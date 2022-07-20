https://ria.ru/20220720/myuzikl-1803769249.html
Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле
Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле - РИА Новости, 20.07.2022
Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле
Фильм-мюзикл о жизни великого русского поэта Александра Пушкина выйдет в прокат 14 февраля 2024 года, по структуре он будет похож на американский "Ла-Ла-Ленд",... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:47
2022-07-20T15:47
2022-07-20T15:47
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Фильм-мюзикл о жизни великого русского поэта Александра Пушкина выйдет в прокат 14 февраля 2024 года, по структуре он будет похож на американский "Ла-Ла-Ленд", рассказал продюсер проекта Петр Ануров."Это история взросления поэта. Фильм будет идти как кино, но в какие-то моменты он будет переходить в хореографические и музыкальные номера с использованием стихов Пушкина. Наверное, по структуре, это будет чем-то похоже на "Ла-Ла-Ленд", но аутентичный... Выходим в прокат 14 февраля 2024 года", - рассказал Ануров в ходе питчинга национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.Ранее в апреле гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров заявил о том, что фильм-мюзикл о жизни поэта уже находится в производстве и выразил ожидание, что в прокат картина выйдет в первой половине 2024 года. Кроме того, потомки Пушкина Александр и Мария сообщили РИА Новости, что готовы выступить консультантами картины. Главную роль в фильме исполняет Юрий Борисов. Проект охватит практически всю жизнь Пушкина, от учебы в лицее до гибели на дуэли.
https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
Юрий Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле
Российский фильм-мюзикл про Пушкина с Юрием Борисовым выйдет в прокат в феврале 2024 года
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Фильм-мюзикл о жизни великого русского поэта Александра Пушкина выйдет в прокат 14 февраля 2024 года, по структуре он будет похож на американский "Ла-Ла-Ленд", рассказал продюсер проекта Петр Ануров.
"Это история взросления поэта. Фильм будет идти как кино, но в какие-то моменты он будет переходить в хореографические и музыкальные номера с использованием стихов Пушкина. Наверное, по структуре, это будет чем-то похоже на "Ла-Ла-Ленд", но аутентичный... Выходим в прокат 14 февраля 2024 года", - рассказал Ануров в ходе питчинга национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
Ранее в апреле гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров заявил о том, что фильм-мюзикл о жизни поэта уже находится в производстве и выразил ожидание, что в прокат картина выйдет в первой половине 2024 года. Кроме того, потомки Пушкина Александр и Мария сообщили РИА Новости, что готовы выступить консультантами картины. Главную роль в фильме исполняет Юрий Борисов. Проект охватит практически всю жизнь Пушкина, от учебы в лицее до гибели на дуэли.