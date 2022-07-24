https://ria.ru/20220724/lukashenko-1804591732.html

Лукашенко надеется, что саммит ШОС поможет решению мировых проблем

Лукашенко надеется, что саммит ШОС поможет решению мировых проблем - РИА Новости, 24.07.2022

Лукашенко надеется, что саммит ШОС поможет решению мировых проблем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с 65-летием и выразил надежду, что предстоящий в сентябре в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:48

2022-07-24T09:48

2022-07-24T09:48

в мире

александр лукашенко

шавкат мирзиеев

узбекистан

белоруссия

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МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с 65-летием и выразил надежду, что предстоящий в сентябре в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества поможет решению международных проблем, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 65-летием", - отметили в пресс-службе.По её данным, Лукашенко обратил внимание, что "в наше время с его беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности особенно актуален запрос на сильное и мудрое руководство". "Присущие вам преданность интересам Отечества, самоотдача, готовность взять ответственность на себя характеризуют вас как настоящего лидера нации", - говорится в поздравлении.Глава белорусского государства отметил, что в Белоруссии высоко ценят личный вклад президента Узбекистана в развитие плодотворных и доверительных межгосударственных отношений, конструктивное взаимодействие Минска и Ташкента в рамках интеграционных образований.Лукашенко пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья на долгие годы, добра и благополучия.

https://ria.ru/20220724/mirzieev-1804272855.html

https://ria.ru/20220723/putin-1804462234.html

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Ольга Фомченкова

в мире, александр лукашенко, шавкат мирзиеев, узбекистан, белоруссия