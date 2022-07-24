Джонсон надеется вернуться на пост премьера Британии, пишут СМИ
Times: Борис Джонсон надеется вернуться на пост премьера Британии
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вернуться на пост главы правительства в будущем, сообщает газета Times со ссылкой на источники в канцелярии премьера.
"Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения (Консервативной партии - ред.) на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Он считает, что он и есть тот самый человек", - приводит газета слова источника.
Как отмечает газета, несколько консерваторов, которые помогли сместить Джонсона с поста премьера, столкнулись с критикой со стороны избирателей. Теперь, по мнению газеты, они могут получить "аналогичное возмездие", проиграв на следующих парламентских выборах.
Помощники подавшего в отставку премьера сообщают, что Джонсон уходит с поста с видом человека с незаконченными делами. По данным газеты, более 7,6 тысячи членов Консервативной партии подписали петицию с призывом включить Джонсона в список кандидатов на пост премьера для голосования вместе с экс-главой минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.