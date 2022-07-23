https://ria.ru/20220723/ukraina-1804483693.html
Российский спецназ поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Российский спецназ поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 23.07.2022
Российский спецназ поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
В Харьковской области уничтожен опорный пункт украинских военных, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:21
2022-07-23T13:21
2022-07-23T13:44
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июл - РИА Новости. В Харьковской области уничтожен опорный пункт украинских военных, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В результате отработки по заранее выявленным позициям ВСУ было нанесено поражение по опорному пункту: уничтожена легкая техника, несколько человек личного состава, а также домовладения, которые были заняты украинскими боевиками и превращены в огневые точки.В настоящее время на харьковском направлении отмечаются бои в районе населенных пунктов Уды, Цуповки, Дементьевки, Великих Проходов, Рубежного, Питомника, Верхнего и Старого Салтова.Кроме этого союзными силами ведется эвакуация мирного населения из Казачьей Лопани, которая ежедневно подвергается артиллерийским ударам со стороны ВСУ.Украинские боевики на севере Харьковской области активно минируют территорию дистанционным методом противопехотными минами типа "Лепесток" (ПФМ-1), хаотично разбрасывая их на дороги и в жилых зонах населенных пунктов.
https://ria.ru/20220723/minoborony-1804464410.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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От первого лица: военкор показал работу российского спецназа на Харьковском направлении
От первого лица: военкор показал работу российского спецназа на Харьковском направлении
2022-07-23T13:21
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
13:21 23.07.2022 (обновлено: 13:44 23.07.2022)
Российский спецназ поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Российский спецназ уничтожил опорный пункт украинских военных на Харьковском направлении