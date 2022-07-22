Рейтинг@Mail.ru
"Яблоко" опровергло сообщения о возможном признании партии иноагентом - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/yabloko-1804201088.html
"Яблоко" опровергло сообщения о возможном признании партии иноагентом
"Яблоко" опровергло сообщения о возможном признании партии иноагентом - РИА Новости, 22.07.2022
"Яблоко" опровергло сообщения о возможном признании партии иноагентом
Пресс-секретарь лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского Игорь Яковлев опроверг РИА Новости "вбросы" о том, что в партии якобы обсуждают ее возможное... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:49
2022-07-22T10:49
политика
россия
яблоко
григорий явлинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804200604_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_4b2ac3e36be4e240867cb245671ed6c3.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского Игорь Яковлев опроверг РИА Новости "вбросы" о том, что в партии якобы обсуждают ее возможное признание иноагентом.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы в партии опасаются, что "Яблоко" первым в России может получить статус "партии-иноагента".На прямой вопрос о том, есть ли у партии опасения по поводу того, что ее могут признать иноагентом, он ответил: "Нет, таких оснований нет".
https://ria.ru/20220715/smi-inoagent-1802811661.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804200604_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_cfd7a3ab2e28d7d8a54cc410f121ad72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, яблоко, григорий явлинский
10:49 22.07.2022
 
"Яблоко" опровергло сообщения о возможном признании партии иноагентом

В "Яблоке" назвали сообщения о возможном признании партии иноагентом вбросами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Яблоко"
Логотип партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип партии "Яблоко". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского Игорь Яковлев опроверг РИА Новости "вбросы" о том, что в партии якобы обсуждают ее возможное признание иноагентом.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы в партии опасаются, что "Яблоко" первым в России может получить статус "партии-иноагента".
"Не хотелось бы комментировать какие-то вбросы анонимных Telegram-каналов", - сказал Яковлев.
На прямой вопрос о том, есть ли у партии опасения по поводу того, что ее могут признать иноагентом, он ответил: "Нет, таких оснований нет".
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 17:23
Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов
 
ПолитикаРоссияЯблокоГригорий Явлинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала