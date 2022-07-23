https://ria.ru/20220723/ingushetiya-1804499082.html

Почти 40 тысяч жителей Ингушетии улучшили жилищные условия

Почти 40 тысяч жителей Ингушетии улучшили жилищные условия - РИА Новости, 23.07.2022

Почти 40 тысяч жителей Ингушетии улучшили жилищные условия

Власти Ингушетии за последние полтора года по программе капитального ремонта многоквартирных домов улучшили жилищные условия почти 40 тысяч жителей республики,... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:03

2022-07-23T15:03

2022-07-23T15:03

общество

россия

республика ингушетия

жилье

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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние полтора года по программе капитального ремонта многоквартирных домов улучшили жилищные условия почти 40 тысяч жителей республики, сообщила пресс-служба правительство региона.Он отметил, что в соответствии с краткосрочным планом реализации республиканской программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" фондом капитального ремонта в прошлом году отремонтировано общее имущество в 77 многоквартирных домах общей площадью более 263 тысячи квадратных метров. Капремонт проведен по 79 видам работ, в том числе была налажена система электроснабжения, отопления, проведены дополнительные работы (замена почтовых ящиков, ремонт крыши)."Все работы были выполнены в срок, краткосрочный план реализации республиканской программы в 2021 году реализован на 100%. В этом году также завершены все 64 вида работ общего имущества в 59 многоквартирных домах общей площадью больше 231 тысячи квадратных метров", - подчеркнул премьер-министр.

https://ria.ru/20220721/nalchik-1803830444.html

https://ria.ru/20220713/volgograd-1802133178.html

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общество, россия, республика ингушетия, жилье