https://ria.ru/20220724/obstrel-1804576617.html
Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю
Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю - РИА Новости, 24.07.2022
Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю
Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T02:10
2022-07-24T02:10
2022-07-24T10:43
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
в мире
украина
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны отразили удар по Мелитополю со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов отметил, что город надежно защищает ПВО России, воздушную цель уничтожили.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
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запорожская область, россия, владимир рогов, в мире, украина
02:10 24.07.2022 (обновлено: 10:43 24.07.2022)
Российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю
Член главного совета ВГА Запорожья Рогов: российские ПВО отразили удар ВСУ по Мелитополю