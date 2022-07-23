https://ria.ru/20220723/foto-1804568613.html

Немцы высмеяли Бербок, испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом

Немцы высмеяли Бербок, испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 24.07.2022

Немцы высмеяли Бербок, испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом

Читателей издания Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-23T22:52

2022-07-23T22:52

2022-07-24T07:57

в мире

россия

турция

иран

реджеп тайип эрдоган

ибрахим раиси

владимир путин

анналена бербок

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читателей издания Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси.Ранее немецкий политик раскритиковала турецкого лидера за снимок с российским и иранским коллегами, назвав его "вызовом для НАТО".Многие пользователи не огласились с мнением Бербок, высоко оценив стремление лидеров России, Турции и Ирана вести диалог."Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают", — заметил другой.Примером реальной работы юзеры назвал заключенную накануне в Стамбуле продуктовую сделку."А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются? <…> Наверное, проблема просто в том, что существует реальная политика", — подчеркнул читатель."А где была госпожа Бербок? Неужели нельзя было провести переговоры с Россией. Но она предпочла, чтобы люди в Африке лучше умерли от голода, а немцы замерзли, так и не начав диалог", — подчеркнул третий.На этой неделе Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры в астанинском формате, обсудив текущую ситуацию в Сирии.В пятницу Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю.

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804467630.html

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804523302.html

https://ria.ru/20220723/ssha-1804504264.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, турция, иран, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, владимир путин, анналена бербок, германия, экономика, украина