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Зеленский выступил против перемирия с Россией "без возврата территорий" - РИА Новости, 22.07.2022
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Зеленский выступил против перемирия с Россией "без возврата территорий"
Зеленский выступил против перемирия с Россией "без возврата территорий" - РИА Новости, 22.07.2022
Зеленский выступил против перемирия с Россией "без возврата территорий"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие между Москвой и Киевом без "возврата Украине территорий" приведет к затягиванию конфликта. Таким... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:58
2022-07-22T23:16
в мире
украина
россия
владимир зеленский
юрий ушаков
владимир путин
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нато
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие между Москвой и Киевом без "возврата Украине территорий" приведет к затягиванию конфликта. Таким мнением он поделился в интервью газете The Wall Street Journal"Замораживание конфликта на Украине предоставит России паузу, которая позволит ее силам передохнуть", — утверждает он.Зеленский регулярно выступает с воинственными заявлениями, которые часто противоречат друг другу. Так, он объявлял о готовности к мирным переговорам, но при этом говорил, что Украина может "сражаться с Россией десять лет".В начале недели помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что украинская переговорная делегация не поддерживает никаких контактов и что в Москве не видят заинтересованности в них со стороны Киева.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.При этом США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, юрий ушаков, владимир путин, сергей лавров, нато
22:58 22.07.2022 (обновлено: 23:16 22.07.2022)
 
Зеленский выступил против перемирия с Россией "без возврата территорий"

Зеленский заявил, что перемирие Украины с Россией без возврата территорий затянет конфликт

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие между Москвой и Киевом без "возврата Украине территорий" приведет к затягиванию конфликта. Таким мнением он поделился в интервью газете The Wall Street Journal
"Замораживание конфликта на Украине предоставит России паузу, которая позволит ее силам передохнуть", — утверждает он.
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Зеленский регулярно выступает с воинственными заявлениями, которые часто противоречат друг другу. Так, он объявлял о готовности к мирным переговорам, но при этом говорил, что Украина может "сражаться с Россией десять лет".
В начале недели помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что украинская переговорная делегация не поддерживает никаких контактов и что в Москве не видят заинтересованности в них со стороны Киева.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.
При этом США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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