Почти 40 тысяч жителей Ингушетии улучшили жилищные условия
Почти 40 тысяч жителей Ингушетии улучшили жилищные условия по программе капремонта
Вид на новые дома жилого комплекса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние полтора года по программе капитального ремонта многоквартирных домов улучшили жилищные условия почти 40 тысяч жителей республики, сообщила пресс-служба правительство региона.
"По итогам прошедшего года и первого полугодия текущего благодаря программе капремонта улучшены условия проживания для 39 700 жителей многоквартирных домов Ингушетии", - приводит пресс-служба слова премьер-министра республики Владимира Сластенина.
Он отметил, что в соответствии с краткосрочным планом реализации республиканской программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" фондом капитального ремонта в прошлом году отремонтировано общее имущество в 77 многоквартирных домах общей площадью более 263 тысячи квадратных метров. Капремонт проведен по 79 видам работ, в том числе была налажена система электроснабжения, отопления, проведены дополнительные работы (замена почтовых ящиков, ремонт крыши).
"Все работы были выполнены в срок, краткосрочный план реализации республиканской программы в 2021 году реализован на 100%. В этом году также завершены все 64 вида работ общего имущества в 59 многоквартирных домах общей площадью больше 231 тысячи квадратных метров", - подчеркнул премьер-министр.