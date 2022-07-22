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Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804329897.html
Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине
Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине
Турция надеется на скорый мир на Украине, тут не будет проигравших, считает президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:18
2022-07-22T17:55
специальная военная операция на украине
турция
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Турция надеется на скорый мир на Украине, тут не будет проигравших, считает президент страны Тайип Эрдоган."Пять месяцев уже идет эта война. К сожалению, после первой встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле нам не удалось поставить точку. Но мы надеемся на мирное урегулирование, тут не будет проигравших", - сказал Эрдоган в пятницу в ходе выступления на церемонии подписания соглашения по продовольственному кризису в Стамбуле.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html
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турция, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, реджеп тайип эрдоган
17:18 22.07.2022 (обновлено: 17:55 22.07.2022)
 
Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине

Эрдоган выразил надежду на скорое наступление мира на Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Турция надеется на скорый мир на Украине, тут не будет проигравших, считает президент страны Тайип Эрдоган.
"Пять месяцев уже идет эта война. К сожалению, после первой встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле нам не удалось поставить точку. Но мы надеемся на мирное урегулирование, тут не будет проигравших", - сказал Эрдоган в пятницу в ходе выступления на церемонии подписания соглашения по продовольственному кризису в Стамбуле.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 11:39Специальная военная операция на Украине
Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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