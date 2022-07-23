https://ria.ru/20220723/ukraina-1804489625.html

Власти Запорожской области замедлили работу Google

Власти Запорожской области замедлили работу Google - РИА Новости, 23.07.2022

Власти Запорожской области замедлили работу Google

Работа американской поисковой системы Google в Запорожской области замедлена, в случае продолжения политики дезинформации она будет заблокирована, сообщил РИА... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T14:03

2022-07-23T14:03

2022-07-23T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Работа американской поисковой системы Google в Запорожской области замедлена, в случае продолжения политики дезинформации она будет заблокирована, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее решение о блокировке Google было принято в Донецкой и Луганской народных республиках. Причина - пропаганда терроризма и насилия в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса, а также в навязывании лжи и дезинформации.По его словам, ранее в регионе были заблокированы видеохостинг YouTube, Twitter, а также запрещенные в РФ экстремистские социальные сети Facebook и Instagram*. Причина – дезинформация, травля людей по политическим мотивам и отсутствие равных условий для выражения позиции.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220722/google-1804407696.html

https://ria.ru/20220722/google-1804206770.html

https://ria.ru/20220721/google-1803964446.html

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в мире, луганская народная республика, запорожская область, россия, технологии, google, youtube