https://ria.ru/20220724/myunkhen-1804660189.html

Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене

Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене - РИА Новости, 24.07.2022

Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене

Неизвестные изрисовали крест на могиле идеолога украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене, сообщает сайт Баварской... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T19:13

2022-07-24T19:13

2022-07-24T19:29

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БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Неизвестные изрисовали крест на могиле идеолога украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене, сообщает сайт Баварской радиокомпании со ссылкой на полицию.Инцидент произошел, предположительно, в субботу около 11.00 (12.00 мск). Расследованием занимается отдел полиции по госбезопасности.Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Пятнадцатого октября 1959 года Бандера был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. В мае 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на социальные гарантии.* экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220704/bandera-1800039545.html

https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html

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в мире, справки, степан бандера, петр порошенко, мюнхен, украина, россия, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия