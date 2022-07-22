14:46 22.07.2022 (обновлено: 16:08 22.07.2022)
Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, пишут СМИ
Украина подписала свою часть зернового соглашения с Турцией и ООН
© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш", — говорится в публикации в Telegram.
По сведениям издания, в рамках соглашения контроль портов Одесса, Черноморск и Южный остается за Киевом.
Такой же документ с Турцией и ООН должна подписать и Россия. Для этого в Стамбул прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщала администрация турецкого президента, эта церемония должна состояться в 16:30.
В результате сторонам удалось достичь договоренности о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласовать алгоритм перевозки зерна. По словам источников, знакомых с деталями, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов c зерном вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН. Турция при этом получила гарантии, что договоренности не будут использоваться в военных целях.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.