https://ria.ru/20220724/dvizhenie-1804572442.html

В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148

В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148 - РИА Новости, 24.07.2022

В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148

Добавлен 5 абзац. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T00:01

2022-07-24T00:01

2022-07-24T00:03

происшествия

жкх

сочи

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Добавлен 5 абзац.СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Движение автомобилей на одном из участков федеральной трассы А-148 в Сочи перекрыто из-за дождей, сообщает пресс-служба упрдор "Черноморье".В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."Перекрыто движение на участке между 7 и 8 тоннелями на А-148 (дублер) из-за обильного дождя. Вода в тоннеле", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение на трассе в районе Лоо, Вардане, Лазаревское штатное. На местах ЧП дорожники ликвидируют последствия непогоды.Также сообщается, что из-за подтопления перекрыто движение на участке дороги А-148 под эстакадой на Ареде в центральном Сочи.

https://ria.ru/20220723/sochi-1804571917.html

сочи

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, сочи