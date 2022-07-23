https://ria.ru/20220723/ukraina-1804483693.html

Российский спецназ поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Российский спецназ поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 23.07.2022

Российский спецназ поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

В Харьковской области уничтожен опорный пункт украинских военных, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T13:21

2022-07-23T13:21

2022-07-23T13:44

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июл - РИА Новости. В Харьковской области уничтожен опорный пункт украинских военных, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В результате отработки по заранее выявленным позициям ВСУ было нанесено поражение по опорному пункту: уничтожена легкая техника, несколько человек личного состава, а также домовладения, которые были заняты украинскими боевиками и превращены в огневые точки.В настоящее время на харьковском направлении отмечаются бои в районе населенных пунктов Уды, Цуповки, Дементьевки, Великих Проходов, Рубежного, Питомника, Верхнего и Старого Салтова.Кроме этого союзными силами ведется эвакуация мирного населения из Казачьей Лопани, которая ежедневно подвергается артиллерийским ударам со стороны ВСУ.Украинские боевики на севере Харьковской области активно минируют территорию дистанционным методом противопехотными минами типа "Лепесток" (ПФМ-1), хаотично разбрасывая их на дороги и в жилых зонах населенных пунктов.

https://ria.ru/20220723/minoborony-1804464410.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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От первого лица: военкор показал работу российского спецназа на Харьковском направлении От первого лица: военкор показал работу российского спецназа на Харьковском направлении 2022-07-23T13:21 true PT0M22S

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф