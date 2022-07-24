https://ria.ru/20220724/plakat-1804580455.html

Греческий политик решил продвигать свою партию лозунгом "Россия права"

Греческий политик решил продвигать свою партию лозунгом "Россия права" - РИА Новости, 24.07.2022

Греческий политик решил продвигать свою партию лозунгом "Россия права"

Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат c фразой "Россия права", пишет Pronews.gr. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T06:48

2022-07-24T06:48

2022-07-24T09:30

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат c фразой "Россия права", пишет Pronews.gr.Так он собирается продвигать свою новую партию "Демократическое движение национального освобождения".Дальше идет фотография Лафазаниса, символ Z и призыв: "Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!"Завершает плакат название партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) и аббревиатура БРИКС.Лафазанис призвал сторонников делиться плакатом в интернете."Пошлите сигнал о том, что США — НАТО должны быть побеждены на Украине. Громко скажите, что должен быть положен конец американскому правлению в нашей стране, Европе и мире. Заявите о требовании плюралистического мира, где даже малые государства имеют право иметь голос и присутствие. Боритесь за свободную, независимую, эффективную и справедливую Грецию", — такими словами политик сопроводил публикацию плаката на сайте Iskra.gr.Лафазанис был министром энергетики в первом правительстве Алексиса Ципраса. В 2015 году он вышел из правящей коалиции СИРИЗА в знак протеста против резкого изменения ее политики и создал партию "Народное единство". Однако она не смогла пройти в парламент, и в 2019 году Лафазанис покинул и эту партию. Теперь он организует новое политическое движение.По его словам, все греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения страны. Среди главных задач Лафазанис называет восстановление национальной независимости и установление стратегических дружественных связей с Россией.

https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799495782.html

греция

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в мире, греция, россия, народное единство, панайотис лафазанис, украина, сша, нато