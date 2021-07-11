Юра Борисов: кино живет не когда его снимают, а когда доходит до людей
08:00 11.07.2021 (обновлено: 09:27 11.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Юрий Борисов, победивший в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за фильм "Калашников"
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" представлен в основном конкурсе Каннского фестиваля. Это история про самую обычную семью, жизнь которой внезапно наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом. Одну из ролей исполнил Юра Борисов, известный по картинам "Бык", ""Вторжение", "Хрусталь". На Лазурном берегу покажут две ленты с его участием. Накануне фестивальных премьер в интервью РИА Новости он рассказал о самокритике, как под него переписывали сценарий, чем профессия актера напоминает работу в оркестре, а также поделился планами построить оранжерею и выращивать огурцы в городе.
— Какие были первые эмоции, когда узнал, что два твоих фильма едут на фестиваль?
— Особенно эмоций не было: просто интересно, что из всего этого получится. Но потом все принялись звонить, поздравлять — стало волнительно. Надеюсь, фестиваль принесет какие-то знакомства, новые работы.
— Ты самокритичный человек? К кому обычно прислушиваешься?
— К друзьям, знакомым — это актеры, режиссеры, художники, спортсмены, люди, не имеющие отношения к кино.
Они смотрят и говорят: "вот это было круто, спасибо". Я их в ответ спрашиваю, что они думают насчет каких-то определенных вещей, они разбирают, разносят или говорят, что очень классно.
© Фото : Sony PicturesЮрий Борисов
© Фото : Sony Pictures
Юрий Борисов
Интересно мнение каждого, ведь кино живет не только в тот момент, когда его снимают или оценивают. Оно живет, когда доходит до людей, а те, посмотрев, совершают какие-то поступки, меняют свою жизнь. Это невероятно, как кино может влиять на ход истории.
И не всегда это должны быть фильмы-открытия в плане искусства.
— В твоей жизни был такой фильм, который на тебя кардинально повлиял?
— "Аватар" меня сильно пронзил, "Форрест Гамп" — еще в детстве. Первый фильм, который я смотрел на большом экране, в кинотеатре "Березка" или "Саяны" в Перово, — "Двухсотлетний человек". Огромное впечатление произвел и отчасти сформировал меня, что-то в глубине повернул.
© Paramount Pictures (1994)
Сцена из фильма "Форрест Гамп".
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Сцена из фильма "Форрест Гамп".
© Paramount Pictures (1994)
© 1492 Pictures (1999)
Фрагмент из фильма "Двухсотлетний человек"
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Фрагмент из фильма "Двухсотлетний человек"
© 1492 Pictures (1999)
2 из 3
Сцена из фильма "Форрест Гамп".
© Paramount Pictures (1994)
3 из 3
Фрагмент из фильма "Двухсотлетний человек"
© 1492 Pictures (1999)
— А как ты попал в проект Серебренникова?
— Снимался с Викой Исаковой в Нормандии, сказал ей, что мечтаю познакомиться с Кириллом Семеновичем. Вика представила меня, и он позвал меня в проект. Вот так получилось.
— Причем изначально твою роль должен был играть Саша Горчилин. Почему произошла замена?
— Так решил Кирилл Семенович. Такие странные завихрения времени. Но на наши отношения с Сашей это не повлияло, мы не на том уровне дружим, чтобы соперничать и обижаться. Неважно это.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер Александр Горчилин во время прогулки в Берлине
Российский режиссер Александр Горчилин во время прогулки в Берлине
— Что общего и какое отличие фильма от театральной постановки в "Гоголь-центре"?
— Полная противоположность. Даже если бы делал один режиссер, были бы совершенно разные вещи. Оба проекта ничего общего не имеют — ну, кроме материала.
© предоставлено пресс-службой театра "Гоголь-центр"Спектакль "Петровы в гриппе" Антона Федорова в "Гоголь-центре"
© предоставлено пресс-службой театра "Гоголь-центр"
Спектакль "Петровы в гриппе" Антона Федорова в "Гоголь-центре"
— Что экранизация привнесла в эту историю, на чем акцент?
— Мне кажется, это фильм без акцентов. Есть очень специфическая сюжетная линия, здесь есть главный герой и в то же время нет. Это такое кино противоречий.
— Для тебя лично — о чем этот проект?
— Как раз об уникальности, переплетении судеб, мотиваций, точек истории и влиянии всего на все. О неразрывности жизненного процесса.
Как будто "Эффект бабочки", но только здесь все единым пластом друг с другом существует, без начала и конца и взаимоизменяется.
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
— Немного перекликается с фильмом "Господин Никто".
— Да, перекликается. Мне кажется, наш фильм каждый будет понимать по-своему. Картина тем и интересна, что многогранна.
— Серебренников говорил, что твоя роль Саши — Деда Мороза одна из сложных в картине. Согласен с этим?
— В этом фильме не так важны роли, потому что это как мазки художника. Мы все — что-то на полотне, которое мастер рисует.
Важно было стать частью общего, находиться в потоке. Это как оркестр играет: ты не слышишь каждого, но результат зависит от любого участника. А управляет этим всем дирижер, ни один оркестр не сможет играть без него.
© Фото : Sony PicturesКадр из фильма "Петровы в гриппе"
© Фото : Sony Pictures
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
В этом случае дирижер есть и надо просто стать ответственной частью оркестра, сыграть на своем инструменте. Не вылезать вперед, но и не подвести симфонию.
— Прорывом для тебя стал фильм "Бык". Что после этого изменилось?
— Как только фильм победил на "Кинотавре", а потом в Карловых Варах, меня позвал Юхо Куосманен (он тогда был в жюри этого фестиваля) в свой новый проект "Купе номер шесть". И после того как "Бык" вышел в прокат, случилась метаморфоза. Люди стали по-другому на меня смотреть, хотя я не изменился никак.
© ВГИК-Дебют (2019)Кадр из фильма "Бык"
© ВГИК-Дебют (2019)
Кадр из фильма "Бык"
Это была переломная точка. Теперь много предложений, из которых можно выбирать то, что интересно. А раньше думал: "Сейчас откажусь, потому что ерунду какую-то предлагают, но не факт, что после какие-то предложения вообще будут".
Ну и, опять же, появилась возможность делать что-то самому, что-то создавать. Надо сейчас подразобраться, чего самому хочется.
— В плане режиссерском или продюсерском?
— Да что угодно, хоть оранжерею на крыше обустроить и выращивать огурцы в городе. Когда получаешь известность, почему-то сразу можешь предлагать, и люди автоматически воспринимают это как нечто увлекательное. Интересный парадокс.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года — 2020" по версии журнала GQ
Премия "Человек года — 2020" по версии журнала GQ
— Ты упомянул фильм "Купе номер шесть", который тоже представят в Каннах. Это твой первый международный проект?
— Да! "Бык" поехал в Карловы Вары, режиссер Юхо Куосманен увидел меня там, после фестиваля прилетел в Москву, мы познакомились, и он утвердил на роль.
После этого изменили сценарий: изначально героем был мужчина, а не парень. Снимали фильм на пленку зимой-весной 2020 года. Это была одна из самых интересных работ в моей жизни.
© Фото : Sony PicturesКадр из фильма "Купе номер шесть"
© Фото : Sony Pictures
Кадр из фильма "Купе номер шесть"
— О чем фильм?
— Двое едут куда-то, их пути рядом, но они одиноки. Они тянутся друг к другу, но при этом отталкивают. Такая тихая история — про слабого мужчину и сильную женщину.
— Есть амбиции после этого фильма сниматься в западных проектах?
— Хотелось бы. У меня появился международный агент, я учу английский, а дальше как сложится. Пока было одно по-настоящему интересное для меня предложение — не утвердили. Но я и не подходил так, как тот, кто получил роль.
— Ты как-то говорил, что отчасти разочаровался в актерской профессии. Запал пропал?
— В какой-то момент было ощущение того, что не получается через актерство выразить все, о чем хочу размышлять. Но в последнее время, знакомясь с разными режиссерами, понимаю: если работать с крутыми постановщиками, то можно о многом рассказать. Нужно просто внимательно выбирать.