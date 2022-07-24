https://ria.ru/20220724/lukashenko-1804591732.html
Лукашенко надеется, что саммит ШОС поможет решению мировых проблем
Лукашенко надеется, что саммит ШОС поможет решению мировых проблем - РИА Новости, 24.07.2022
Лукашенко надеется, что саммит ШОС поможет решению мировых проблем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с 65-летием и выразил надежду, что предстоящий в сентябре в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:48
2022-07-24T09:48
2022-07-24T09:48
в мире
александр лукашенко
шавкат мирзиеев
узбекистан
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МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с 65-летием и выразил надежду, что предстоящий в сентябре в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества поможет решению международных проблем, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 65-летием", - отметили в пресс-службе.По её данным, Лукашенко обратил внимание, что "в наше время с его беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности особенно актуален запрос на сильное и мудрое руководство". "Присущие вам преданность интересам Отечества, самоотдача, готовность взять ответственность на себя характеризуют вас как настоящего лидера нации", - говорится в поздравлении.Глава белорусского государства отметил, что в Белоруссии высоко ценят личный вклад президента Узбекистана в развитие плодотворных и доверительных межгосударственных отношений, конструктивное взаимодействие Минска и Ташкента в рамках интеграционных образований.Лукашенко пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья на долгие годы, добра и благополучия.
https://ria.ru/20220724/mirzieev-1804272855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, шавкат мирзиеев, узбекистан, белоруссия
Лукашенко надеется, что саммит ШОС поможет решению мировых проблем
Лукашенко поздравил Мирзиеева с юбилеем и отметил его вклад в решение мировых проблем
МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с 65-летием и выразил надежду, что предстоящий в сентябре в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества поможет решению международных проблем, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко
поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
с 65-летием", - отметили в пресс-службе.
По её данным, Лукашенко обратил внимание, что "в наше время с его беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности особенно актуален запрос на сильное и мудрое руководство". "Присущие вам преданность интересам Отечества, самоотдача, готовность взять ответственность на себя характеризуют вас как настоящего лидера нации", - говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства отметил, что в Белоруссии высоко ценят личный вклад президента Узбекистана в развитие плодотворных и доверительных межгосударственных отношений, конструктивное взаимодействие Минска и Ташкента
в рамках интеграционных образований.
"Убежден, предстоящий в сентябре в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества под вашим председательством будет содействовать решению острых международных проблем и обеспечению мира в регионе", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья на долгие годы, добра и благополучия.