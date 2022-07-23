https://ria.ru/20220723/bayden-1804547903.html

Врач Байдена рассказал, что беспокоит президента США, болеющего COVID-19

Врач Байдена рассказал, что беспокоит президента США, болеющего COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022

Врач Байдена рассказал, что беспокоит президента США, болеющего COVID-19

Состояние здоровья заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена продолжает улучшаться, однако он по-прежнему страдает от боли в горле, кашля с... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T19:03

2022-07-23T19:03

2022-07-23T19:17

коронавирус covid-19

джо байден

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Состояние здоровья заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена продолжает улучшаться, однако он по-прежнему страдает от боли в горле, кашля с мокротой и ломоты в теле, заявил в субботу лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.Как отметил лечащий врач президента США, пульс, кровяное давление, температура тела и частота дыхания американского лидера остаются в пределах нормы. "Уровень кислорода (в крови) продолжает находиться на превосходном уровне. Его легкие по-прежнему чисты", - указал медик в своем отчете.

https://ria.ru/20220722/bayden-1804432690.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

коронавирус covid-19, джо байден, в мире, сша