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Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю
Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю - РИА Новости, 24.07.2022
Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю
Железнодорожное полотно разрушено под Мелитополем в результате ночного ракетного удара украинских войск, заявил представитель администрации региона Владимир... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:04
2022-07-24T11:04
2022-07-24T11:04
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мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Железнодорожное полотно разрушено под Мелитополем в результате ночного ракетного удара украинских войск, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.Российские системы противовоздушной обороны ночью в воскресенье отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщили ранее власти Запорожской области.Рогов отметил, что удары украинских войск наносились не только по Мелитополю, но и по другим районам на освобожденной территории области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804589016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, запорожская область, украина
Запорожские власти рассказали о последствиях удара ВСУ по Мелитополю
Член ВГА Рогов: под Мелитополем ударом украинских войск разрушило железнодорожное полотно