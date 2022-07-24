06:48 24.07.2022 (обновлено: 09:30 24.07.2022)
Греческий политик решил продвигать свою партию лозунгом "Россия права"
Греческий политик Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу "Россия права"
Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат c фразой "Россия права", пишет Pronews.gr.
Так он собирается продвигать свою новую партию "Демократическое движение национального освобождения".
"Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине, они толкают планету к краю бездны, разрушают Европу, обрекают на нищету и калечат Грецию", — написано на плакате.
Дальше идет фотография Лафазаниса, символ Z и призыв: "Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!"
Завершает плакат название партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) и аббревиатура БРИКС.
Завершает плакат название партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) и аббревиатура БРИКС.
© РИА НовостиПредвыборный плакат партии экс-министра энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса "Народное единство"
Предвыборный плакат партии экс-министра энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса "Народное единство"
Лафазанис призвал сторонников делиться плакатом в интернете.
"Пошлите сигнал о том, что США — НАТО должны быть побеждены на Украине. Громко скажите, что должен быть положен конец американскому правлению в нашей стране, Европе и мире. Заявите о требовании плюралистического мира, где даже малые государства имеют право иметь голос и присутствие. Боритесь за свободную, независимую, эффективную и справедливую Грецию", — такими словами политик сопроводил публикацию плаката на сайте Iskra.gr.
Лафазанис был министром энергетики в первом правительстве Алексиса Ципраса. В 2015 году он вышел из правящей коалиции СИРИЗА в знак протеста против резкого изменения ее политики и создал партию "Народное единство". Однако она не смогла пройти в парламент, и в 2019 году Лафазанис покинул и эту партию. Теперь он организует новое политическое движение.
По его словам, все греческие политические силы должны объединиться в единый фронт ради спасения страны. Среди главных задач Лафазанис называет восстановление национальной независимости и установление стратегических дружественных связей с Россией.