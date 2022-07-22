https://ria.ru/20220722/vysotskaya-1804217342.html

Высоцкая и Аксенова вошли в состав жюри премии "Электронная буква"

Высоцкая и Аксенова вошли в состав жюри премии "Электронная буква" - РИА Новости, 22.07.2022

Высоцкая и Аксенова вошли в состав жюри премии "Электронная буква"

Телеведущая Юлия Высоцкая, музыкант Светлана Сурганова и актриса Любовь Аксенова вошли в состав жюри литературной премии "Электронная буква-2022", сообщает... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:37

2022-07-22T13:37

2022-07-22T13:47

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юлия высоцкая

новости культуры

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культура

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Телеведущая Юлия Высоцкая, музыкант Светлана Сурганова и актриса Любовь Аксенова вошли в состав жюри литературной премии "Электронная буква-2022", сообщает пресс-служба премии.Помимо Высоцкой в состав жюри номинации "Книга года" будут основатель проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин, писательница Вера Богданова, поэтесса Ксения Буржская.В жюри номинации "Голос года", кроме Сургановой и Аксеновой, вошли актер Сергей Чонишвили, чтец Александр Клюквин, голос Марго Робби и Скарлет Йоханссон, а также голосового помощника "Алиса" Татьяна Шитова, создатель студии профессионального перевода и озвучивания "Кураж-Бамбей" Денис Колесников.Также в пресс-службе напомнили, что сбор заявок на участие в премии завершается 9 августа. Ранее стало известно, что Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле.

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

юлия высоцкая, новости культуры, александр цыпкин, сергей чонишвили, шоу-бизнес, светлана сурганова, культура, литература, книги