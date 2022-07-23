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Немцы высмеяли Бербок, испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 24.07.2022
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Немцы высмеяли Бербок, испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом
Немцы высмеяли Бербок, испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 24.07.2022
Немцы высмеяли Бербок, испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом
Читателей издания Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-23T22:52
2022-07-24T07:57
в мире
россия
турция
иран
реджеп тайип эрдоган
ибрахим раиси
владимир путин
анналена бербок
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читателей издания Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси.Ранее немецкий политик раскритиковала турецкого лидера за снимок с российским и иранским коллегами, назвав его "вызовом для НАТО".Многие пользователи не огласились с мнением Бербок, высоко оценив стремление лидеров России, Турции и Ирана вести диалог."Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают", — заметил другой.Примером реальной работы юзеры назвал заключенную накануне в Стамбуле продуктовую сделку."А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются? &lt;…&gt; Наверное, проблема просто в том, что существует реальная политика", — подчеркнул читатель."А где была госпожа Бербок? Неужели нельзя было провести переговоры с Россией. Но она предпочла, чтобы люди в Африке лучше умерли от голода, а немцы замерзли, так и не начав диалог", — подчеркнул третий.На этой неделе Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры в астанинском формате, обсудив текущую ситуацию в Сирии.В пятницу Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю.
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804467630.html
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в мире, россия, турция, иран, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, владимир путин, анналена бербок, германия, экономика, украина
22:52 23.07.2022 (обновлено: 07:57 24.07.2022)
 
Немцы высмеяли Бербок, испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом

Читатели Die Welt раскритиковали реакцию министра Бербок на фото с Путиным и Эрдоганом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читателей издания Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси.
Ранее немецкий политик раскритиковала турецкого лидера за снимок с российским и иранским коллегами, назвав его "вызовом для НАТО".
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Многие пользователи не огласились с мнением Бербок, высоко оценив стремление лидеров России, Турции и Ирана вести диалог.
"Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел, но меня уже ничего не удивляет", — написал комментатор.
"Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают", — заметил другой.
Примером реальной работы юзеры назвал заключенную накануне в Стамбуле продуктовую сделку.
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"А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются? <…> Наверное, проблема просто в том, что существует реальная политика", — подчеркнул читатель.
"Именно в этих словах кроется суть немецкой политики. Символические визиты, объявление санкций и конфронтационная риторика ценятся намного больше, чем соглашение об экспорте пшеницы", — посетовал второй.
"А где была госпожа Бербок? Неужели нельзя было провести переговоры с Россией. Но она предпочла, чтобы люди в Африке лучше умерли от голода, а немцы замерзли, так и не начав диалог", — подчеркнул третий.
"Госпожа Бербок заберет свои слова обратно, если Эрдоган вновь пригрозит заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии", — сыронизировал еще один пользователь.
На этой неделе Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры в астанинском формате, обсудив текущую ситуацию в Сирии.
В пятницу Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю.
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В миреРоссияТурцияИранРеджеп Тайип ЭрдоганИбрахим РаисиВладимир ПутинАнналена БербокГерманияЭкономикаУкраина
 
 
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