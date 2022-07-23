https://ria.ru/20220723/germaniya-1804455168.html
Бербок пришла в ужас из-за совместного фото Эрдогана и Путина
Бербок пришла в ужас из-за совместного фото Эрдогана и Путина - РИА Новости, 23.07.2022
Бербок пришла в ужас из-за совместного фото Эрдогана и Путина
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию Bild раскритиковала президента Турции за совместную фотографию с российским и иранским... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:18
2022-07-23T09:18
2022-07-23T12:30
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
германия
турция
киев
нато
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию Bild раскритиковала президента Турции за совместную фотографию с российским и иранским коллегами. На этой неделе Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры.Кроме того, она прокомментировала обвинения в "вялых поставках" оружия Киеву, заверив, что у Германии "нет цели обманывать своих европейских соседей"."Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев", — пояснила министр.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Киеву уже выделили техники и боеприпасов на миллиарды долларов. Тем не менее украинский режим постоянно жалуется на задержки с военной помощью и не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставки вооружений.
https://ria.ru/20220714/turtsiya-1802462179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ибрахим раиси, германия, турция, киев, нато, признание днр и лнр в россии
09:18 23.07.2022 (обновлено: 12:30 23.07.2022)
Бербок пришла в ужас из-за совместного фото Эрдогана и Путина
Глава МИД ФРГ Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным вызовом для НАТО