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Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022
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Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19
Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022
Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19
Сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог,... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T07:07
2022-07-23T07:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
россия
владислав жемчугов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.За 22 июля в России выявили 6 659 новых случаев заражения коронавирусом.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, россия, владислав жемчугов
07:07 23.07.2022 (обновлено: 07:15 23.07.2022)
 
Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19

Иммунолог Жемчугов сообщил о приближении новой волны COVID-19

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Можно сказать, что (идет. — Прим. ред.) новая волна, но она неопасная. Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов", — сказал Жемчугов.
Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.
За 22 июля в России выявили 6 659 новых случаев заражения коронавирусом.
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