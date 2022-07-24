Рейтинг@Mail.ru
В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148 - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/dvizhenie-1804572442.html
В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148
В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148 - РИА Новости, 24.07.2022
В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148
Добавлен 5 абзац. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T00:01
2022-07-24T00:03
происшествия
жкх
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493698_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e1152c87cd9bc7b5028db3d105df4d65.jpg
Добавлен 5 абзац.СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Движение автомобилей на одном из участков федеральной трассы А-148 в Сочи перекрыто из-за дождей, сообщает пресс-служба упрдор "Черноморье".В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды."Перекрыто движение на участке между 7 и 8 тоннелями на А-148 (дублер) из-за обильного дождя. Вода в тоннеле", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение на трассе в районе Лоо, Вардане, Лазаревское штатное. На местах ЧП дорожники ликвидируют последствия непогоды.Также сообщается, что из-за подтопления перекрыто движение на участке дороги А-148 под эстакадой на Ареде в центральном Сочи.
https://ria.ru/20220723/sochi-1804571917.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493698_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b72a575d1a3dcdccfc8d7b61a2664f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, сочи
00:01 24.07.2022 (обновлено: 00:03 24.07.2022)
 
В Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148

Упрдор "Черноморье": в Сочи из-за дождя перекрыли движение на участке трассы А-148

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Добавлен 5 абзац.
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Движение автомобилей на одном из участков федеральной трассы А-148 в Сочи перекрыто из-за дождей, сообщает пресс-служба упрдор "Черноморье".
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. Наиболее сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района в ночь на 23 июля. В результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. В субботу специалисты ликвидировали последствия непогоды.
"Перекрыто движение на участке между 7 и 8 тоннелями на А-148 (дублер) из-за обильного дождя. Вода в тоннеле", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение на трассе в районе Лоо, Вардане, Лазаревское штатное. На местах ЧП дорожники ликвидируют последствия непогоды.
Также сообщается, что из-за подтопления перекрыто движение на участке дороги А-148 под эстакадой на Ареде в центральном Сочи.
Последствия ливней в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 23:49
В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию
 
ПроисшествияЖКХСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала