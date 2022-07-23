https://ria.ru/20220723/poezd-1803291931.html

Место, где меняются судьбы: о чем расскажут фильмы про поезда

Место, где меняются судьбы: о чем расскажут фильмы про поезда - РИА Новости, 23.07.2022

Место, где меняются судьбы: о чем расскажут фильмы про поезда

В поездах часто происходят знакомства и неожиданные совпадения, разворачиваются драмы и трагикомедии. Это своеобразная капсула времени, в которой может... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T08:00

2022-07-23T08:00

2022-07-23T08:09

альфред хичкок

джонни депп

акира куросава

грейс келли

крис эванс

людмила гурченко

олег басилашвили

эльдар рязанов

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В поездах часто происходят знакомства и неожиданные совпадения, разворачиваются драмы и трагикомедии. Это своеобразная капсула времени, в которой может случиться что угодно: по пути на дачу или в путешествии по стране. О самых атмосферных фильмах с подобным сюжетом — в материале РИА Новости.Место, чтобы исчезнутьУзкие проходы, темные тамбуры, громкий стук колес: поезд идеален для таинственной истории, сразу понял Альфред Хичкок. И снял картину с говорящим названием "Леди исчезает".Главная героиня Айрис едет из Австрии в Англию на свою свадьбу. На станции она знакомится с гувернанткой мисс Фрой и пронырливым музыкантом Гилбертом. При посадке в вагон на голову Айрис падает цветочный горшок. Мисс Фрой помогает пострадавшей, угощает чаем, и та засыпает.Проснувшись, Айрис понимает, что мисс Фрой пропала, а другие пассажиры говорят, что и вовсе не видели никакой пожилой леди. Но девушка решает выяснить, в чем дело, а Гилберт помогает ей в этом.Любопытно наблюдать не только за событиями, но и за модой 1930-х, пластикой артистов того времени. Черно-белая кинолента стала хитом, после нее Хичкока позвали в Голливуд — еще один аргумент в пользу просмотра.Сбежавший поездПожалуй, лучший фильм Кончаловского, снятый в Голливуде. Не уступает картине Хичкока по накалу эмоций и обилию неожиданных сюжетных поворотов. Экшен-триллер получил множество восторженных отзывов в прессе и принес "Золотой глобус" Джону Войту за главную роль.Сценарий Акиры Куросавы рассказывает о заключенных, которые сбегают из тюрьмы и проникают на грузовой состав. Выясняется, что машинист мертв, и поездом никто не управляет.Режиссер хотел сделать визуальный ряд мрачным и добился этого благодаря контрастам заснеженных пейзажей Аляски и темных гор, лесов и самого поезда. В результате у многих зрителей возникало ощущение, будто кино черно-белое.Но главное — это психологизм. Чтобы перевоплотиться в своих персонажей, Джон Войт и Эрик Робертс посещали тюрьмы, учились боксировать.Преувеличенная роскошьА вот путешествие "Эмили в Париже" в Сен-Тропе во втором сезоне раскритиковали за нереалистичность картинки. Местные жители заметили, что такие поезда из столицы не ходят, а Жоэль Жиро, министр развития территорий, назвал роскошь вагона "преувеличенной".Авторы возразили, что в кино можно пофантазировать. Специально для съемок команда продюсеров-дизайнеров построила копию спального отсека первого класса "Orient Express" 1926 года.Кстати, о Хичкоке: в фильме сделали реверанс в сторону любимой актрисы мастера саспенса. Костюм героини в пригородном поезде — оммаж Грейс Келли.Классика убийства"Убийство в Восточном экспрессе" высоко оценили и критика, и публика. Мастер экранизации классики Кеннет Брана всегда отличался бережным отношением к оригиналу.Картина с Джуди Денч, Джонни Деппом, Мишель Пфайффер и Дейзи Ридли получилась колоритной и передающей дух времени. В кадре одновременно появляется много аутентичных вещей, а отглаженные смокинги джентльменов и атласные платья дам — важная деталь в их амплуа.Бельгийский детектив Пуаро садится на экспресс из Турции в Великобританию. Пассажиры разных национальностей и социальных слоев собираются в вагоне-ресторане с накрахмаленными скатертями, сталкиваются в покачивающихся коридорах и уединяются в темных купе. Но потом происходит убийство.Негламурное купеСовсем не гламурный, но оттого не менее атмосферный поезд — в "Купе номер 6". Кажется, финский режиссер Юхо Куосманен знает все о граненых стаканах и подстаканниках, контингенте плацкарта и кипятильниках с собой.Финская студентка едет из Москвы в Мурманск — хочет убежать от таинственной любви. Но из-за соседа по купе, грубоватого русского шахтера, путешествие превращается из обычного роуд-муви в философскую драму взросления. Здесь и одиночество, и ностальгия по "настоящим" человеческим отношениям.Это первая международная работа Юры Борисова. Ради актера режиссер даже изменил сценарий: изначально героем был взрослый мужчина, а не молодой парень.Лента получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Ее стоит смотреть не только из-за драматической линии, но и из-за визуальной составляющей: заснеженные заброшенные деревушки, грубые железные двери тамбуров, узнаваемые шерстяные пледы и другие детали сразу погружают в реалии путешественника.Вокзал и встречиЕще один участник Канн — "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова. Картина про предприимчивую буфетчицу и сдержанного интеллигента очень точно передает суматоху и предвкушение, которые предшествуют железнодорожному путешествию.Трагикомичная история о том, как из-за череды совпадений Вера (Людмила Гурченко) ссорится с Платоном (Олег Басилашвили), а потом мирится и влюбляется в него, стал классикой. Ироничные диалоги в привокзальном буфете, эмоции встречающих и провожающих — этот фильм стоит смотреть и пересматривать.Сквозь снега и метелиОказаться в поезде из фильма "Сквозь снег" вряд ли кому-то захочется, но увидеть постапокалиптический триллер с Крисом Эвансом, Джоном Хертом и Тильдой Суинтон определенно стоит.Действие картины южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, основанной на французском графическом романе, происходит в железнодорожном составе, который без остановки мчится по кругосветной магистрали. Это единственное место, где остались люди после техногенной катастрофы.Пассажиры разделены на классы: в первых вагонах — богачи, а в хвосте сидят бедняки и творят произвол надсмотрщики. Время от времени там вспыхивают восстания. В очередной раз рабочий класс направляется в голову состава, чтобы восстановить справедливость. На пути героев ждут разного рода ловушки, головоломки и необычные встречи.Весьма своеобразное высказывание о капитализме и его недостатках. Есть над чем подумать.

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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