https://ria.ru/20220723/otdykh-1804229635.html

Эксперты рассказали, чем заменить отдых на Черноморском побережье

Эксперты рассказали, чем заменить отдых на Черноморском побережье - РИА Новости, 23.07.2022

Эксперты рассказали, чем заменить отдых на Черноморском побережье

Эксперты рассказали, чем можно заменить отдых на курортах Краснодарского края и Крыма, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T00:16

2022-07-23T00:16

2022-07-23T00:46

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, чем можно заменить отдых на курортах Краснодарского края и Крыма, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Впереди август — пляжи и приморские городки будут забиты.Но можно выбрать "непопсовый" маршрут. Например, отправиться покорять горы и исследовать пещеры на Алтае, посмотреть водопады и термальные источники Адыгеи или насладиться захватывающими природными пейзажами Карелии.Кроме того, в августе в России запланировано сразу несколько фестивалей — городской пикник в Калининграде, Signal в Никола-Ленивце и Лук-лучок fest в Ивановской области.Если рассматриваете для отдыха зарубежные страны, эксперты советуют обратить внимание на Черногорию — единственное европейское государство, куда можно попасть без визы, и Болгарию, где недорого и есть курорты как для молодежи, так и для представителей старшего поколения.

https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803838614.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, калининград, никола-ленивец, куда поехать, туризм, туристы, отдых, республика адыгея, республика алтай, республика карелия, болгария, черногория, ивановская область, туту.ру