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Власти Запорожской области замедлили работу Google
Власти Запорожской области замедлили работу Google - РИА Новости, 23.07.2022
Власти Запорожской области замедлили работу Google
Работа американской поисковой системы Google в Запорожской области замедлена, в случае продолжения политики дезинформации она будет заблокирована, сообщил РИА... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:03
2022-07-23T14:03
2022-07-23T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Работа американской поисковой системы Google в Запорожской области замедлена, в случае продолжения политики дезинформации она будет заблокирована, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее решение о блокировке Google было принято в Донецкой и Луганской народных республиках. Причина - пропаганда терроризма и насилия в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса, а также в навязывании лжи и дезинформации.По его словам, ранее в регионе были заблокированы видеохостинг YouTube, Twitter, а также запрещенные в РФ экстремистские социальные сети Facebook и Instagram*. Причина – дезинформация, травля людей по политическим мотивам и отсутствие равных условий для выражения позиции.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220722/google-1804407696.html
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в мире, луганская народная республика, запорожская область, россия, технологии, google, youtube
14:03 23.07.2022 (обновлено: 14:04 23.07.2022)
Власти Запорожской области замедлили работу Google
Член ВГА Рогов: работа Google замедлена, если фейки не прекратятся, ее заблокируют