https://ria.ru/20220722/ukraina-1804161392.html

Красная Армия помогала восстановить Украину, выжженную гитлеровцами

Красная Армия помогала восстановить Украину, выжженную гитлеровцами - РИА Новости, 22.07.2022

Красная Армия помогала восстановить Украину, выжженную гитлеровцами

Министерство обороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный исторический раздел с архивными документами, посвященный восстановлению народного... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T00:21

2022-07-22T00:21

2022-07-22T00:34

в мире

общество

красная армия (ркка)

министерство обороны рф (минобороны рф)

великая отечественная война (1941-1945)

украина

россия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571198228_0:1090:2048:2242_1920x0_80_0_0_012f9775b8c69f26f0899a78806fe5b0.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство обороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный исторический раздел с архивными документами, посвященный восстановлению народного хозяйства Украинской ССР, разрушенного гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.Публикация рассекреченных документов о помощи Красной Армии в восстановлении народного хозяйства Украинской ССР из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, отмечает Минобороны.Массовые разрушения, оставленные нацистамиДля Германии оккупированные украинские территории в первую очередь должны были служить сырьевой и продовольственной базой, а местное население, по мнению руководства Третьего рейха, — дешевой рабочей силой. По оценкам историков, общие потери населения Украины за время немецко-фашистской оккупации оцениваются в восемь-десять миллионов человек.Полностью или частично было разрушено более 700 городов, свыше 28 тысяч сел, порядка десяти миллионов местных жителей остались без крова. Оккупанты уничтожили более 16 тысяч промышленных предприятий. Огромный урон захватчики причинили сельскому хозяйству. Гитлеровцы разграбили, разрушили почти все колхозы, совхозы и заводы, вывезли в Германию около 12 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции и миллионы голов скота.Как свидетельствуют расследования Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков (1946 год), только прямые убытки от уничтожения и расхищения немецкими оккупантами материальных и культурных ценностей, не считая убытков, связанных с приостановкой производства в промышленности и сельском хозяйстве, составляли 285 миллиардов рублей в довоенных ценах. Эта сумма почти в пять раз превышала капиталовложения в народное хозяйство Украины за три довоенных пятилетки вместе взятые.Боевые действия во время Великой Отечественной войны велись на Украине в течение 40 месяцев — с первого дня войны до конца октября 1944 года. За годы войны Красная Армия провела в общей сложности 15 наступательных операций на территории Украины.Свободу народу УССР принесли четыре Украинских фронта, которыми в разное время командовали такие известные советские полководцы, как Георгий Жуков, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Николай Ватутин и Иван Конев. В ходе боев за освобождение Украины погибло около 3 миллионов советских воинов.В разделе представлены не публиковавшиеся ранее доклады об оказании помощи силами 4-го Украинского фронта сельхозпредприятиям Запорожья и Николаева в весенней посевной кампании 1944 года сразу после их освобождения от немецко-фашисткой оккупации, справки о передаче поголовья скота наиболее пострадавшим за время немецко-фашистской оккупации коллективным хозяйствам УССР, документы о распределении хлеба между населенными пунктами Закарпатской Украины и другие документы.Опубликованные в разделе многочисленные письма работников предприятий, колхозов и рядовых граждан украинских областей и городов свидетельствуют о благодарности и массовой поддержке Красной Армии, о внесении собранных личных сбережений на строительство танковых колонн "Советская Украина", "Молодая гвардия", "Колхозник Сумщины" для дальнейшей борьбы с гитлеровской Германией.Помощь хозяйству от военныхВ опубликованном в постановлении Военного совета 4-го Украинского фронта от 19 ноября 1943 года командующий войсками фронта генерал армии Толбухин приказал "все награбленные немцами и отбитые у них нашими частями ценности: имущество, скот, сельскохозяйственные машины, колесные трактора, станки, различное оборудование, обнаруженные частями фронта" — передать государственным организациям, предприятиям и населению."В тех районах, где имеется неубранный урожай, оказывать, не в ущерб военной работе, помощь в уборке его. Оказывать также в меру возможностей помощь организациям и населению в восстановительных работах, привлекая к ним специальные части, главным образом, тыловые (ремонт жилищ, в первую очередь, семьям красноармейцев, помещений школ, хозяйственных построек МТС, совхозов и колхозов)", — приказывал генерал.За счет резерва 4-го Украинского фронта населению пострадавших от немецко-фашистской оккупации районам УССР выделялись тонны продовольствия — хлеба, зерна, соли.На основании указания Верховного главнокомандующего маршала Иосифа Сталина об оказании помощи населению освобождаемых от оккупантов районов экономическое бюро 4-го Украинского фронта постановило выделить из своих запасов 250 тысяч пудов хлебного зерна для выдачи нуждающемуся населению городов и горных районов Закарпатской Украины.Огромный вклад Красная Армия вносила и в оказание помощи промышленным предприятиям и организациям Украины: выделяла необходимое сырье, горюче-смазочные материалы, автомобильный транспорт и военных специалистов.Красная Армия принимала в восстановлении разрушенных во время оккупации промышленных предприятий Украинской ССР непосредственное и самое активное участие.Один из ярких примеров — восстановление силами отдельного инженерно-строительного батальона Днепропетровской гидроэлектростанции имени Ленина. В ходе работ с января 1945 по май 1946 года военные строители уложили в тело плотины 30 тысяч кубометров бетона и около 40 тысяч — в щитовую стенку, изготовили и установили более 30 тысяч квадратных метров опалубки, свыше 1,2 тысячи тонн арматуры. В новом историческом разделе опубликованы уникальные фотоматериалы с места работ по восстановлению Днепрогэс.Личные средства — на победуВ свою очередь благодарное население Украинской ССР передавало личные денежные средства на строительство военной техники для нужд Красной Армии, приближая тем самым победу над врагом.Так, на заключительном этапе войны активный сбор средств шел на строительство танковой колонны "Колхозник Сумщины"."Мы, ученики, пионеры и учителя Поповской средней школы Конотопского района Сумской области в благодарность за наше освобождение от немецких захватчиков внесли из собственных сбережений на постройку танковой колонны 1,63 тысячи рублей. Комсомольской организацией школы собрано также в фонд помощи детям-сиротам фронтовиков 8,5 тысяч рублей. Пусть наш скромный вклад на построение танков приблизит час окончательной победы над немецко-фашистскими извергами", — говорится в обращении на имя Сталина от 1 марта 1944 года.Помимо трудовых коллективов свои личные средства на строительство танковых колонн жертвовали и частные лица."Два года немцы издевались над нами. У меня двух дочерей немцы угнали в Германию в неволю. Теперь Красная Армия освободила нас. Я, колхозник колхоза "Заповит Шевченко" Олядинецкого сельсовета Синевского района Сумской области, вношу 60 тысяч рублей на постройку танковой колонны "Колхозник Сумщины", — писал колхозник Петр Червонний 18 февраля 1944 года.Такие письма не оставались без внимания Сталина. "Передайте трудящимся Роменского района, собравшим 1 млн 934 тысячи рублей дополнительно на построение танковой колонны "Колхозник Сумщины", мой братский привет и благодарность Красной Армии", — отвечал Верховный главнокомандующий.Опубликованные в разделе документы ярко свидетельствуют, что восстановление народного хозяйства советской Украины, до основания разрушенной немецкими оккупантами, с первых его шагов происходило при активной помощи Красной Армии и народов всех братских республик СССР, отмечает Минобороны. В свою очередь местное население было безмерно благодарно советским воинам-освободителям и вносило свой весомы вклад в приближение общей победы, подчеркивает российское военное ведомство.

https://ria.ru/20220708/odessa-1801095656.html

https://ria.ru/20220708/odessa-1801094661.html

https://ria.ru/20220701/natsionalisty-1799454226.html

https://ria.ru/20220622/obvineniya-1797183283.html

https://ria.ru/20220622/soyuzniki-1797183000.html

https://ria.ru/20220603/nikolaev-1792764127.html

украина

россия

германия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, общество, красная армия (ркка), министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), украина, россия, германия, иван конев, родион малиновский, георгий жуков, ссср