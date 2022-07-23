https://ria.ru/20220723/razvedchik-1804514079.html
Американский разведчик объявил о победе России над Западом на трех фронтах
Американский разведчик объявил о победе России над Западом на трех фронтах - РИА Новости, 23.07.2022
Американский разведчик объявил о победе России над Западом на трех фронтах
России удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T15:46
2022-07-23T15:46
2022-07-23T15:59
борис джонсон
марио драги
россия
сша
украина
вооруженные силы сша
нато
в мире
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. России удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале Judging Freedom."Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте — на поле боя. На политическом —стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу", — объяснил он.По мнению Риттера, ничто не сможет остановить движение России вперед по всем трем направлениям. Он привел в пример недавний уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и отставку главы итальянского правительства Марио Драги.Кроме того, военный указал на неэффективность поставок американского вооружения на Киеву, при том, что вооруженные силы США в скором времени исчерпают все имеющиеся у них запасы.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220723/ssha-1804483959.html
https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борис джонсон, марио драги, россия, сша, украина, вооруженные силы сша, нато, в мире, сергей лавров
15:46 23.07.2022 (обновлено: 15:59 23.07.2022)
Американский разведчик объявил о победе России над Западом на трех фронтах
Офицер США Риттер заявил о политической, экономической и военной победе России над Западом