал партию "Народное единство". Однако она не смогла пройти в парламент, и в 2019 году Лафазанис покинул и эту партию. Теперь он организует новое политическое движение.По его словам, все греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения страны. Среди главных задач Лафазанис называет восстановление национальной независимости и установление стратегических дружественных связей с Россией.
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в мире, греция, россия, народное единство, панайотис лафазанис, украина, сша, нато
06:48 24.07.2022 (обновлено: 09:30 24.07.2022)
 
Греческий политик решил продвигать свою партию лозунгом "Россия права"

Греческий политик Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу "Россия права"

© РИА НовостиЭкс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис
Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости
Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат c фразой "Россия права", пишет Pronews.gr.
Так он собирается продвигать свою новую партию "Демократическое движение национального освобождения".

"Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине, они толкают планету к краю бездны, разрушают Европу, обрекают на нищету и калечат Грецию", — написано на плакате.

Дальше идет фотография Лафазаниса, символ Z и призыв: "Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!"

Завершает плакат название партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) и аббревиатура БРИКС.
© РИА НовостиПредвыборный плакат партии экс-министра энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса "Народное единство"
Предвыборный плакат партии экс-министра энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса Народное единство - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости
Предвыборный плакат партии экс-министра энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса "Народное единство"
Лафазанис призвал сторонников делиться плакатом в интернете.
"Пошлите сигнал о том, что США — НАТО должны быть побеждены на Украине. Громко скажите, что должен быть положен конец американскому правлению в нашей стране, Европе и мире. Заявите о требовании плюралистического мира, где даже малые государства имеют право иметь голос и присутствие. Боритесь за свободную, независимую, эффективную и справедливую Грецию", — такими словами политик сопроводил публикацию плаката на сайте Iskra.gr.
Лафазанис был министром энергетики в первом правительстве Алексиса Ципраса. В 2015 году он вышел из правящей коалиции СИРИЗА в знак протеста против резкого изменения ее политики и создал партию "Народное единство". Однако она не смогла пройти в парламент, и в 2019 году Лафазанис покинул и эту партию. Теперь он организует новое политическое движение.
По его словам, все греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения страны. Среди главных задач Лафазанис называет восстановление национальной независимости и установление стратегических дружественных связей с Россией.
Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 11:13
Россия права в своих действиях на Украине, заявил греческий политик
 
В миреГрецияРоссияНародное единствоПанайотис ЛафазанисУкраинаСШАНАТО
 
 
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