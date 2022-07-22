https://ria.ru/20220722/ukraina-1804329897.html

Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине

Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине - РИА Новости, 22.07.2022

Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине

Турция надеется на скорый мир на Украине, тут не будет проигравших, считает президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:18

2022-07-22T17:18

2022-07-22T17:55

специальная военная операция на украине

турция

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Турция надеется на скорый мир на Украине, тут не будет проигравших, считает президент страны Тайип Эрдоган."Пять месяцев уже идет эта война. К сожалению, после первой встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле нам не удалось поставить точку. Но мы надеемся на мирное урегулирование, тут не будет проигравших", - сказал Эрдоган в пятницу в ходе выступления на церемонии подписания соглашения по продовольственному кризису в Стамбуле.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

турция

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, реджеп тайип эрдоган