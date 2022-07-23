https://ria.ru/20220723/volna-1804445972.html

Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19

Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022

Иммунолог сообщил о приближении новой волны COVID-19

Сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог,... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T07:07

2022-07-23T07:07

2022-07-23T07:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

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владислав жемчугов

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.За 22 июля в России выявили 6 659 новых случаев заражения коронавирусом.

https://ria.ru/20220722/koronavirus-1804251684.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, россия, владислав жемчугов