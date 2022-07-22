https://ria.ru/20220722/turoperatory-1804259661.html

Некоторые туроператоры остановят продажи путевок в Грецию и Хорватию

Некоторые туроператоры остановят продажи путевок в Грецию и Хорватию - РИА Новости, 22.07.2022

Некоторые туроператоры остановят продажи путевок в Грецию и Хорватию

Некоторые российские туроператоры остановят продажи путевок в Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию, которые вошли в перечень недружественных стран,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:51

2022-07-22T14:51

2022-07-22T14:51

туризм

греция

хорватия

интурист

tez tour

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новости - туризм

словакия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Некоторые российские туроператоры остановят продажи путевок в Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию, которые вошли в перечень недружественных стран, рассказали РИА Новости представители отрасли."Продажи пакетных туров (перелет + трансфер + размещение) во все вышеупомянутые страны будут приостановлены. В связи с отсутствием прямой авиаперевозки спрос на туры и так был низким", — пояснили в пресс-службе "Интуриста".Там также уточнили, что прямого запрета на реализацию туристических услуг в недружественные страны нет, однако, в связи с сокращением персонала в консульствах и ограниченными возможностями получения визы, развивать продукт не представляется возможным.В то же время в "Интуристе" добавили, что круизы по греческим островам из Турции останутся в продаже.В Tez Tour, в свою очередь, сообщили, что останавливать продажу туров в связи с решением правительства РФ о включении Греции в список недружественных на данном этапе не планируется. "Из европейских направлений эта страна пользуется наибольшим спросом, клиенты компании бронируют как полные турпакеты с авиаперелетом с различными стыковками, так и отдельно проживание", — уточнили в компании.В пятницу правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Словакия, Хорватия, Словения и Дания.

https://ria.ru/20220722/turotrasl-1804193412.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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