https://ria.ru/20220723/afrika-1804509032.html
Лавров отправляется в пятидневное турне по странам Африки
Лавров отправляется в пятидневное турне по странам Африки - РИА Новости, 23.07.2022
Лавров отправляется в пятидневное турне по странам Африки
Глава МИД РФ Сергей Лавров отправляется в пятидневное турне по странам Африки. Министр посетит с рабочими визитами Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго,... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T15:30
2022-07-23T15:30
2022-07-23T15:30
в мире
россия
африка
сша
алемайеху тегену аргау
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправляется в пятидневное турне по странам Африки. Министр посетит с рабочими визитами Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго, где обсудит международную, региональную повестки дня и двустороннее сотрудничество.Анонсируя свой визит в регион Лавров заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью.Турне пройдет на фоне знакового для региона события: буквально накануне в Cтамбуле была достигнута долгожданная "продуктовая сделка" - были подписаны документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Предыдущее большое "африканское турне" Лаврова состоялось в 2018 году, тогда министр посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Эфиопию и Зимбабве.Египет – "ворота в Африку"Первой остановкой в африканском турне Лаврова станет Египет - крупнейший торгово-экономический партнер России в Африке. По итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился на 4% и составил 4,8 миллиарда долларов. По состоянию на 2022 год, на египетском рынке работают 470 российских компаний.Комментируя развитие двусторонних экономических отношений с Египтом, Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT отметил, что Росатом заключил контракт на создание в стране первой АЭС - Эд Дабаа. Новость о начале строительства на объекте поступила буквально за несколько дней до отъезда министра в Каир.Лавров напомнил также, что в стране завершается формирование российской промышленной зоны. "Прямо на берегу Суэцкого канала. И эта зона еще более перспективной становится в контексте решений, которые Африканский Союз принял в прошлом году, о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли", - заявил глава российского МИД.Он пояснил, что решение о создании континентальной зоны уже принято, и сейчас согласовываются конкретные критерии и тарифы, которые будут составлять содержание этой зоны."Для России, как растущего партнера Африки, это будет весьма и весьма выгодно и полезно, с точки зрения наращивания наших объемов, и в торговле, и в инвестициях. Но: инвестиции и торговля у нас весьма и весьма скромные, по сравнению с США, по сравнению с Китаем, по сравнению с Евросоюзом", - заявил Лавров РИА Новости и RT.В интервью африканским СМИ он также заявил, что текущая геополитическая ситуация требует корректировки механизмов взаимодействия РФ со странами континента."В первую очередь речь идет об обеспечении бесперебойной логистики и налаживании защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов. Россия во взаимодействии с партнерами предпринимает шаги по расширению использования национальных валют и платежных систем. Работаем над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле", - подчеркнул министр.Эфиопия, Конго, УгандаПланируется, что в ходе визита Лаврова в Аддис-Абебу, где расположена штаб-квартира Африканского союза, его примет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, заявил РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену Аргау.В 2019 году премьер-министр Эфиопии посещал саммит Россия-Африка в Сочи, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Объем российско-эфиопского товарооборота на 2019 год составил 67,9 миллиона долларов. Страна также ведет переговоры с Росатомом о сотрудничестве в области атомной энергетики.В Эфиопии по частным контрактам работают более ста российских специалистов, преимущественно медиков, а в отечественных вузах по гражданским специальностям обучается около 70 эфиопских граждан.Лавров также посетит Республику Конго, где российская компания "РусГазИнжиниринг" реализует проект строительства нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Браззавиль - Ойо – Уэссо. Проект поддерживает Российско-Конголезская межправкомиссия по сотрудничеству в области энергетики и Минэнерго РФ.Это главный инфраструктурный проект Республики Конго, который призван сократить затраты на транспортировку нефтепродуктов, повысить безопасность их транспортировки и в целом обеспечить устойчивое развитие отдаленных районов Республики Конго.Внешнеторговый оборот между РФ и Конго в 2017 году, по данным ФТС России, составил 22,8 миллиона долларов. Основные статьи российского экспорта – пшеница и меслин, а импорта – кофе, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, драгоценные металлы и камни.В Уганде Лаврова планирует принять президент страны Йовери Мусевени, заявил РИА Новости временный поверенный в делах посольства Уганды в РФ Рутазиндва Гидеон.Мусевени также посещал саммит Россия-Африка в Сочи в 2019 году и провел переговоры с Путиным. Тогда же был подписан Меморандум между Роспотребнадзором и Минздравом Уганды о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.В 2019 году двусторонний товарооборот составил 63,9 миллионадолларов. Российский экспорт составляет пшеница, битумные смеси, минеральные удобрения, запчасти к авиатехнике, а импорт - орехи кешью, чай, кофе, пряности, табак.В Уганде функционирует хлопкоперерабатывающее предприятие с участием российского капитала. В 2017 году Росатом и Министерство энергетики и природных ресурсов Уганды подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. В 2019 году "на полях" 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене было заключено соответствующее межправительственное соглашение.Комментируя визит Лаврова в эти страны ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов заявил, что подобная "большая поездка свидетельствует: африканский вектор внешнеполитической деятельности России становится приоритетным"."Очевидно, что цель данной поездки состоит в том, чтобы подтвердить нашу решимость продолжать укрепление отношений с Африкой", - сказал он.Эксперт обратил внимание на то, что Уганда занимает стратегическое положение на востоке Африки, с этой страной у России очень прочные связи, в том числе в военной области. Он отметил, что у Уганды на настоящий момент наиболее высокие темпы развития.С Республикой Конго Москву также с советских времен связывают близкие отношения – в стране за счет этого создавались предприятия по добыче свинца, золота, добыча древесины ценных пород, добавил африканист.Продовольственная безопасностьНакануне визита Лаврова в Африку РФ и ООН в Стамбуле заключили важную сделку, которая получила название "продуктовая". Согласно двум соглашениям о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также о содействии вывозу украинского зерна, будут обеспечены транспарентные и беспрепятственные поставки российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки.Эта сделка призвана решить сложившуюся из-за антироссийских санкций проблему с поставками продовольствия в страны Африки и предотвратить угрозу продовольственного кризиса.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя договоренности, заявил, что их достижение подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.Ранее в интервью африканским СМИ Лавров заявил, что Россия хорошо осознает значение российских поставок социально значимой продукции, включая продовольствие, для многих государств мира."Важно, чтобы все наши африканские друзья понимали: Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров. Все меры для этого с российской стороны предпринимаются", - заключил министр.Саммит Россия-АфрикаЗа несколько дней до начала "африканского" турне Лаврова появилась определенность со сроками и местом проведения второго саммита Россия –Африка.В интервью РИА Новости и RT министр заявил, что саммит состоится в 2023 году, а на следующий день был опубликован указ президента, в котором сообщалось о создании оргкомитета по подготовке саммита в РФ. Оргкомитет возглавит помощник президента Юрий Ушаков. Место и точные сроки проведения форума еще прорабатываются.В рамках подготовки к саммиту запланирован ряд мероприятий в формате Россия-Африка. Лавров пояснил, что параллельно с саммитом пройдет экономический форум: круглые столы по торговле, энергетике, кибербезопасности, сельскому хозяйству, космосу, атомной энергетике.В интервью РИА Новости и RT глава российского МИД отметил, что несмотря на восстановление связей с континентом , Москве необходимо продолжить наращивать объемы сотрудничества. "Африка – это миллиард 400 миллионов человек… И, наверное, самый перспективный рынок. Поэтому дальновидные компании, дальновидные государства, конечно, выстраивают долгосрочную стратегию в отношении Африки, исходя из того, что это континент будущего", - подчеркнул Лавров.Ранее также стало известно, что в декабре в Вашингтоне пройдет саммит США-Африка, в ходе которого американский президент Джо Байден рассчитывает принять в лидеров со всего Африканского континента.Комментируя активизацию усилий США на африканском направлении, Евгений Корендясов заявил РИА Новости, что сравнивать два саммита - Россия – Африка и США – Африка - не очень корректно."Векторы и замыслы разные, противоположные даже. Американцы стремятся склонить африканские страны к русофобским позициям, но им это не удастся – они теряют влияние там", - сказал эксперт.По его словам, у американцев своя линия и свои условия сотрудничества, а именно признание либерально-демократической системы, Москва никаких условий не ставит, признавая разнообразие и индивидуальность африканских стран.
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в мире, россия, африка, сша, алемайеху тегену аргау, владимир путин, сергей лавров
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправляется в пятидневное турне по странам Африки. Министр посетит с рабочими визитами Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго, где обсудит международную, региональную повестки дня и двустороннее сотрудничество.
Анонсируя свой визит в регион Лавров заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью.
Турне пройдет на фоне знакового для региона события: буквально накануне в Cтамбуле была достигнута долгожданная "продуктовая сделка" - были подписаны документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Предыдущее большое "африканское турне" Лаврова состоялось в 2018 году, тогда министр посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Эфиопию и Зимбабве.
Египет – "ворота в Африку"
Первой остановкой в африканском турне Лаврова станет Египет - крупнейший торгово-экономический партнер России в Африке. По итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился на 4% и составил 4,8 миллиарда долларов. По состоянию на 2022 год, на египетском рынке работают 470 российских компаний.
Комментируя развитие двусторонних экономических отношений с Египтом, Сергей Лавров
в интервью РИА Новости и RT отметил, что Росатом заключил контракт на создание в стране первой АЭС - Эд Дабаа. Новость о начале строительства на объекте поступила буквально за несколько дней до отъезда министра в Каир.
Лавров напомнил также, что в стране завершается формирование российской промышленной зоны. "Прямо на берегу Суэцкого канала. И эта зона еще более перспективной становится в контексте решений, которые Африканский Союз принял в прошлом году, о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли", - заявил глава российского МИД.
Он пояснил, что решение о создании континентальной зоны уже принято, и сейчас согласовываются конкретные критерии и тарифы, которые будут составлять содержание этой зоны.
"Для России, как растущего партнера Африки, это будет весьма и весьма выгодно и полезно, с точки зрения наращивания наших объемов, и в торговле, и в инвестициях. Но: инвестиции и торговля у нас весьма и весьма скромные, по сравнению с США, по сравнению с Китаем, по сравнению с Евросоюзом", - заявил Лавров РИА Новости и RT.
В интервью африканским СМИ он также заявил, что текущая геополитическая ситуация требует корректировки механизмов взаимодействия РФ со странами континента.
"В первую очередь речь идет об обеспечении бесперебойной логистики и налаживании защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов. Россия во взаимодействии с партнерами предпринимает шаги по расширению использования национальных валют и платежных систем. Работаем над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле", - подчеркнул министр.
Планируется, что в ходе визита Лаврова в Аддис-Абебу, где расположена штаб-квартира Африканского союза, его примет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, заявил РИА Новости посол страны в РФ Алемайеху Тегену Аргау
.
В 2019 году премьер-министр Эфиопии посещал саммит Россия-Африка в Сочи, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным
. Объем российско-эфиопского товарооборота на 2019 год составил 67,9 миллиона долларов. Страна также ведет переговоры с Росатомом о сотрудничестве в области атомной энергетики.
В Эфиопии по частным контрактам работают более ста российских специалистов, преимущественно медиков, а в отечественных вузах по гражданским специальностям обучается около 70 эфиопских граждан.
Лавров также посетит Республику Конго, где российская компания "РусГазИнжиниринг" реализует проект строительства нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Браззавиль - Ойо – Уэссо. Проект поддерживает Российско-Конголезская межправкомиссия по сотрудничеству в области энергетики и Минэнерго РФ.
Это главный инфраструктурный проект Республики Конго, который призван сократить затраты на транспортировку нефтепродуктов, повысить безопасность их транспортировки и в целом обеспечить устойчивое развитие отдаленных районов Республики Конго.
Внешнеторговый оборот между РФ и Конго в 2017 году, по данным ФТС России, составил 22,8 миллиона долларов. Основные статьи российского экспорта – пшеница и меслин, а импорта – кофе, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, драгоценные металлы и камни.
В Уганде Лаврова планирует принять президент страны Йовери Мусевени
, заявил РИА Новости временный поверенный в делах посольства Уганды в РФ Рутазиндва Гидеон.
Мусевени также посещал саммит Россия-Африка в Сочи в 2019 году и провел переговоры с Путиным. Тогда же был подписан Меморандум между Роспотребнадзором и Минздравом Уганды о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В 2019 году двусторонний товарооборот составил 63,9 миллионадолларов. Российский экспорт составляет пшеница, битумные смеси, минеральные удобрения, запчасти к авиатехнике, а импорт - орехи кешью, чай, кофе, пряности, табак.
В Уганде функционирует хлопкоперерабатывающее предприятие с участием российского капитала. В 2017 году Росатом и Министерство энергетики и природных ресурсов Уганды подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. В 2019 году "на полях" 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене было заключено соответствующее межправительственное соглашение.
Комментируя визит Лаврова в эти страны ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов заявил, что подобная "большая поездка свидетельствует: африканский вектор внешнеполитической деятельности России становится приоритетным".
"Очевидно, что цель данной поездки состоит в том, чтобы подтвердить нашу решимость продолжать укрепление отношений с Африкой", - сказал он.
Эксперт обратил внимание на то, что Уганда занимает стратегическое положение на востоке Африки, с этой страной у России очень прочные связи, в том числе в военной области. Он отметил, что у Уганды на настоящий момент наиболее высокие темпы развития.
С Республикой Конго Москву также с советских времен связывают близкие отношения – в стране за счет этого создавались предприятия по добыче свинца, золота, добыча древесины ценных пород, добавил африканист.
Продовольственная безопасность
Накануне визита Лаврова в Африку РФ и ООН в Стамбуле заключили важную сделку, которая получила название "продуктовая". Согласно двум соглашениям о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также о содействии вывозу украинского зерна, будут обеспечены транспарентные и беспрепятственные поставки российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки.
Эта сделка призвана решить сложившуюся из-за антироссийских санкций проблему с поставками продовольствия в страны Африки и предотвратить угрозу продовольственного кризиса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя договоренности, заявил, что их достижение подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.
Ранее в интервью африканским СМИ Лавров заявил, что Россия хорошо осознает значение российских поставок социально значимой продукции, включая продовольствие, для многих государств мира.
"Важно, чтобы все наши африканские друзья понимали: Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров. Все меры для этого с российской стороны предпринимаются", - заключил министр.
За несколько дней до начала "африканского" турне Лаврова появилась определенность со сроками и местом проведения второго саммита Россия –Африка.
В интервью РИА Новости и RT министр заявил, что саммит состоится в 2023 году, а на следующий день был опубликован указ президента, в котором сообщалось о создании оргкомитета по подготовке саммита в РФ. Оргкомитет возглавит помощник президента Юрий Ушаков
. Место и точные сроки проведения форума еще прорабатываются.
В рамках подготовки к саммиту запланирован ряд мероприятий в формате Россия-Африка. Лавров пояснил, что параллельно с саммитом пройдет экономический форум: круглые столы по торговле, энергетике, кибербезопасности, сельскому хозяйству, космосу, атомной энергетике.
В интервью РИА Новости и RT глава российского МИД отметил, что несмотря на восстановление связей с континентом , Москве необходимо продолжить наращивать объемы сотрудничества. "Африка – это миллиард 400 миллионов человек… И, наверное, самый перспективный рынок. Поэтому дальновидные компании, дальновидные государства, конечно, выстраивают долгосрочную стратегию в отношении Африки, исходя из того, что это континент будущего", - подчеркнул Лавров.
Ранее также стало известно, что в декабре в Вашингтоне пройдет саммит США-Африка, в ходе которого американский президент Джо Байден
рассчитывает принять в лидеров со всего Африканского континента.
Комментируя активизацию усилий США на африканском направлении, Евгений Корендясов заявил РИА Новости, что сравнивать два саммита - Россия
– Африка
и США
– Африка - не очень корректно.
"Векторы и замыслы разные, противоположные даже. Американцы стремятся склонить африканские страны к русофобским позициям, но им это не удастся – они теряют влияние там", - сказал эксперт.
По его словам, у американцев своя линия и свои условия сотрудничества, а именно признание либерально-демократической системы, Москва
никаких условий не ставит, признавая разнообразие и индивидуальность африканских стран.