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Российский сыр получил золотую медаль на гастрономическом конкурсе в Греции

Российский сыр получил золотую медаль на гастрономическом конкурсе в Греции - РИА Новости, 23.07.2022

Российский сыр получил золотую медаль на гастрономическом конкурсе в Греции

Российский сыр, сделанный по технологии фета, получил золотую медаль греческой гастрономической организации Greek Taste Beyond Borders в номинации "Исконно... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:09

2022-07-23T09:09

2022-07-23T14:59

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АФИНЫ, 23 июл — РИА Новости. Российский сыр, сделанный по технологии фета, получил золотую медаль греческой гастрономической организации Greek Taste Beyond Borders в номинации "Исконно греческий вкус".Награждение прошло в Афинах на 4-й ежегодной Всемирной конференции послов вкуса мировой гастрономии, в которой участвовали шеф-повара из многих стран.В Грецию со своей фетойФерма "Дружба" основана всего три года. Пока она выпускает небольшие объемы сыра и лишь готовится к запуску серийного производства.По словам Илиади, поучаствовать в конкурсе ему предложил торговый советник в посольстве Греции в Москве, которого он угощал своим сыром."Он сказал: "Слушай, ты делаешь классный сыр. А ты не хочешь поучаствовать в конкурсе?" Я ответил, что мне неинтересно, я еще до конца не построил все. Но во время моего визита в Афины мы встретились с руководителем этой организации и вдохновителем движения всемирной гастрономии Филиппом Кутрасом. Я ему привез две-три баночки моих сыров, они попробовали и пригласили меня поучаствовать в конференции", — рассказал Илиади.Он добавил, что на конкурсе было много представителей разных стран — Израиля, Америки, Камбоджы, Японии, Китая, почти всей Европы."Откровенно говоря, я думал, как можно с фетой или сыром типа феты участвовать в Греции в какой-то конференции. Это все равно что ехать в Тулу со своим самоваром. Но, наверное, у нас получилось, потому и получили золотую медаль", — считает Илиади.ПроизводствоСейчас предприятие выпускает порядка 60 тонн сыра за сезон, а в следующем году планирует произвести около 200 тонн."Сыры мы продаем в несколько ресторанов, по тысяче рублей за килограмм. Это цена очень дешевая, гораздо меньше, чем та, по которой импортировали и продавали греческую фету. До 2014 года ее продавали в объеме две тысячи тонн в год, и в рознице она была очень дорогой, в гастрономе доходила до 30 евро за килограмм", — рассказал Илиади.Он отметил, что его сыр просят многие рестораны."Греческий салат есть во всех ресторанах, а сыра для греческого салата нет. Все эти фальсификаты типа "фетакса" или фета из Белоруссии и другие, все это смешно, потому делается из коровьего молока. А овечьего сыра у нас просто нет, потому что нет ферм", — объяснил предприниматель.Сейчас, добавил он, предприятие "занимается творчеством" — выпускает сыры экспериментально и в ручном режиме."Но уже 20 августа мы запускаем нашу новую сыроварню, которую мы строим совместно с греческой компанией "Лактеско". Она строит в России уже вторую сыроварню, первая была построена в Пятигорске и существует лет десять", — сказал Илиади.Он подчеркнул, что сыр делают в соответствии с условиями, опубликованными в греческой правительственной газете."Мы взяли рецептуру, перевели, отдали перевод в наш Росстандарт, они нам составили техусловия, по которым мы будем работать. Раньше это называлось ГОСТом и так далее. Мы соблюдаем полностью греческую технологию", — отметил собеседник агентства.Древняя традицияСвои сыры предприниматель называет именами древнегреческих городов, существовавших на территории России, — Пантикапей, Херсонес, Ольвия."Я понтийский грек, черноморский грек. На товарном знаке у нас — голова барана с древнегреческой монеты 386 года до нашей эры из города Пантикапея. То есть овцеводство и сыроделие на сегодняшней территории России существовали по крайней мере с четвертого века до нашей эры. И мы, в том числе и я, как прямые наследники этого исторического наследия, пытаемся возродить эти исторические традиции, которым на территории Российской Федерации уже 2400 лет. Это круто", — сказал Илиади.Названия сыру он дает символически, но они привязаны к истории."Наши сыры имеют различные добавки — в одни добавляем маслины, в другие перец острый, одни сыры в рассоле, другие дозревают в греческом оливковом масле. У нас, слава богу, древнегреческих городов на территории Черного моря было много. Ассортимент наш будет расти, и мы будем создавать вот этот ряд товаров с нашими российскими городами", — сказал предприниматель.Первое импортозамещениеИлиади обратил внимание на то, что в XIX веке животных в Россию завозили из Испании и Германии, а занималась овцеводством в основном элита российского общества."Мне удалось найти антикварное издание "Состояние овцеводства в России" 1867 года, и там описание всех ферм в России. Тогда в основном было шерстяное овцеводство. Тогда была программа импортозамещения по сукну, потому что все чиновники должны были носить сюртуки, и очень много денег уходило в Англию на закупку тканей только для мундиров госчиновников", — рассказал Илиади.Самым удивительным он назвал то, что поголовье маленькой фермы доходило до 20 тысяч голов, а большой — до 120 тысяч. "Представляете, объемы какие!" — поразился бизнесмен.По его мнению, в царское время запустили одну из первых программ импортозамещения, и Россия справилась с ней блестяще.Сейчас в России налаживается свое производство сыров премиум-класса, добавил Илиади."У нас с сырами премиум-класса сложновато. Сейчас ведутся попытки наладить производство, кто-то в Новосибирске собирается пармезан выпускать и так далее. Но в целом — в гастрономах маленький прилавок, пять-шесть сыров на весь магазин", — отметил он.Ферма с нуляДля производства сыров премиум-класса нужно целиком создавать всю инфраструктуру, приобретать животных — овец и коз молочного направления, продолжил предприниматель."К сожалению, в Советском Союзе малого рогатого скота молочного направления не было, им никто не занимался, у нас в основном занимались шерстью и мясом", — пожаловался он.Поэтому ему пришлось создавать ферму, завозить племенных животных из Испаниии организовывать собственную кормовую базу."Потому что самое главное — это правильный уход за животным и правильное кормление", — пояснил Илиади.Параллельно предприятие занималось созданием сыров премиум-класса, белых рассольных сыров типа феты."Я говорю типа, потому что это все же греческий национальный продукт, который забрендован и зафиксирован в международных институтах как греческий продукт. Сыр под названием фета имеет право производить только ассоциация в Греции. Поэтому мы из моральных и этических причин не стали называть сыр фета. Мы подчеркиваем везде, что это сыр типа феты, который делается из микса молока овечьего и козьего. Мы сделали очень хороший вкусный сыр, и этот сыр был отмечен на международной конференции в Афинах", — заметил он.Илиади отметил, что его ферма по греческим меркам "более чем средняя"."У нас на данный момент 800 голов. Ферма рассчитана на две тысячи голов. По европейским меркам это большая ферма. К сожалению, мы не смогли развивать наше хозяйство на основе испанских пород. Из-за введенных санкций испанцы отказались с нами работать. Как сказал президент ассоциации, "господин Илиади, мы против вас ничего не имеем, но, как видите, такая ситуация, поэтому дождемся лучших времен". Так что мы закупили еще тысячу голов коз в этом году в России, в Санкт-Петербурге", — сказал бизнесмен.Он также рассказал об устройстве своего хозяйства."Животные молочного направления находятся на стойловом содержании. В здании предусмотрено все — климат-контроль, искусственное отопление, искусственная вытяжка аммиака из помещения, есть подогрев воды и так далее. Животные содержатся в идеальных для них условиях — зимой это плюс пять, а летом — плюс 18. Наши животные ощущают себя как в раю. Мы их не пасем, потому что это опасно, на выпасах они могут заболеть. На ферме созданы специальные площадки для прогулок, мы их каждый день выводим на прогулки", — сказал Илиади.Согласно исследованию, которое по заказу предпринимателя сделала аффилированная с Россельхозбанком компания, на всю Россию племенных коз всего 37 тысяч."К сожалению, в России ферм очень мало. В Греции коз дойных 3,2 миллиона голов, и страна занимает первое место в Евросоюзе по поголовью. На втором месте Испания — 2,9 миллиона, а на третьем Румыния — 2,4 миллиона", — привел цифры Илиади.В заключение он отметил, что пытается пропагандировать молочное направление малого рогатого скота, по пока желающих не так много.

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в мире, греция, россия, афины, московская торгово-промышленная палата, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россельхозбанк, экономика