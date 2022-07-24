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Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене - РИА Новости, 24.07.2022
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Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене
Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене - РИА Новости, 24.07.2022
Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене
Неизвестные изрисовали крест на могиле идеолога украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене, сообщает сайт Баварской... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T19:13
2022-07-24T19:29
в мире
справки
степан бандера
петр порошенко
мюнхен
украина
россия
организация украинских националистов
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БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Неизвестные изрисовали крест на могиле идеолога украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене, сообщает сайт Баварской радиокомпании со ссылкой на полицию.Инцидент произошел, предположительно, в субботу около 11.00 (12.00 мск). Расследованием занимается отдел полиции по госбезопасности.Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Пятнадцатого октября 1959 года Бандера был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. В мае 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на социальные гарантии.* экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220704/bandera-1800039545.html
https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html
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в мире, справки, степан бандера, петр порошенко, мюнхен, украина, россия, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
19:13 24.07.2022 (обновлено: 19:29 24.07.2022)
 
Неизвестные изрисовали крест на могиле Бандеры в Мюнхене

Yеизвестные изрисовали крест на могиле идеолога украинского национализма Бандеры в Мюнхене

© Фото : ChrichoМогила Степана Бандеры в Мюнхене
Могила Степана Бандеры в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : Chricho
Могила Степана Бандеры в Мюнхене. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Неизвестные изрисовали крест на могиле идеолога украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене, сообщает сайт Баварской радиокомпании со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел, предположительно, в субботу около 11.00 (12.00 мск). Расследованием занимается отдел полиции по госбезопасности.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 11:15
В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере
Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Пятнадцатого октября 1959 года Бандера был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. В мае 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на социальные гарантии.
* экстремистская организация, запрещенная в России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 06:35
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
 
В миреСправкиСтепан БандераПетр ПорошенкоМюнхенУкраинаРоссияОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армия
 
 
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