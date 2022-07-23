19:03 23.07.2022 (обновлено: 19:17 23.07.2022)
Врач Байдена рассказал, что беспокоит президента США, болеющего COVID-19
Врач: самочувствие Байдена улучшается, но он страдает от кашля и ломоты в теле
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Состояние здоровья заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена продолжает улучшаться, однако он по-прежнему страдает от боли в горле, кашля с мокротой и ломоты в теле, заявил в субботу лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.
"Вчера вечером президент Байден завершил второй полный день (лечения) препаратом Paxlovid. Его состояние продолжает улучшаться. Первичные симптомы президента, хотя и стали менее выраженными, сейчас включают больное горло, насморк, кашель с мокротой и ломоту в теле", - говорится в отчете О'Коннора, который опубликовал Белый дом.
Как отметил лечащий врач президента США, пульс, кровяное давление, температура тела и частота дыхания американского лидера остаются в пределах нормы. "Уровень кислорода (в крови) продолжает находиться на превосходном уровне. Его легкие по-прежнему чисты", - указал медик в своем отчете.