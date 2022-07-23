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Случаи объявления ЧС международного значения в области здравоохранения - РИА Новости, 23.07.2022
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Случаи объявления ЧС международного значения в области здравоохранения
Случаи объявления ЧС международного значения в области здравоохранения - РИА Новости, 23.07.2022
Случаи объявления ЧС международного значения в области здравоохранения
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии,... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T22:08
2022-07-23T22:10
справки
в мире
тедрос адханом гебрейесус
гвинея
ухань
китай
воз
оспа обезьян
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Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.У государств-членов Всемирной организации здравоохранения есть 24 часа, чтобы сообщить о потенциальных событиях PHEIC в ВОЗ. Для сообщения о потенциальной вспышке не обязательно членство в ВОЗ, поэтому отчеты в ВОЗ также могут быть получены в неофициальном порядке.С 2009 года было принято семь деклараций PHEIC.В июне 2009 года ВОЗ объявило ЧС в области здравоохранения пандемию H1N1 (свиного гриппа).Второй случаем объявления PHEIC стала Декларация о полиомиелите, выпущенная в мае 2014 года.8 августа 2014 года ЧС в области общественного здравоохранения была объявлена лихорадка Эбола, вспышка которой началась в феврале 2014 года в Гвинее и продолжалась до декабря 2015 года.1 февраля 2016 года ВОЗ объявила о PHEIC в связи с эпидемией вируса Зика.ЧС была объявлена в связи со случаями микроцефалии и синдрома Гийена-Барре, имевшими место в ряде стран американского континента в 2015–2016 годы. В апреле 2016 года ВОЗ подтвердила, что вирус Зика является причиной этих патологий. Это был первый раз, когда PHEIC был объявлен для болезни, передаваемой насекомыми.Объявление о ЧС было отменено 18 ноября 2016 года.18 октября 2019 года PHEIC была объявлена продолжающаяся с 2018 года эпидемия лихорадки Эбола в регионе озера Киву в Восточной Африке.Режим ЧС в области здравоохранения действовал до 26 июня 2020 года.30 января 2020 года ВОЗ объявила PHEIC вспышку коронавируса COVID-19, распространившегося из Уханя (КНР).На дату объявления во всем мире было подтверждено 7818 случаев заболевания, которые затронули 19 стран в пяти из шести регионов ВОЗ.23 июля 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным ВОЗ, на момент объявления ЧС зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них - смертельные.
гвинея
ухань
китай
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справки, в мире, тедрос адханом гебрейесус, гвинея, ухань, китай, воз, оспа обезьян, коронавирус covid-19, свиной грипп, вирус зика, вирус эбола
22:08 23.07.2022 (обновлено: 22:10 23.07.2022)
 

Случаи объявления ЧС международного значения в области здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.
У государств-членов Всемирной организации здравоохранения есть 24 часа, чтобы сообщить о потенциальных событиях PHEIC в ВОЗ. Для сообщения о потенциальной вспышке не обязательно членство в ВОЗ, поэтому отчеты в ВОЗ также могут быть получены в неофициальном порядке.
С 2009 года было принято семь деклараций PHEIC.
В июне 2009 года ВОЗ объявило ЧС в области здравоохранения пандемию H1N1 (свиного гриппа).
Второй случаем объявления PHEIC стала Декларация о полиомиелите, выпущенная в мае 2014 года.
8 августа 2014 года ЧС в области общественного здравоохранения была объявлена лихорадка Эбола, вспышка которой началась в феврале 2014 года в Гвинее и продолжалась до декабря 2015 года.
1 февраля 2016 года ВОЗ объявила о PHEIC в связи с эпидемией вируса Зика.
ЧС была объявлена в связи со случаями микроцефалии и синдрома Гийена-Барре, имевшими место в ряде стран американского континента в 2015–2016 годы. В апреле 2016 года ВОЗ подтвердила, что вирус Зика является причиной этих патологий. Это был первый раз, когда PHEIC был объявлен для болезни, передаваемой насекомыми.
Объявление о ЧС было отменено 18 ноября 2016 года.
18 октября 2019 года PHEIC была объявлена продолжающаяся с 2018 года эпидемия лихорадки Эбола в регионе озера Киву в Восточной Африке.
Режим ЧС в области здравоохранения действовал до 26 июня 2020 года.
30 января 2020 года ВОЗ объявила PHEIC вспышку коронавируса COVID-19, распространившегося из Уханя (КНР).
На дату объявления во всем мире было подтверждено 7818 случаев заболевания, которые затронули 19 стран в пяти из шести регионов ВОЗ.
23 июля 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным ВОЗ, на момент объявления ЧС зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них - смертельные.
 
СправкиВ миреТедрос Адханом ГебрейесусГвинеяУханьКитайВОЗОспа обезьянКоронавирус COVID-19Свиной гриппВирус ЗикаВирус Эбола
 
 
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