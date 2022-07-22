https://ria.ru/20220722/yabloko-1804201088.html

"Яблоко" опровергло сообщения о возможном признании партии иноагентом

"Яблоко" опровергло сообщения о возможном признании партии иноагентом - РИА Новости, 22.07.2022

"Яблоко" опровергло сообщения о возможном признании партии иноагентом

Пресс-секретарь лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского Игорь Яковлев опроверг РИА Новости "вбросы" о том, что в партии якобы обсуждают ее возможное... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:49

2022-07-22T10:49

2022-07-22T10:49

политика

россия

яблоко

григорий явлинский

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского Игорь Яковлев опроверг РИА Новости "вбросы" о том, что в партии якобы обсуждают ее возможное признание иноагентом.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы в партии опасаются, что "Яблоко" первым в России может получить статус "партии-иноагента".На прямой вопрос о том, есть ли у партии опасения по поводу того, что ее могут признать иноагентом, он ответил: "Нет, таких оснований нет".

https://ria.ru/20220715/smi-inoagent-1802811661.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, яблоко, григорий явлинский