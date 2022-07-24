Рейтинг@Mail.ru
Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/melitopol-1804599115.html
Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю
Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю - РИА Новости, 24.07.2022
Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю
Железнодорожное полотно разрушено под Мелитополем в результате ночного ракетного удара украинских войск, заявил представитель администрации региона Владимир... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:04
2022-07-24T11:04
в мире
мелитополь
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802812870_0:0:3228:1815_1920x0_80_0_0_d422edf81fac3774df75eef129ee79c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Железнодорожное полотно разрушено под Мелитополем в результате ночного ракетного удара украинских войск, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.Российские системы противовоздушной обороны ночью в воскресенье отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщили ранее власти Запорожской области.Рогов отметил, что удары украинских войск наносились не только по Мелитополю, но и по другим районам на освобожденной территории области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804589016.html
мелитополь
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802812870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ccba4dc18b72b2e7a42c3dc89c49a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелитополь, запорожская область, украина
11:04 24.07.2022
 
Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю

Член ВГА Рогов: под Мелитополем ударом украинских войск разрушило железнодорожное полотно

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Железнодорожное полотно разрушено под Мелитополем в результате ночного ракетного удара украинских войск, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
Российские системы противовоздушной обороны ночью в воскресенье отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщили ранее власти Запорожской области.
"ПВО надежно отработало над городом, а в пригороде было разрушено железнодорожное полотно, по которому подвозятся продукты и необходимые товары", - сказал Рогов в эфире "Соловьев – Live".
Рогов отметил, что удары украинских войск наносились не только по Мелитополю, но и по другим районам на освобожденной территории области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Российские военнослужащие возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
09:11Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
 
В миреМелитопольЗапорожская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала