22:52 23.07.2022 (обновлено: 07:57 24.07.2022)
Немцы высмеяли Бербок, испугавшуюся фото Путина с Эрдоганом
Читатели Die Welt раскритиковали реакцию министра Бербок на фото с Путиным и Эрдоганом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читателей издания Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси.
Ранее немецкий политик раскритиковала турецкого лидера за снимок с российским и иранским коллегами, назвав его "вызовом для НАТО".
"Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел, но меня уже ничего не удивляет", — написал комментатор.
"Хочу дать маленький совет госпоже Бербок… то, что делает Эрдоган, в профессиональных кругах называют дипломатией. Дипломатия означает общение друг с другом и поиск компромиссов, в том числе тогда, когда ваши позиции не совпадают", — заметил другой.
Примером реальной работы юзеры назвал заключенную накануне в Стамбуле продуктовую сделку.
"А в чем проблема? Может быть, в том, что зерно с Украины теперь прибудет туда, где в нем нуждаются? <…> Наверное, проблема просто в том, что существует реальная политика", — подчеркнул читатель.
"Именно в этих словах кроется суть немецкой политики. Символические визиты, объявление санкций и конфронтационная риторика ценятся намного больше, чем соглашение об экспорте пшеницы", — посетовал второй.
"А где была госпожа Бербок? Неужели нельзя было провести переговоры с Россией. Но она предпочла, чтобы люди в Африке лучше умерли от голода, а немцы замерзли, так и не начав диалог", — подчеркнул третий.
"Госпожа Бербок заберет свои слова обратно, если Эрдоган вновь пригрозит заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии", — сыронизировал еще один пользователь.
На этой неделе Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры в астанинском формате, обсудив текущую ситуацию в Сирии.
В пятницу Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю.