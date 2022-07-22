17:18 22.07.2022 (обновлено: 17:55 22.07.2022)
Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине
Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Турция надеется на скорый мир на Украине, тут не будет проигравших, считает президент страны Тайип Эрдоган.
"Пять месяцев уже идет эта война. К сожалению, после первой встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле нам не удалось поставить точку. Но мы надеемся на мирное урегулирование, тут не будет проигравших", - сказал Эрдоган в пятницу в ходе выступления на церемонии подписания соглашения по продовольственному кризису в Стамбуле.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.