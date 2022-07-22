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Высоцкая и Аксенова вошли в состав жюри премии "Электронная буква" - РИА Новости, 22.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220722/vysotskaya-1804217342.html
Высоцкая и Аксенова вошли в состав жюри премии "Электронная буква"
Высоцкая и Аксенова вошли в состав жюри премии "Электронная буква" - РИА Новости, 22.07.2022
Высоцкая и Аксенова вошли в состав жюри премии "Электронная буква"
Телеведущая Юлия Высоцкая, музыкант Светлана Сурганова и актриса Любовь Аксенова вошли в состав жюри литературной премии "Электронная буква-2022", сообщает... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:37
2022-07-22T13:47
культура
юлия высоцкая
новости культуры
александр цыпкин
сергей чонишвили
шоу-бизнес
светлана сурганова
культура
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Телеведущая Юлия Высоцкая, музыкант Светлана Сурганова и актриса Любовь Аксенова вошли в состав жюри литературной премии "Электронная буква-2022", сообщает пресс-служба премии.Помимо Высоцкой в состав жюри номинации "Книга года" будут основатель проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин, писательница Вера Богданова, поэтесса Ксения Буржская.В жюри номинации "Голос года", кроме Сургановой и Аксеновой, вошли актер Сергей Чонишвили, чтец Александр Клюквин, голос Марго Робби и Скарлет Йоханссон, а также голосового помощника "Алиса" Татьяна Шитова, создатель студии профессионального перевода и озвучивания "Кураж-Бамбей" Денис Колесников.Также в пресс-службе напомнили, что сбор заявок на участие в премии завершается 9 августа. Ранее стало известно, что Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле.
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юлия высоцкая, новости культуры, александр цыпкин, сергей чонишвили, шоу-бизнес, светлана сурганова, культура, литература, книги
13:37 22.07.2022 (обновлено: 13:47 22.07.2022)
 
Высоцкая и Аксенова вошли в состав жюри премии "Электронная буква"

Юлия Высоцкая и Любовь Аксенова вошли в состав жюри премии "Электронная буква-2022"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Высоцкая на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Телеведущая Юлия Высоцкая, музыкант Светлана Сурганова и актриса Любовь Аксенова вошли в состав жюри литературной премии "Электронная буква-2022", сообщает пресс-служба премии.
"К составу жюри юбилейного пятого сезона литературной премии "Электронная буква" присоединились известные деятели культуры и шоу-бизнеса: Юлия Высоцкая — телеведущая, писательница и автор более 30 кулинарных бестселлеров, Светлана Сурганова — музыкант, автор песен, лидер группы "Сурганова и оркестр", Любовь Аксенова — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа", — говорится в сообщении.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктриса Любовь Аксенова
Актриса Любовь Аксенова - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Актриса Любовь Аксенова
Помимо Высоцкой в состав жюри номинации "Книга года" будут основатель проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин, писательница Вера Богданова, поэтесса Ксения Буржская.
В жюри номинации "Голос года", кроме Сургановой и Аксеновой, вошли актер Сергей Чонишвили, чтец Александр Клюквин, голос Марго Робби и Скарлет Йоханссон, а также голосового помощника "Алиса" Татьяна Шитова, создатель студии профессионального перевода и озвучивания "Кураж-Бамбей" Денис Колесников.
Также в пресс-службе напомнили, что сбор заявок на участие в премии завершается 9 августа.
Ранее стало известно, что Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле.
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КультураЮлия ВысоцкаяНовости культурыАлександр ЦыпкинСергей ЧонишвилиШоу-бизнесСветлана СургановаКультураЛитератураКниги
 
 
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