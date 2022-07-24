https://ria.ru/20220724/dzhonson-1804641596.html

Джонсон надеется вернуться на пост премьера Британии, пишут СМИ

Джонсон надеется вернуться на пост премьера Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2022

Джонсон надеется вернуться на пост премьера Британии, пишут СМИ

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вернуться на пост главы правительства в будущем, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T17:01

2022-07-24T17:01

2022-07-24T17:01

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вернуться на пост главы правительства в будущем, сообщает газета Times со ссылкой на источники в канцелярии премьера."Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения (Консервативной партии - ред.) на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Он считает, что он и есть тот самый человек", - приводит газета слова источника.Как отмечает газета, несколько консерваторов, которые помогли сместить Джонсона с поста премьера, столкнулись с критикой со стороны избирателей. Теперь, по мнению газеты, они могут получить "аналогичное возмездие", проиграв на следующих парламентских выборах.Помощники подавшего в отставку премьера сообщают, что Джонсон уходит с поста с видом человека с незаконченными делами. По данным газеты, более 7,6 тысячи членов Консервативной партии подписали петицию с призывом включить Джонсона в список кандидатов на пост премьера для голосования вместе с экс-главой минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220723/dzhonson-1804540782.html

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

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в мире, борис джонсон, лиз трасс, тереза мэй, великобритания