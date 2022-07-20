https://ria.ru/20220720/myuzikl-1803769249.html

Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле

Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле - РИА Новости, 20.07.2022

Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле

Фильм-мюзикл о жизни великого русского поэта Александра Пушкина выйдет в прокат 14 февраля 2024 года, по структуре он будет похож на американский "Ла-Ла-Ленд",... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:47

2022-07-20T15:47

2022-07-20T15:47

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750803606_0:0:2031:1142_1920x0_80_0_0_b3a71dfe8c937c74747e7b2b45be4f0c.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Фильм-мюзикл о жизни великого русского поэта Александра Пушкина выйдет в прокат 14 февраля 2024 года, по структуре он будет похож на американский "Ла-Ла-Ленд", рассказал продюсер проекта Петр Ануров."Это история взросления поэта. Фильм будет идти как кино, но в какие-то моменты он будет переходить в хореографические и музыкальные номера с использованием стихов Пушкина. Наверное, по структуре, это будет чем-то похоже на "Ла-Ла-Ленд", но аутентичный... Выходим в прокат 14 февраля 2024 года", - рассказал Ануров в ходе питчинга национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.Ранее в апреле гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров заявил о том, что фильм-мюзикл о жизни поэта уже находится в производстве и выразил ожидание, что в прокат картина выйдет в первой половине 2024 года. Кроме того, потомки Пушкина Александр и Мария сообщили РИА Новости, что готовы выступить консультантами картины. Главную роль в фильме исполняет Юрий Борисов. Проект охватит практически всю жизнь Пушкина, от учебы в лицее до гибели на дуэли.

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, новости культуры