https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html

Юра Борисов: кино живет не когда его снимают, а когда доходит до людей

Юра Борисов: кино живет не когда его снимают, а когда доходит до людей - РИА Новости, 11.07.2021

Юра Борисов: кино живет не когда его снимают, а когда доходит до людей

Новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" представлен в основном конкурсе Каннского фестиваля. Это история про самую обычную семью, жизнь которой... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:00

2021-07-11T08:00

2021-07-11T09:27

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" представлен в основном конкурсе Каннского фестиваля. Это история про самую обычную семью, жизнь которой внезапно наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом. Одну из ролей исполнил Юра Борисов, известный по картинам "Бык", ""Вторжение", "Хрусталь". На Лазурном берегу покажут две ленты с его участием. Накануне фестивальных премьер в интервью РИА Новости он рассказал о самокритике, как под него переписывали сценарий, чем профессия актера напоминает работу в оркестре, а также поделился планами построить оранжерею и выращивать огурцы в городе.— Какие были первые эмоции, когда узнал, что два твоих фильма едут на фестиваль? — Особенно эмоций не было: просто интересно, что из всего этого получится. Но потом все принялись звонить, поздравлять — стало волнительно. Надеюсь, фестиваль принесет какие-то знакомства, новые работы.— Ты самокритичный человек? К кому обычно прислушиваешься?— К друзьям, знакомым — это актеры, режиссеры, художники, спортсмены, люди, не имеющие отношения к кино.Они смотрят и говорят: "вот это было круто, спасибо". Я их в ответ спрашиваю, что они думают насчет каких-то определенных вещей, они разбирают, разносят или говорят, что очень классно.Интересно мнение каждого, ведь кино живет не только в тот момент, когда его снимают или оценивают. Оно живет, когда доходит до людей, а те, посмотрев, совершают какие-то поступки, меняют свою жизнь. Это невероятно, как кино может влиять на ход истории.И не всегда это должны быть фильмы-открытия в плане искусства.— В твоей жизни был такой фильм, который на тебя кардинально повлиял?— "Аватар" меня сильно пронзил, "Форрест Гамп" — еще в детстве. Первый фильм, который я смотрел на большом экране, в кинотеатре "Березка" или "Саяны" в Перово, — "Двухсотлетний человек". Огромное впечатление произвел и отчасти сформировал меня, что-то в глубине повернул.— А как ты попал в проект Серебренникова?— Снимался с Викой Исаковой в Нормандии, сказал ей, что мечтаю познакомиться с Кириллом Семеновичем. Вика представила меня, и он позвал меня в проект. Вот так получилось.— Причем изначально твою роль должен был играть Саша Горчилин. Почему произошла замена?— Так решил Кирилл Семенович. Такие странные завихрения времени. Но на наши отношения с Сашей это не повлияло, мы не на том уровне дружим, чтобы соперничать и обижаться. Неважно это.— Что общего и какое отличие фильма от театральной постановки в "Гоголь-центре"?— Полная противоположность. Даже если бы делал один режиссер, были бы совершенно разные вещи. Оба проекта ничего общего не имеют — ну, кроме материала.— Что экранизация привнесла в эту историю, на чем акцент?— Мне кажется, это фильм без акцентов. Есть очень специфическая сюжетная линия, здесь есть главный герой и в то же время нет. Это такое кино противоречий.— Для тебя лично — о чем этот проект?— Как раз об уникальности, переплетении судеб, мотиваций, точек истории и влиянии всего на все. О неразрывности жизненного процесса.Как будто "Эффект бабочки", но только здесь все единым пластом друг с другом существует, без начала и конца и взаимоизменяется.— Немного перекликается с фильмом "Господин Никто".— Да, перекликается. Мне кажется, наш фильм каждый будет понимать по-своему. Картина тем и интересна, что многогранна.— Серебренников говорил, что твоя роль Саши — Деда Мороза одна из сложных в картине. Согласен с этим?— В этом фильме не так важны роли, потому что это как мазки художника. Мы все — что-то на полотне, которое мастер рисует.Важно было стать частью общего, находиться в потоке. Это как оркестр играет: ты не слышишь каждого, но результат зависит от любого участника. А управляет этим всем дирижер, ни один оркестр не сможет играть без него.В этом случае дирижер есть и надо просто стать ответственной частью оркестра, сыграть на своем инструменте. Не вылезать вперед, но и не подвести симфонию.— Прорывом для тебя стал фильм "Бык". Что после этого изменилось?— Как только фильм победил на "Кинотавре", а потом в Карловых Варах, меня позвал Юхо Куосманен (он тогда был в жюри этого фестиваля) в свой новый проект "Купе номер шесть". И после того как "Бык" вышел в прокат, случилась метаморфоза. Люди стали по-другому на меня смотреть, хотя я не изменился никак.Это была переломная точка. Теперь много предложений, из которых можно выбирать то, что интересно. А раньше думал: "Сейчас откажусь, потому что ерунду какую-то предлагают, но не факт, что после какие-то предложения вообще будут".Ну и, опять же, появилась возможность делать что-то самому, что-то создавать. Надо сейчас подразобраться, чего самому хочется.— В плане режиссерском или продюсерском?— Да что угодно, хоть оранжерею на крыше обустроить и выращивать огурцы в городе. Когда получаешь известность, почему-то сразу можешь предлагать, и люди автоматически воспринимают это как нечто увлекательное. Интересный парадокс.— Ты упомянул фильм "Купе номер шесть", который тоже представят в Каннах. Это твой первый международный проект?— Да! "Бык" поехал в Карловы Вары, режиссер Юхо Куосманен увидел меня там, после фестиваля прилетел в Москву, мы познакомились, и он утвердил на роль.После этого изменили сценарий: изначально героем был мужчина, а не парень. Снимали фильм на пленку зимой-весной 2020 года. Это была одна из самых интересных работ в моей жизни.— О чем фильм?— Двое едут куда-то, их пути рядом, но они одиноки. Они тянутся друг к другу, но при этом отталкивают. Такая тихая история — про слабого мужчину и сильную женщину.— Есть амбиции после этого фильма сниматься в западных проектах?— Хотелось бы. У меня появился международный агент, я учу английский, а дальше как сложится. Пока было одно по-настоящему интересное для меня предложение — не утвердили. Но я и не подходил так, как тот, кто получил роль.— Ты как-то говорил, что отчасти разочаровался в актерской профессии. Запал пропал?— В какой-то момент было ощущение того, что не получается через актерство выразить все, о чем хочу размышлять. Но в последнее время, знакомясь с разными режиссерами, понимаю: если работать с крутыми постановщиками, то можно о многом рассказать. Нужно просто внимательно выбирать.

https://ria.ru/20210621/kino-1737579062.html

https://ria.ru/20210707/kino-1740150798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, знаменитости, виктория исакова, гоголь-центр, кирилл серебренников, москва, канны, карловы вары