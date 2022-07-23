https://ria.ru/20220723/ermitazh-1804558941.html

Совместная российско-сирийская экспедиция в Пальмире пройдет осенью

Совместная российско-сирийская экспедиция в Пальмире пройдет осенью - РИА Новости, 24.07.2022

Совместная российско-сирийская экспедиция в Пальмире пройдет осенью

Совместная российско-сирийская экспедиция в Пальмире запланирована на осень, специалистам предстоит выяснить детали структуры Триумфальной арки, чтобы... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-23T20:40

2022-07-23T20:40

2022-07-24T11:25

культура

пальмира

дамаск (город)

алеппо

российская академия наук

юнеско

исламское государство

новости культуры

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Совместная российско-сирийская экспедиция в Пальмире запланирована на осень, специалистам предстоит выяснить детали структуры Триумфальной арки, чтобы разработать предложения по восстановлению памятника, сообщил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."Осенью Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН проведет раскопки (в Пальмире) вместе с сирийцами. Российско-сирийская экспедиция выяснит все детали структуры арки, и дальше будут даны предложения о возможной реставрации... Это решение будет приниматься вместе с ЮНЕСКО, Сирией", - сказал Пиотровский в ходе дискуссии "Как культура влияет на облик города" в лектории фестиваля VK Fest.Директор Эрмитажа напомнил, что специалисты Эрмитажа и ИИМК РАН по итогам трех сезонов полевых исследований создали 3D-модель Пальмиры, "где можно крутить, поднимать, вставлять каждый камень". "После этого возникла просьба сирийцев... что-то отреставрировать, (для восстановления) выбрали арку. Сейчас проведены мощные исследования - в 3D разобраны все камни, сейчас мы проводим серию международных конференций, где рассказываем международной общественности, что сделано", — рассказал Пиотровский. По его словам, такие отчеты необходимы для максимальной прозрачности процесса и доведения намеченных планов до запланированных результатов.Кроме того, директор Эрмитажа обратил внимание, что во время первой реставрации арки, которая проводилась во времена французского мандата в 1930-е годы, были использованы не аутентичные материалы - цемент и арматура. При будущем восстановлении памятника "все должно быть по-другому", добавил Пиотровский.Пальмира, один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни, расположена в 240 км к северо-востоку от Дамаска. Наряду с архитектурными памятниками сирийской столицы, Алеппо и Босры, а также замком Крак-де-Шевалье и цитаделью Салах ад-Дина руины Пальмиры внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.В ходе войны в Сирии боевики из группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) захватывали город дважды - с мая 2015 года по март 2016 и с декабря 2016 по март 2017 года. За это время они убили одного из главных исследователей Пальмиры, 81-летнего Халида аль-Асада и разграбили национальный музей, похитив многие древности для продажи на черном рынке. Кроме того, террористы разрушили ряд памятников, в частности храмы Баала и Баалшамина, центральную часть амфитеатра и Триумфальную арку. Эта арка высотой 20 метров была построена из базальта, гранита и мрамора при римском императоре Септимии Севере, правившем в конце II - начале III века. Она венчала главную улицу города, по обеим сторонам которой располагаются десятиметровые колонны.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220630/morozovy-1799335762.html

https://ria.ru/20220623/ermitazh-1797629833.html

пальмира

дамаск (город)

алеппо

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пальмира, дамаск (город), алеппо, российская академия наук, юнеско, исламское государство, новости культуры