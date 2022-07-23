https://ria.ru/20220723/otdykh-1804229635.html
Эксперты рассказали, чем заменить отдых на Черноморском побережье
Эксперты рассказали, чем заменить отдых на Черноморском побережье - РИА Новости, 23.07.2022
Эксперты рассказали, чем заменить отдых на Черноморском побережье
Эксперты рассказали, чем можно заменить отдых на курортах Краснодарского края и Крыма, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T00:16
2022-07-23T00:16
2022-07-23T00:46
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туризм
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, чем можно заменить отдых на курортах Краснодарского края и Крыма, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Впереди август — пляжи и приморские городки будут забиты.Но можно выбрать "непопсовый" маршрут. Например, отправиться покорять горы и исследовать пещеры на Алтае, посмотреть водопады и термальные источники Адыгеи или насладиться захватывающими природными пейзажами Карелии.Кроме того, в августе в России запланировано сразу несколько фестивалей — городской пикник в Калининграде, Signal в Никола-Ленивце и Лук-лучок fest в Ивановской области.Если рассматриваете для отдыха зарубежные страны, эксперты советуют обратить внимание на Черногорию — единственное европейское государство, куда можно попасть без визы, и Болгарию, где недорого и есть курорты как для молодежи, так и для представителей старшего поколения.
https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803838614.html
россия
калининград
никола-ленивец
республика адыгея
республика алтай
республика карелия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, калининград, никола-ленивец, куда поехать, туризм, туристы, отдых, республика адыгея, республика алтай, республика карелия, болгария, черногория, ивановская область, туту.ру
00:16 23.07.2022 (обновлено: 00:46 23.07.2022)
Эксперты рассказали, чем заменить отдых на Черноморском побережье
Эксперты рассказали, чем можно заменить отдых на курортах Краснодарского края и Крыма
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, чем можно заменить отдых на курортах Краснодарского края и Крыма, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Впереди август — пляжи и приморские городки будут забиты.
Но можно выбрать "непопсовый" маршрут. Например, отправиться покорять горы и исследовать пещеры на Алтае, посмотреть водопады и термальные источники Адыгеи или насладиться захватывающими природными пейзажами Карелии.
Кроме того, в августе в России запланировано сразу несколько фестивалей — городской пикник в Калининграде, Signal в Никола-Ленивце и Лук-лучок fest в Ивановской области.
Если рассматриваете для отдыха зарубежные страны, эксперты советуют обратить внимание на Черногорию — единственное европейское государство, куда можно попасть без визы, и Болгарию, где недорого и есть курорты как для молодежи, так и для представителей старшего поколения.