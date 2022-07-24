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Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю - РИА Новости, 24.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/obstrel-1804576617.html
Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю
Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю - РИА Новости, 24.07.2022
Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю
Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T02:10
2022-07-24T10:43
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
в мире
украина
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов отметил, что город надежно защищает ПВО России, воздушную цель уничтожили.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
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запорожская область, россия, владимир рогов, в мире, украина
02:10 24.07.2022 (обновлено: 10:43 24.07.2022)
 
Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю

Член главного совета ВГА Запорожья Рогов: российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Мелитополь
Стела на въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Мелитополь. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Отработало ПВО. Укронацистам не дает покоя мирный сон мелитопольцев, они направляют на спящий город ракеты и ударные беспилотники", — написал он.
Рогов отметил, что город надежно защищает ПВО России, воздушную цель уничтожили.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВ миреУкраина
 
 
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