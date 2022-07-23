https://ria.ru/20220723/sunak-1804516440.html

Кандидат на пост британского премьера Сунак назвал себя аутсайдером

Кандидат на пост британского премьера Сунак назвал себя аутсайдером - РИА Новости, 23.07.2022

Кандидат на пост британского премьера Сунак назвал себя аутсайдером

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании в городе... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:56

2022-07-23T15:56

2022-07-23T15:56

в мире

великобритания

лиз трасс

борис джонсон

тереза мэй

риши сунак

консервативная партия великобритании

лейбористская партия великобритании

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании в городе Грантем в графстве Линкольншир."Сегодня начинается моя кампания с членами партии. Моя кампания будет представлять лучшие консервативные ценности. Я сделаю всё, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я - аутсайдер", - сказал Сунак, трансляция запуска предвыборной кампании велась телеканалом Sky News.В среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Ранее исследовательская компания YouGov провела опрос, по итогам которого более 60% членов консервативной партии заявили, что проголосуют за Трасс на выборах премьера Британии, её конкурент Сунак не набрал и 40%.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

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https://ria.ru/20220723/bunt-1804443091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, риши сунак, консервативная партия великобритании, лейбористская партия великобритании