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Место, где меняются судьбы: о чем расскажут фильмы про поезда - РИА Новости, 23.07.2022
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Культура
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Место, где меняются судьбы: о чем расскажут фильмы про поезда
Место, где меняются судьбы: о чем расскажут фильмы про поезда - РИА Новости, 23.07.2022
Место, где меняются судьбы: о чем расскажут фильмы про поезда
В поездах часто происходят знакомства и неожиданные совпадения, разворачиваются драмы и трагикомедии. Это своеобразная капсула времени, в которой может... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T08:00
2022-07-23T08:09
альфред хичкок
джонни депп
акира куросава
грейс келли
крис эванс
людмила гурченко
олег басилашвили
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В поездах часто происходят знакомства и неожиданные совпадения, разворачиваются драмы и трагикомедии. Это своеобразная капсула времени, в которой может случиться что угодно: по пути на дачу или в путешествии по стране. О самых атмосферных фильмах с подобным сюжетом — в материале РИА Новости.Место, чтобы исчезнутьУзкие проходы, темные тамбуры, громкий стук колес: поезд идеален для таинственной истории, сразу понял Альфред Хичкок. И снял картину с говорящим названием "Леди исчезает".Главная героиня Айрис едет из Австрии в Англию на свою свадьбу. На станции она знакомится с гувернанткой мисс Фрой и пронырливым музыкантом Гилбертом. При посадке в вагон на голову Айрис падает цветочный горшок. Мисс Фрой помогает пострадавшей, угощает чаем, и та засыпает.Проснувшись, Айрис понимает, что мисс Фрой пропала, а другие пассажиры говорят, что и вовсе не видели никакой пожилой леди. Но девушка решает выяснить, в чем дело, а Гилберт помогает ей в этом.Любопытно наблюдать не только за событиями, но и за модой 1930-х, пластикой артистов того времени. Черно-белая кинолента стала хитом, после нее Хичкока позвали в Голливуд — еще один аргумент в пользу просмотра.Сбежавший поездПожалуй, лучший фильм Кончаловского, снятый в Голливуде. Не уступает картине Хичкока по накалу эмоций и обилию неожиданных сюжетных поворотов. Экшен-триллер получил множество восторженных отзывов в прессе и принес "Золотой глобус" Джону Войту за главную роль.Сценарий Акиры Куросавы рассказывает о заключенных, которые сбегают из тюрьмы и проникают на грузовой состав. Выясняется, что машинист мертв, и поездом никто не управляет.Режиссер хотел сделать визуальный ряд мрачным и добился этого благодаря контрастам заснеженных пейзажей Аляски и темных гор, лесов и самого поезда. В результате у многих зрителей возникало ощущение, будто кино черно-белое.Но главное — это психологизм. Чтобы перевоплотиться в своих персонажей, Джон Войт и Эрик Робертс посещали тюрьмы, учились боксировать.Преувеличенная роскошьА вот путешествие "Эмили в Париже" в Сен-Тропе во втором сезоне раскритиковали за нереалистичность картинки. Местные жители заметили, что такие поезда из столицы не ходят, а Жоэль Жиро, министр развития территорий, назвал роскошь вагона "преувеличенной".Авторы возразили, что в кино можно пофантазировать. Специально для съемок команда продюсеров-дизайнеров построила копию спального отсека первого класса "Orient Express" 1926 года.Кстати, о Хичкоке: в фильме сделали реверанс в сторону любимой актрисы мастера саспенса. Костюм героини в пригородном поезде — оммаж Грейс Келли.Классика убийства"Убийство в Восточном экспрессе" высоко оценили и критика, и публика. Мастер экранизации классики Кеннет Брана всегда отличался бережным отношением к оригиналу.Картина с Джуди Денч, Джонни Деппом, Мишель Пфайффер и Дейзи Ридли получилась колоритной и передающей дух времени. В кадре одновременно появляется много аутентичных вещей, а отглаженные смокинги джентльменов и атласные платья дам — важная деталь в их амплуа.Бельгийский детектив Пуаро садится на экспресс из Турции в Великобританию. Пассажиры разных национальностей и социальных слоев собираются в вагоне-ресторане с накрахмаленными скатертями, сталкиваются в покачивающихся коридорах и уединяются в темных купе. Но потом происходит убийство.Негламурное купеСовсем не гламурный, но оттого не менее атмосферный поезд — в "Купе номер 6". Кажется, финский режиссер Юхо Куосманен знает все о граненых стаканах и подстаканниках, контингенте плацкарта и кипятильниках с собой.Финская студентка едет из Москвы в Мурманск — хочет убежать от таинственной любви. Но из-за соседа по купе, грубоватого русского шахтера, путешествие превращается из обычного роуд-муви в философскую драму взросления. Здесь и одиночество, и ностальгия по "настоящим" человеческим отношениям.Это первая международная работа Юры Борисова. Ради актера режиссер даже изменил сценарий: изначально героем был взрослый мужчина, а не молодой парень.Лента получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Ее стоит смотреть не только из-за драматической линии, но и из-за визуальной составляющей: заснеженные заброшенные деревушки, грубые железные двери тамбуров, узнаваемые шерстяные пледы и другие детали сразу погружают в реалии путешественника.Вокзал и встречиЕще один участник Канн — "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова. Картина про предприимчивую буфетчицу и сдержанного интеллигента очень точно передает суматоху и предвкушение, которые предшествуют железнодорожному путешествию.Трагикомичная история о том, как из-за череды совпадений Вера (Людмила Гурченко) ссорится с Платоном (Олег Басилашвили), а потом мирится и влюбляется в него, стал классикой. Ироничные диалоги в привокзальном буфете, эмоции встречающих и провожающих — этот фильм стоит смотреть и пересматривать.Сквозь снега и метелиОказаться в поезде из фильма "Сквозь снег" вряд ли кому-то захочется, но увидеть постапокалиптический триллер с Крисом Эвансом, Джоном Хертом и Тильдой Суинтон определенно стоит.Действие картины южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, основанной на французском графическом романе, происходит в железнодорожном составе, который без остановки мчится по кругосветной магистрали. Это единственное место, где остались люди после техногенной катастрофы.Пассажиры разделены на классы: в первых вагонах — богачи, а в хвосте сидят бедняки и творят произвол надсмотрщики. Время от времени там вспыхивают восстания. В очередной раз рабочий класс направляется в голову состава, чтобы восстановить справедливость. На пути героев ждут разного рода ловушки, головоломки и необычные встречи.Весьма своеобразное высказывание о капитализме и его недостатках. Есть над чем подумать.
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Анна Нехаева
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альфред хичкок, джонни депп, акира куросава, грейс келли, крис эванс, людмила гурченко, олег басилашвили , эльдар рязанов, тильда суинтон, андрей кончаловский, робертс эрик, кеннет брана, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости
08:00 23.07.2022 (обновлено: 08:09 23.07.2022)
 

Место, где меняются судьбы: о чем расскажут фильмы про поезда

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
Кадр из фильма Убийство в Восточном экспрессе
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В поездах часто происходят знакомства и неожиданные совпадения, разворачиваются драмы и трагикомедии. Это своеобразная капсула времени, в которой может случиться что угодно: по пути на дачу или в путешествии по стране. О самых атмосферных фильмах с подобным сюжетом — в материале РИА Новости.

Место, чтобы исчезнуть

Узкие проходы, темные тамбуры, громкий стук колес: поезд идеален для таинственной истории, сразу понял Альфред Хичкок. И снял картину с говорящим названием "Леди исчезает".
Главная героиня Айрис едет из Австрии в Англию на свою свадьбу. На станции она знакомится с гувернанткой мисс Фрой и пронырливым музыкантом Гилбертом. При посадке в вагон на голову Айрис падает цветочный горшок. Мисс Фрой помогает пострадавшей, угощает чаем, и та засыпает.
Проснувшись, Айрис понимает, что мисс Фрой пропала, а другие пассажиры говорят, что и вовсе не видели никакой пожилой леди. Но девушка решает выяснить, в чем дело, а Гилберт помогает ей в этом.
© Gainsborough Pictures (1938)Кадр из фильма "Леди исчезает"
Кадр из фильма Леди исчезает
1 из 2
Кадр из фильма "Леди исчезает"
© Gainsborough Pictures (1938)
© Gainsborough Pictures (1938)

"Леди исчезает"

Кадр из фильма Леди исчезает
2 из 2

"Леди исчезает"

© Gainsborough Pictures (1938)
1 из 2
Кадр из фильма "Леди исчезает"
© Gainsborough Pictures (1938)
2 из 2

"Леди исчезает"

© Gainsborough Pictures (1938)
Любопытно наблюдать не только за событиями, но и за модой 1930-х, пластикой артистов того времени. Черно-белая кинолента стала хитом, после нее Хичкока позвали в Голливуд — еще один аргумент в пользу просмотра.
© Gainsborough Pictures (1938)Кадр из фильма "Леди исчезает"
Кадр из фильма Леди исчезает
© Gainsborough Pictures (1938)
Кадр из фильма "Леди исчезает"

Сбежавший поезд

Пожалуй, лучший фильм Кончаловского, снятый в Голливуде. Не уступает картине Хичкока по накалу эмоций и обилию неожиданных сюжетных поворотов. Экшен-триллер получил множество восторженных отзывов в прессе и принес "Золотой глобус" Джону Войту за главную роль.
© Golan / Globus Production (1985)Кадр из фильма "Поезд-беглец"
Кадр из фильма Поезд-беглец
© Golan / Globus Production (1985)
Кадр из фильма "Поезд-беглец"
Сценарий Акиры Куросавы рассказывает о заключенных, которые сбегают из тюрьмы и проникают на грузовой состав. Выясняется, что машинист мертв, и поездом никто не управляет.
Режиссер хотел сделать визуальный ряд мрачным и добился этого благодаря контрастам заснеженных пейзажей Аляски и темных гор, лесов и самого поезда. В результате у многих зрителей возникало ощущение, будто кино черно-белое.
© Golan / Globus Production (1985)Кадр из фильма "Поезд-беглец"
Кадр из фильма Поезд-беглец
© Golan / Globus Production (1985)
Кадр из фильма "Поезд-беглец"
Но главное — это психологизм. Чтобы перевоплотиться в своих персонажей, Джон Войт и Эрик Робертс посещали тюрьмы, учились боксировать.

Преувеличенная роскошь

А вот путешествие "Эмили в Париже" в Сен-Тропе во втором сезоне раскритиковали за нереалистичность картинки. Местные жители заметили, что такие поезда из столицы не ходят, а Жоэль Жиро, министр развития территорий, назвал роскошь вагона "преувеличенной".
© Jax Media (2020)Кадр из сериала "Эмили в Париже"
Кадр из сериала Эмили в Париже
© Jax Media (2020)
Кадр из сериала "Эмили в Париже"
Авторы возразили, что в кино можно пофантазировать. Специально для съемок команда продюсеров-дизайнеров построила копию спального отсека первого класса "Orient Express" 1926 года.
© Jax Media (2020)

Кадр на вокзале

Кадр из сериала Эмили в Париже
1 из 3

Кадр на вокзале

© Jax Media (2020)
© Jax Media (2020)

Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже"

Кадр из сериала Эмили в Париже
2 из 3

Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже"

© Jax Media (2020)
© Jax Media (2020)

Фрагмент из сериала "Эмили в Париже"

Кадр из сериала Эмили в Париже
3 из 3

Фрагмент из сериала "Эмили в Париже"

© Jax Media (2020)
1 из 3

Кадр на вокзале

© Jax Media (2020)
2 из 3

Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже"

© Jax Media (2020)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Эмили в Париже"

© Jax Media (2020)
Кстати, о Хичкоке: в фильме сделали реверанс в сторону любимой актрисы мастера саспенса. Костюм героини в пригородном поезде — оммаж Грейс Келли.

Классика убийства

"Убийство в Восточном экспрессе" высоко оценили и критика, и публика. Мастер экранизации классики Кеннет Брана всегда отличался бережным отношением к оригиналу.
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
Кадр из фильма Убийство в Восточном экспрессе
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
Картина с Джуди Денч, Джонни Деппом, Мишель Пфайффер и Дейзи Ридли получилась колоритной и передающей дух времени. В кадре одновременно появляется много аутентичных вещей, а отглаженные смокинги джентльменов и атласные платья дам — важная деталь в их амплуа.
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
Кадр из фильма Убийство в Восточном экспрессе
1 из 3
Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)

Сцена из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"

Кадр из фильма Убийство в Восточном экспрессе
2 из 3

Сцена из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)

"Убийство в Восточном экспрессе"

Кадр из фильма Убийство в Восточном экспрессе
3 из 3

"Убийство в Восточном экспрессе"

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
1 из 3
Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
2 из 3

Сцена из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
3 из 3

"Убийство в Восточном экспрессе"

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
Бельгийский детектив Пуаро садится на экспресс из Турции в Великобританию. Пассажиры разных национальностей и социальных слоев собираются в вагоне-ресторане с накрахмаленными скатертями, сталкиваются в покачивающихся коридорах и уединяются в темных купе. Но потом происходит убийство.
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
Кадр из фильма Убийство в Восточном экспрессе
1 из 2
Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)

Сцена из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"

Кадр из фильма Убийство в Восточном экспрессе
2 из 2

Сцена из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
1 из 2
Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
2 из 2

Сцена из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)

Негламурное купе

Совсем не гламурный, но оттого не менее атмосферный поезд — в "Купе номер 6". Кажется, финский режиссер Юхо Куосманен знает все о граненых стаканах и подстаканниках, контингенте плацкарта и кипятильниках с собой.
© Sony PicturesЮра Борисов в фильме "Купе номер 6"
Юра Борисов в фильме Купе номер шесть
© Sony Pictures
Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
Финская студентка едет из Москвы в Мурманск — хочет убежать от таинственной любви. Но из-за соседа по купе, грубоватого русского шахтера, путешествие превращается из обычного роуд-муви в философскую драму взросления. Здесь и одиночество, и ностальгия по "настоящим" человеческим отношениям.
Это первая международная работа Юры Борисова. Ради актера режиссер даже изменил сценарий: изначально героем был взрослый мужчина, а не молодой парень.
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме Купе номер 6
1 из 3
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)
© Elokuvayhtiö Oy Aamu, CTB Film Company (2021)

Сцена из фильма "Купе номер шесть"

Кадр из фильма Купе номер шесть
2 из 3

Сцена из фильма "Купе номер шесть"

© Elokuvayhtiö Oy Aamu, CTB Film Company (2021)
© Sony Pictures

Фрагмент из фильма "Купе номер шесть"

Кадр из фильма Купе номер шесть
3 из 3

Фрагмент из фильма "Купе номер шесть"

© Sony Pictures
1 из 3
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Купе номер шесть"

© Elokuvayhtiö Oy Aamu, CTB Film Company (2021)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Купе номер шесть"

© Sony Pictures

"Двое едут куда-то, их пути рядом, но они одиноки. Они тянутся друг к другу, но при этом отталкиваются. Такая тихая история — про слабого мужчину и сильную женщину", — говорил Борисов в интервью РИА Новости.

Лента получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Ее стоит смотреть не только из-за драматической линии, но и из-за визуальной составляющей: заснеженные заброшенные деревушки, грубые железные двери тамбуров, узнаваемые шерстяные пледы и другие детали сразу погружают в реалии путешественника.
© Фото : Sony PicturesСейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме Купе номер шесть - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Sony Pictures
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер шесть"

Вокзал и встречи

Еще один участник Канн — "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова. Картина про предприимчивую буфетчицу и сдержанного интеллигента очень точно передает суматоху и предвкушение, которые предшествуют железнодорожному путешествию.
© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Кадр из фильма Вокзал для двоих
1 из 3
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
© Мосфильм (1982)
© Мосфильм (1982)

Сцена из фильма "Вокзал для двоих"

Кадр из фильма Вокзал для двоих
2 из 3

Сцена из фильма "Вокзал для двоих"

© Мосфильм (1982)
© Мосфильм (1982)

Фрагмент из фильма "Вокзал для двоих"

Кадр из фильма Вокзал для двоих
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вокзал для двоих"

© Мосфильм (1982)
1 из 3
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
© Мосфильм (1982)
2 из 3

Сцена из фильма "Вокзал для двоих"

© Мосфильм (1982)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вокзал для двоих"

© Мосфильм (1982)
Трагикомичная история о том, как из-за череды совпадений Вера (Людмила Гурченко) ссорится с Платоном (Олег Басилашвили), а потом мирится и влюбляется в него, стал классикой. Ироничные диалоги в привокзальном буфете, эмоции встречающих и провожающих — этот фильм стоит смотреть и пересматривать.

Сквозь снега и метели

© Union Investment Partners (2013)Кадр из фильма "Сквозь снег"
Кадр из фильма Сквозь снег
© Union Investment Partners (2013)
Кадр из фильма "Сквозь снег"
Оказаться в поезде из фильма "Сквозь снег" вряд ли кому-то захочется, но увидеть постапокалиптический триллер с Крисом Эвансом, Джоном Хертом и Тильдой Суинтон определенно стоит.
Действие картины южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, основанной на французском графическом романе, происходит в железнодорожном составе, который без остановки мчится по кругосветной магистрали. Это единственное место, где остались люди после техногенной катастрофы.
© Union Investment Partners (2013)Кадр из фильма "Сквозь снег"
Кадр из фильма Сквозь снег
1 из 3
Кадр из фильма "Сквозь снег"
© Union Investment Partners (2013)
© Union Investment Partners (2013)

"Сквозь снег"

Кадр из фильма Сквозь снег
2 из 3

"Сквозь снег"

© Union Investment Partners (2013)
© Union Investment Partners (2013)

Фрагмент из фильма "Сквозь снег"

Кадр из фильма Сквозь снег
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сквозь снег"

© Union Investment Partners (2013)
1 из 3
Кадр из фильма "Сквозь снег"
© Union Investment Partners (2013)
2 из 3

"Сквозь снег"

© Union Investment Partners (2013)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сквозь снег"

© Union Investment Partners (2013)
Пассажиры разделены на классы: в первых вагонах — богачи, а в хвосте сидят бедняки и творят произвол надсмотрщики. Время от времени там вспыхивают восстания. В очередной раз рабочий класс направляется в голову состава, чтобы восстановить справедливость. На пути героев ждут разного рода ловушки, головоломки и необычные встречи.
Весьма своеобразное высказывание о капитализме и его недостатках. Есть над чем подумать.
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