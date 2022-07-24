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В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148
В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148 - РИА Новости, 24.07.2022
В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148
Добавлен 5 абзац. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T00:01
2022-07-24T00:01
2022-07-24T00:03
происшествия
жкх
сочи
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Добавлен 5 абзац.СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Движение автомобилей на одном из участков федеральной трассы А-148 в Сочи перекрыто из-за дождей, сообщает пресс-служба упрдор "Черноморье".В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."Перекрыто движение на участке между 7 и 8 тоннелями на А-148 (дублер) из-за обильного дождя. Вода в тоннеле", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение на трассе в районе Лоо, Вардане, Лазаревское штатное. На местах ЧП дорожники ликвидируют последствия непогоды.Также сообщается, что из-за подтопления перекрыто движение на участке дороги А-148 под эстакадой на Ареде в центральном Сочи.
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сочи
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жкх, сочи
00:01 24.07.2022 (обновлено: 00:03 24.07.2022)
В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148
Упрдор "Черноморье": в Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке трассы А-148
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости.
Движение автомобилей на одном из участков федеральной трассы А-148 в Сочи
перекрыто из-за дождей, сообщает пресс-служба упрдор "Черноморье".
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды.
"Перекрыто движение на участке между 7 и 8 тоннелями на А-148 (дублер) из-за обильного дождя. Вода в тоннеле", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение на трассе в районе Лоо, Вардане, Лазаревское штатное. На местах ЧП дорожники ликвидируют последствия непогоды.
Также сообщается, что из-за подтопления перекрыто движение на участке дороги А-148 под эстакадой на Ареде в центральном Сочи.