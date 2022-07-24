15:51 24.07.2022 (обновлено: 17:40 24.07.2022)
СМИ: Путин встречей в Тегеране подал важный сигнал Западу
Handelsblatt: Запад беспомощно наблюдает, пока Путин создает новый миропорядок
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на совместном с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлении для прессы по итогам встречи в Тегеране
Президент России Владимир Путин на совместном с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлении для прессы по итогам встречи в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недавняя встреча лидеров России, Ирана и Турции показала Западу, что в мире формируется новый мировой порядок, пишет журналист Озан Демирджан в статье для немецкого издания Handelsblatt.
"Сигнал, исходящий от этих переговоров, был однозначным: западные страны обретают конкурентов и теряют влияние в серьезных геополитических вопросах", — убежден автор.
Демирджан подчеркнул, что Россия в лице президента Владимира Путина активно создает новый миропорядок, пока Запад беспомощно наблюдает за этим, не имея возможности загнать ее в международную изоляцию.
Не отстают от российского лидера и его иранский и турецкий коллеги. Так, обозреватель обратил внимание, что Тегеран в последнее время активно расширяет сеть международных контактов, несмотря на санкции, а Анкара все чаще играет важную роль в переговорах по урегулированию крупных кризисов.
Главы западных государств попали в зависимость от тех стран, на которые раньше они не обращали внимания, отметил журналист.
"Единство, продемонстрированное в ходе встречи, было нечто большим, чем политическая PR-акция. <…> Западу не стоит недооценивать его", — констатировал он.
На этой неделе Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры в "астанинском формате", обсудив ситуацию в Сирии.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.