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Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2022
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Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, пишут СМИ
Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2022
Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, пишут СМИ
Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:46
2022-07-22T16:08
в мире
цены на нефть
хулуси акар
антониу гутерреш
турция
украина
оон
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш", — говорится в публикации в Telegram.По сведениям издания, в рамках соглашения контроль портов Одесса, Черноморск и Южный остается за Киевом.Такой же документ с Турцией и ООН должна подписать и Россия. Для этого в Стамбул прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщала администрация турецкого президента, эта церемония должна состояться в 16:30.На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН. Россия, со своей стороны, подготовила и предоставила пакет предложений. В результате сторонам удалось достичь договоренности о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласовать алгоритм перевозки зерна. По словам источников, знакомых с деталями, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов c зерном вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН. Турция при этом получила гарантии, что договоренности не будут использоваться в военных целях. В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804188379.html
https://ria.ru/20220722/zerno-1804176931.html
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в мире, цены на нефть, хулуси акар, антониу гутерреш, турция, украина, оон
14:46 22.07.2022 (обновлено: 16:08 22.07.2022)
 
Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, пишут СМИ

Украина подписала свою часть зернового соглашения с Турцией и ООН

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в Стамбуле
Грузовое судно в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш", — говорится в публикации в Telegram.
По сведениям издания, в рамках соглашения контроль портов Одесса, Черноморск и Южный остается за Киевом.
Такой же документ с Турцией и ООН должна подписать и Россия. Для этого в Стамбул прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщала администрация турецкого президента, эта церемония должна состояться в 16:30.
Зерно - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 09:46
СМИ узнали о предложениях России на переговорах по зерновому вопросу
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН. Россия, со своей стороны, подготовила и предоставила пакет предложений.
В результате сторонам удалось достичь договоренности о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласовать алгоритм перевозки зерна. По словам источников, знакомых с деталями, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов c зерном вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН. Турция при этом получила гарантии, что договоренности не будут использоваться в военных целях.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 08:30
Источник: проход судов с зерном в Черном море будет под контролем ООН
 
В миреЦены на нефтьХулуси АкарАнтониу ГутеррешТурцияУкраинаООН
 
 
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