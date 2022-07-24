https://ria.ru/20220724/miroporyadok-1804632245.html

СМИ: Путин встречей в Тегеране подал важный сигнал Западу

СМИ: Путин встречей в Тегеране подал важный сигнал Западу - РИА Новости, 24.07.2022

СМИ: Путин встречей в Тегеране подал важный сигнал Западу

Недавняя встреча лидеров России, Ирана и Турции показала Западу, что в мире формируется новый мировой порядок, пишет журналист Озан Демирджан в статье для... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:51

2022-07-24T15:51

2022-07-24T17:40

в мире

реджеп тайип эрдоган

ибрахим раиси

владимир путин

россия

турция

иран

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недавняя встреча лидеров России, Ирана и Турции показала Западу, что в мире формируется новый мировой порядок, пишет журналист Озан Демирджан в статье для немецкого издания Handelsblatt.Демирджан подчеркнул, что Россия в лице президента Владимира Путина активно создает новый миропорядок, пока Запад беспомощно наблюдает за этим, не имея возможности загнать ее в международную изоляцию.Не отстают от российского лидера и его иранский и турецкий коллеги. Так, обозреватель обратил внимание, что Тегеран в последнее время активно расширяет сеть международных контактов, несмотря на санкции, а Анкара все чаще играет важную роль в переговорах по урегулированию крупных кризисов. Главы западных государств попали в зависимость от тех стран, на которые раньше они не обращали внимания, отметил журналист.На этой неделе Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры в "астанинском формате", обсудив ситуацию в Сирии.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220724/turtsiya-1804588731.html

https://ria.ru/20220724/nato-1804594532.html

россия

турция

иран

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, владимир путин, россия, турция, иран