https://ria.ru/20220723/razvedchik-1804514079.html

Американский разведчик объявил о победе России над Западом на трех фронтах

Американский разведчик объявил о победе России над Западом на трех фронтах - РИА Новости, 23.07.2022

Американский разведчик объявил о победе России над Западом на трех фронтах

России удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:46

2022-07-23T15:46

2022-07-23T15:59

борис джонсон

марио драги

россия

сша

украина

вооруженные силы сша

нато

в мире

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. России удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале Judging Freedom."Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте — на поле боя. На политическом —стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу", — объяснил он.По мнению Риттера, ничто не сможет остановить движение России вперед по всем трем направлениям. Он привел в пример недавний уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и отставку главы итальянского правительства Марио Драги.Кроме того, военный указал на неэффективность поставок американского вооружения на Киеву, при том, что вооруженные силы США в скором времени исчерпают все имеющиеся у них запасы.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220723/ssha-1804483959.html

https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html

россия

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

борис джонсон, марио драги, россия, сша, украина, вооруженные силы сша, нато, в мире, сергей лавров