22:58 22.07.2022 (обновлено: 23:16 22.07.2022)
Зеленский выступил против перемирия с Россией "без возврата территорий"
Зеленский заявил, что перемирие Украины с Россией без возврата территорий затянет конфликт
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие между Москвой и Киевом без "возврата Украине территорий" приведет к затягиванию конфликта. Таким мнением он поделился в интервью газете The Wall Street Journal
"Замораживание конфликта на Украине предоставит России паузу, которая позволит ее силам передохнуть", — утверждает он.
Зеленский регулярно выступает с воинственными заявлениями, которые часто противоречат друг другу. Так, он объявлял о готовности к мирным переговорам, но при этом говорил, что Украина может "сражаться с Россией десять лет".
В начале недели помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что украинская переговорная делегация не поддерживает никаких контактов и что в Москве не видят заинтересованности в них со стороны Киева.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Сейчас союзные силы контролируют практически всю территорию ДНР, включая Волноваху, Святогорск и Мариуполь. Кроме того, в начале июля после взятия Лисичанска и окрестных населенных пунктов они полностью освободили ЛНР.
При этом США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз предупреждала, что оказание военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российских ВКС.