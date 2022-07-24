https://ria.ru/20220724/obstrel-1804576617.html

Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю

Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю - РИА Новости, 24.07.2022

Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю

Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T02:10

2022-07-24T02:10

2022-07-24T10:43

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

в мире

украина

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов отметил, что город надежно защищает ПВО России, воздушную цель уничтожили.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220723/obstrel-1804446318.html

запорожская область

россия

украина

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запорожская область, россия, владимир рогов, в мире, украина