https://ria.ru/20220722/zelenskiy-1804430909.html

Зеленский выступил против перемирия с Россией "без возврата территорий"

Зеленский выступил против перемирия с Россией "без возврата территорий" - РИА Новости, 22.07.2022

Зеленский выступил против перемирия с Россией "без возврата территорий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие между Москвой и Киевом без "возврата Украине территорий" приведет к затягиванию конфликта. Таким... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T22:58

2022-07-22T22:58

2022-07-22T23:16

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие между Москвой и Киевом без "возврата Украине территорий" приведет к затягиванию конфликта. Таким мнением он поделился в интервью газете The Wall Street Journal"Замораживание конфликта на Украине предоставит России паузу, которая позволит ее силам передохнуть", — утверждает он.Зеленский регулярно выступает с воинственными заявлениями, которые часто противоречат друг другу. Так, он объявлял о готовности к мирным переговорам, но при этом говорил, что Украина может "сражаться с Россией десять лет".В начале недели помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что украинская переговорная делегация не поддерживает никаких контактов и что в Москве не видят заинтересованности в них со стороны Киева.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.При этом США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, юрий ушаков, владимир путин, сергей лавров, нато