https://ria.ru/20220722/ukraina-1804332077.html
Эрдоган заявил, что конфликт на Украине завершится за переговорным столом
Эрдоган заявил, что конфликт на Украине завершится за переговорным столом - РИА Новости, 22.07.2022
Эрдоган заявил, что конфликт на Украине завершится за переговорным столом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине завершится за переговорным столом. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:22
2022-07-22T17:22
2022-07-22T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
донбасс
россия
турция
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине завершится за переговорным столом."Несмотря на любую ситуацию на поле боя, конфликт завершится за переговорным столом", - сказал Эрдоган в ходе выступления на церемонии подписания в пятницу в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, донбасс, россия, турция
17:22 22.07.2022 (обновлено: 17:56 22.07.2022)
Эрдоган заявил, что конфликт на Украине завершится за переговорным столом
Президент Турции Эрдоган заявил, что конфликт на Украине завершится за переговорным столом