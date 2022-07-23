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Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения - РИА Новости, 23.07.2022
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Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения - РИА Новости, 23.07.2022
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:19
2022-07-23T18:27
в мире
здоровье - общество
воз
оспа обезьян
тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения."Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", — сказал он на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.Сам комитет не пришел к консенсусу по этому вопросу. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.По последним данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
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в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян, тедрос адханом гебрейесус
17:19 23.07.2022 (обновлено: 18:27 23.07.2022)
 
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

Глава ВОЗ Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

© FABRICE COFFRINIГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
© FABRICE COFFRINI
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", — сказал он на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
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Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян
Сам комитет не пришел к консенсусу по этому вопросу.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
По последним данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
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В миреЗдоровье - ОбществоВОЗОспа обезьянТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
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