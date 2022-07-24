https://ria.ru/20220724/melitopol-1804599115.html

Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю

Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю - РИА Новости, 24.07.2022

Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю

Железнодорожное полотно разрушено под Мелитополем в результате ночного ракетного удара украинских войск, заявил представитель администрации региона Владимир... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T11:04

2022-07-24T11:04

2022-07-24T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Железнодорожное полотно разрушено под Мелитополем в результате ночного ракетного удара украинских войск, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.Российские системы противовоздушной обороны ночью в воскресенье отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщили ранее власти Запорожской области.Рогов отметил, что удары украинских войск наносились не только по Мелитополю, но и по другим районам на освобожденной территории области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804589016.html

мелитополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мелитополь, запорожская область, украина