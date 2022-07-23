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Кандидат на пост британского премьера Сунак назвал себя аутсайдером - РИА Новости, 23.07.2022
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Кандидат на пост британского премьера Сунак назвал себя аутсайдером
Кандидат на пост британского премьера Сунак назвал себя аутсайдером - РИА Новости, 23.07.2022
Кандидат на пост британского премьера Сунак назвал себя аутсайдером
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании в городе... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T15:56
2022-07-23T15:56
в мире
великобритания
лиз трасс
борис джонсон
тереза мэй
риши сунак
консервативная партия великобритании
лейбористская партия великобритании
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании в городе Грантем в графстве Линкольншир."Сегодня начинается моя кампания с членами партии. Моя кампания будет представлять лучшие консервативные ценности. Я сделаю всё, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я - аутсайдер", - сказал Сунак, трансляция запуска предвыборной кампании велась телеканалом Sky News.В среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Ранее исследовательская компания YouGov провела опрос, по итогам которого более 60% членов консервативной партии заявили, что проголосуют за Трасс на выборах премьера Британии, её конкурент Сунак не набрал и 40%.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html
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в мире, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, риши сунак, консервативная партия великобритании, лейбористская партия великобритании
15:56 23.07.2022
 
Кандидат на пост британского премьера Сунак назвал себя аутсайдером

Экс-глава Минфина Сунак назвал себя аутсайдером в гонке за кресло премьера Великобритании

© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании в городе Грантем в графстве Линкольншир.
"Сегодня начинается моя кампания с членами партии. Моя кампания будет представлять лучшие консервативные ценности. Я сделаю всё, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я - аутсайдер", - сказал Сунак, трансляция запуска предвыборной кампании велась телеканалом Sky News.
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В среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Ранее исследовательская компания YouGov провела опрос, по итогам которого более 60% членов консервативной партии заявили, что проголосуют за Трасс на выборах премьера Британии, её конкурент Сунак не набрал и 40%.
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Опрос показал, кого британцы хотят видеть премьером
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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В миреВеликобританияЛиз ТрассБорис ДжонсонТереза МэйРиши СунакКонсервативная партия ВеликобританииЛейбористская партия Великобритании
 
 
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